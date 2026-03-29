ആളിക്കത്തി 'നോ കിങ്സ്'; ട്രംപിൻ്റെ നടപടികൾക്കും ഇറാൻ യുദ്ധത്തിനുമെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങള്
നോ കിങ്സ് പ്രതിഷേധ റാലിയില് പങ്കെടുത്ത് ദശലക്ഷക്കണക്കിനാളുകള്. ട്രംപിൻ്റെ പശ്ചിമേഷ്യന് അധിനിവേഷം ചെറുക്കുമെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാര്. കണ്ണീര് വാതകം പ്രയോഗിച്ച് പൊലീസ്
Published : March 29, 2026 at 2:05 PM IST
സെൻ്റ് പോള്: പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധത്തിനും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നടപടികൾക്കുമെതിരെ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും പ്രതിഷേധം ആളിപ്പടരുന്നു. "നോ കിങ്സ്" (No Kings) പ്രതിഷേധ റാലികളിൽ വൻ ജനക്കൂട്ടമാണ് തടിച്ചുകൂടിയത്. ട്രംപിൻ്റെ പശ്ചിമേഷ്യൻ അധിനിവേശത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അണിനിരന്നതോടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായി.
സെൻ്റ് പോളിലെ കാപ്പിറ്റൽ പുൽത്തകിടിയിൽ നടന്ന മിനസോട്ടയിലെ പ്രധാന പരിപാടിയിൽ പ്രശസ്ത ഗായകൻ ബ്രൂസ് സ്പ്രിംഗ്സ്റ്റീൻ പങ്കെടുത്തു. യുഎസ് കസ്റ്റംസ്, ഇമിഗ്രേഷൻ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഏജൻ്റുമാരുടെ വർധനവിനെതിരെ തെരുവിലിറങ്ങിയ ജനങ്ങളെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു.
"മിനിയാപൊളിസ് സ്ട്രീറ്റ്സ്" എന്ന ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്പ്രിംഗ്സ്റ്റീൻ റാലിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഫെഡറൽ ഏജൻ്റുമാരുടെ വെടിയേറ്റ് റെനി ഗുഡിനും അലക്സ് പ്രെറ്റിയും കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ മറുപടിയായി എഴുതിയ ഗാനമാണിത്. ഇവരുടെ മരണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹം, ഐ.സി.ഇ ഏജൻസിക്കെതിരായ ജനകീയ പ്രതികരണം പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ പിന്തിരിപ്പൻ പേടിസ്വപ്നവും അമേരിക്കൻ നഗരങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള അധിനിവേശവും അധികകാലം നിലനിൽക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സമാധാനപരമായ റാലിയില് കണ്ണീര് വാതകം പ്രയോഗിച്ചു
മിനിസോട്ടയില് നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ കൂടുതലും സമാധാനപരമായിരുന്നുവെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എങ്കിലും ചിലയിടങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും വിവരമുണ്ട്.
ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ ഒരു ഫെഡറൽ തടങ്കൽ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപം നടന്ന പ്രതിഷേധത്തില് കണ്ണീർ വാതകം പ്രയോഗിച്ചു. പ്രതിഷേധക്കാർ റോഡ് ഉപരോധിച്ച് നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിച്ചതിലാണ് നടപടിയെടുത്തതെന്ന് ഡെൻവർ പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ പറഞ്ഞു. പിരിഞ്ഞുപോകാന് ഉത്തരവ് ഇട്ടിട്ടും പ്രതിഷേധക്കാര് അനുസരിച്ചില്ലെന്നും തുടര്ന്നാണ് കണ്ണീര് വാതകം പ്രയോഗിച്ചതെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി. ചിലർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ കാനിസ്റ്ററുകൾ തിരികെ എറിഞ്ഞുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇതിനെതുടര്ന്ന് എട്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുവെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
പ്രതിഷേധക്കാര് രാവിലെ ഒരു ബാൻഡ് വായിക്കുകയും സ്പാനിഷ് ഭാഷാ സംഗീതത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്തെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. നോ കിംഗ്സിൻ്റെ ആദ്യ രണ്ട് റൗണ്ടുകളിൽ ജൂണിൽ 5 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളും ഒക്ടോബറിൽ 7 ദശലക്ഷവും പങ്കെടുത്തതായി യുഎസ് സംഘാടകർ കണക്കാക്കുന്നു. ശനിയാഴ്ച 9 ദശലക്ഷം പേർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ ആ പ്രതീക്ഷകൾ നിറവേറ്റപ്പെട്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. 50 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 3,100-ലധികം പരിപാടികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. ഓക്ടോബറില് നടന്ന പരിപാടികളേക്കാല് 500 എണ്ണം കൂടുതലാണ്.
പ്രതിഷേധങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ
ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള് നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങളെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൂര്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് അബിഗെയ്ൽ ജാക്സണ് റാലിയെ ഇടതുപക്ഷ ഫണ്ടിങ് നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചു. റാലിയില് യഥാർഥത്തില് പൊതുജന പിന്തുണ കുറവാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ഈ ട്രംപ് സെഷനുകളിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള ആളുകൾ കേവലം അവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പണം നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടർമാരാണെ"ന്ന് ജാക്സണ് പറഞ്ഞു.
നാഷണൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയും നിശിതമായി റാലിയെ വിമർശിച്ചു. "തീവ്ര ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അക്രമാസക്തവും വികലവുമായ ഫാൻ്റസികൾക്ക് മൈക്രോഫോൺ ലഭിക്കുന്ന ഇടമാണ് ഈ വിദ്വേഷ അമേരിക്ക റാലികൾ" വക്താവ് മൗറീൻ ഒ' ടൂൾ പറഞ്ഞു.
പ്രതിഷേധക്കാര് ഉയര്ത്തിയത് നീണ്ട പട്ടിക
ഇറാനെതിരായ യുദ്ധമടക്കം ട്രംപിൻ്റെ നീണ്ട നടപടികള്ക്കതിരെ പ്രതിഷേധക്കാര് രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ട്രംപിൻ്റെ കുടിയേറ്റ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അവകാശങ്ങൾ പിൻവലിക്കലും പ്രതിഷേധ പട്ടികയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ്. ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ ശക്തിയെയും പ്രതിഷേധക്കാര് വിമർശിച്ചു.
നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വാഷിങ്ടണില് ഒത്തു ചേര്ന്നു."കിരീടം താഴെയിടൂ, കോമാളി", "ഭരണമാറ്റം വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു" എന്നീ വാക്കുകൾ എഴുതിയ ബാനറുകൾ പിടിച്ച് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ലിങ്കൺ മെമ്മോറിയൽ കടന്ന് നാഷണൽ മാളിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തു. സിയാറ്റിലിൽ നിന്നുള്ള ബിൽ ജാർച്ചോയില് ഐസിഇയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് "എല്ഐസിഇ" എന്ന് എഴുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച ആറ് ആളുകളുമായി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
സാൻ ഡീഗോയിൽ ഏകദേശം 40,000 പേർ മാർച്ച് നടത്തിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ട്രംപും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികളും ആളുകൾ പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഭയപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് സിവിൽ ലിബർട്ടീസ് യൂണിയനിൽ നിന്നുള്ള ഡോണ ലീബർമാൻ പറഞ്ഞു. ഭരണകൂടത്തോട് തനിക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ടെന്നും, പക്ഷേ റാലികൾ തനിക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കൻസാസിലെ ടോപ്പേക്കയിൽ, ചില പ്രതിഷേധക്കാർ ഒരു വായു നിറച്ച തവളയുടെയും ഒരു കുഞ്ഞൻ ട്രംപിൻ്റെയും വേഷം ധരിച്ചെത്തി. വെൻഡി വ്യാറ്റ് "ട്രംപിനെതിരെ പൂച്ചകൾ" എന്ന ബാനര് കൈയിലേന്തിയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതിഷേധം.
റാലികൾക്കായുള്ള മൂന്നിൽ രണ്ട് ആർഎസ്വിപികളും പ്രധാന നഗര കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പുറത്തുനിന്നാണെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ഇഡാഹോ, വ്യോമിങ്, മൊണ്ടാന, യൂട്ടാ, സൗത്ത് ഡക്കോട്ട, ലൂസിയാന തുടങ്ങിയ യാഥാസ്ഥിതിക-ചായ്വുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റികളും ഉള്പ്പെടുന്നു. കൂടാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന പെൻസിൽവാനിയ, ജോർജിയ, അരിസോണ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
മിനസോട്ട കാപ്പിറ്റോളിലെ പ്രധാന പരിപാടിയിലേക്ക്
ട്രംപിനെതിരായ വിപ്ലവം മിനിയാപൊളിസിൽ ആരംഭിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതിഷോധകര് ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞു. "ഞങ്ങൾക്ക് വിസിലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർക്ക് തോക്കുകളുണ്ടായിരുന്നു. വിപ്ലവം മിനിയാപൊളിസിൽ ആരംഭിക്കുന്നു" എന്ന് എഴുതിയ ബാനര് ഉയര്ത്തിപിടിച്ച് വന് ജനാവലി തെരുവിലിറങ്ങി.
"ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്ന് നടിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ ഇന്ന് തെരുവുകളിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ അദ്ദേഹത്തിന് അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല" അമേരിക്കൻ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് റാണ്ടി വീൻഗാർട്ടൻ പറഞ്ഞു.
സ്പ്രിംഗ്സ്റ്റീൻ വേദിയിലെത്തുന്നതിനുമുമ്പ് നടൻ റോബർട്ട് ഡെനീറോയുടെ വീഡിയോ സംഘാടകര് പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ട്രംപ് കാരണം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വിഷാദത്തോടെയാണ് താൻ ഉണരുന്നതെന്ന് നടൻ റോബർട്ട് ഡെനീറോ പറയുന്നതാണ് വീഡിയോ. ട്രംപിനെതിരെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിനാൽ താൻ കൂടുതൽ സന്തോഷവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നഗരത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഐസിഇ നടത്തിയതിന് മിനസോട്ടക്കാരെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു.
ഗായിക ജോൺ ബേസ്, നടി ജെയ്ൻ ഫോണ്ട, വെർമോണ്ട് യുഎസ് സെനറ്റർ ബെർണി സാൻഡേഴ്സ്, ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ, തൊഴിലാളി നേതാക്കൾ, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുടെ ഒരു നീണ്ട പട്ടികയും ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
വിദേശ റാലികൾ
ഒരു ഡസനിലധികം രാജ്യങ്ങളില് പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നതായി പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ എസ്ര ലെവിൻ പറഞ്ഞു. ഇറ്റലി പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയ മെലോണിക്കെതിരെയും പ്രതിഷേധക്കാര് മാർച്ച് നടത്തുകയും മുദ്രാവാക്യം ഉയര്ത്തുകയും ചെയ്തു. റോമിൽ, കോടതികൾ മാറ്റാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ റഫറണ്ടം പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്നാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പ്രതിഷേധിച്ചിറങ്ങിയത്. ഇറാനെതിരായ ഇസ്രായേലിൻ്റെയും യുഎസ് ആക്രമണങ്ങളുടെയും ബാനറുകളും പ്രതിഷേധക്കാർ വഹിച്ചു.
ലണ്ടനിൽ, "തീവ്ര വലതുപക്ഷത്തെ തടയുക", "വംശീയതയ്ക്കെതിരെ നിലകൊള്ളുക" തുടങ്ങിയ ബാനറുകൾ ഉയർത്തിയാണ് ജനങ്ങൾ അണിനിരന്നത്. പാരീസിൽ യൂണിയനുകളും മനുഷ്യാവകാശ ഗ്രൂപ്പുകളും ഉൾപ്പെടെ ഫ്രാൻസിൽ താമസിക്കുന്ന അമേരിക്കക്കാരായ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ബാസ്റ്റിലിൽ ഒത്തുകൂടി. ട്രംപിൻ്റെ യുദ്ധങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് താൻ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതെന്ന് സംഘാടകരിലൊരാളായ അഡാ ഷെൻ പറഞ്ഞു. ട്രംപിൻ്റെ നിയമവിരുദ്ധവും അധാർമികവും അശ്രദ്ധവും നിർദോഷവും യുദ്ധങ്ങളൊടാണ് തൻ്റെ പ്രതിഷേധമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
