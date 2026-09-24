ഷി ചിൻപിങ് അമേരിക്കയിൽ; വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി സ്വീകരിച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
1962ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തിൻ്റെ തലവനെ സ്വീകരിക്കാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് നേരിട്ട് വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്നത്
Published : September 24, 2026 at 6:25 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ചിൻപിങ് അമേരിക്കയിലെത്തി. ജോയിൻ്റ് ബേസ് ആൻഡ്രൂസ് വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നേരിട്ടെത്തി സ്വീകരിച്ചു. ആറ് മാസത്തിനിടെ ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയാണിത്.
ബുധനാഴ്ച പ്രാദേശിക സമയം വൈകിട്ട് 5.39നാണ് ഷി ചിൻപിങ്ങും ഭാര്യ പെങ് ലിയുവാനും സഞ്ചരിച്ച വിമാനം മേരിലാൻഡിലെ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങിയത്. വൈകിട്ട് 6.01ന് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റിനെയും ഭാര്യയെയും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഭാര്യ മെലാനിയ ട്രംപും ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു.
1962ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തിൻ്റെ തലവനെ സ്വീകരിക്കാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് നേരിട്ട് വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്നത്. 1962ൽ അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഹരോൾഡ് മക്മില്ലനെ സ്വീകരിക്കാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ജോൺ എഫ് കെന്നഡി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ അപൂർവ സ്വീകരണത്തിനാണ് വാഷിങ്ടൺ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.
നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള കുശലാന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം 100 അടി നീളമുള്ള റെഡ് കാർപെറ്റിലൂടെ ഇരുവരും നടന്നുനീങ്ങി. 21 അംഗ സൈനിക സംഘം ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകി. അമേരിക്കൻ എയർഫോഴ്സ് ബാൻഡ് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ദേശീയഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെ അമേരിക്കൻ വ്യോമസേനയുടെ രണ്ട് ബി-1 ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ ആകാശത്ത് അഭ്യാസപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി. വിമാനത്താവളത്തിലെ സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം ഷി ചിൻപിങ്ങും ഭാര്യയും പ്രത്യേക വാഹനത്തിൽ മടങ്ങി. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും മെലാനിയയും മറൈൻ വൺ ഹെലികോപ്ടറിൽ വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്കും തിരിച്ചു.
ചർച്ചയാകുന്ന വിഷയങ്ങൾ
ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്യൂറോ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി അംഗം കായ് ക്വി, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യി എന്നിവരും ചൈനീസ് സംഘത്തിലുണ്ട്. വ്യാപാര താരിഫ്, സാങ്കേതികവിദ്യ, നിർമിത ബുദ്ധി, സൈനിക ബന്ധം, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ, റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം, ബഹിരാകാശത്തെ ആയുധ മത്സരം, തായ്വാനുള്ള അമേരിക്കയുടെ ആയുധ വിൽപന തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നുവരും.
അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനെ നിർവചിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ പല വിഷയങ്ങളിലും കടുത്ത വിയോജിപ്പുകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും നേതൃത്വങ്ങൾ തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താതിരിക്കുന്നത് നിരുത്തരവാദപരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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ഷി ചിൻപിങ്ങുമായി മികച്ച ബന്ധമാണുള്ളതെന്നും അതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും മെലാനിയ ട്രംപ് ഒരു ടെലിവിഷൻ അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങളുടെ മണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന അതിഥിയെ അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനത്തോടെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ചൈന സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ വലിയ സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനുള്ള മറുപടിയായാണ് അമേരിക്കയും സമാനമായ രീതിയിൽ സ്വീകരണം ഒരുക്കിയത്.
തുടർ പരിപാടികൾ
വ്യാഴാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഷി ചിൻപിങ്ങിന് ഔദ്യോഗിക സ്വീകരണം നൽകും. തുടർന്ന് സൈനികരുടെ പരേഡ് പരിശോധിക്കും. ഇതിന് ശേഷം ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിൽ അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ നിർണായക ചർച്ചകൾ നടത്തും. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക വിരുന്നിൽ എൻവിഡിയ മേധാവി ജെൻസൻ ഹുവാങ്, സ്പേസ് എക്സ് മേധാവി ഇലോൺ മസ്ക് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും പങ്കെടുക്കും. വെള്ളിയാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ട്രംപിനൊപ്പം സ്വകാര്യ ചായസൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം ഷി ചിൻപിങ്ങും ഭാര്യയും വാഷിങ്ടണിലെ നാഷണൽ ആർക്കൈവ്സ് സന്ദർശിക്കും. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുന്ന ചരിത്രരേഖകൾ അവർ പരിശോധിക്കുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് അറിയിച്ചു.
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