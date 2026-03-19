ഫിൻലാൻ്റിന് എപ്പോഴും ചിരിച്ച മുഖം... വേൾഡ് ഹാപ്പിനസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കും ഇടം, അറിയാം വിശദമായി
2026 ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുള്ള രാജ്യമായി ഫിൻലാൻ്റ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യ മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. 116-ാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഇത്തവണ.
Published : March 19, 2026 at 9:06 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുള്ള സ്ഥലമെതാണെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഉത്തരമാണ് ഫിൻലാൻ്റ് എന്നത്. ഈ വട്ടവും ആ പതിവ് ഫിൻലാൻ്റ് തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല. 2026 ലെ വേൾഡ് ഹാപ്പിനസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ തുടർച്ചയായ ഒൻപതാം തവണയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ രാജ്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഫിൻലാൻ്റ്.
ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയിലെ വെൽബീയിങ് റിസർച്ച് സെൻ്റർ ഗാലപ്പുമായും യുഎൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് നെറ്റ്വർക്കുമായും സഹകരിച്ചാണ് ഇത്തവണ വേൾഡ് ഹാപ്പിനസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
ഐസ്ലാൻ്റ്, ഡെൻമാർക്ക്, സ്വീഡൻ, നോർവേ തുടങ്ങിയ മറ്റ് നോർഡിക് രാജ്യങ്ങളാണ് ആദ്യ പത്ത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടം നേടിയത്. ശക്തമായ ക്ഷേമ സംവിധാനങ്ങൾ, തുല്യമായ സമ്പത്ത് വിതരണം, ഉയർന്ന ആയുർദൈർഘ്യം, അഴിമതിയില്ലായ്മ, തെഴിൽ-ജീവിത സന്തുലിതാവസ്ഥ, സാമൂഹിക സുരക്ഷ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത്.
ഇന്ത്യ 116-ാം സ്ഥാനത്ത്
വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്ത്യ 116-ാം സ്ഥാനമാണ് കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പത്തിൽ 4.5 ശതമാനം ആയുർദൈർഘ്യത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യ 116 സ്ഥാനത്ത് എത്തി നിൽക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്ത്യ 126-ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു.
ശക്തമായ കുടുംബ ഘടനകളെയും കമ്മ്യൂണിറ്റി ശൃംഖലകളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സാമൂഹിക പിന്തുണയിൽ ഇന്ത്യ താരതമ്യേന മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം, വരുമാന അസമത്വം എന്നിവ രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്കോറിനെ ബാധിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളാണ്. അയൽരാജ്യങ്ങളായ നേപ്പാൾ-99, പാകിസ്ഥാൻ-104, ബംഗ്ലാദേശ്-122 എന്നിങ്ങനെ സ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഇടം നേടിയത്. അതേസമയം മാലിദ്വീപും ഭൂട്ടാനും പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിട്ടില്ല.
ഈ വർഷം ആദ്യ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇടം നേടിയ രാജ്യമാണ് കോസ്റ്റാറിക്ക. നാലാം സ്ഥാനത്താണ് രാജ്യം ഇടം നേടിയത്. ശക്തമായ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും ഊർജ്ജസ്വലമായ സമൂഹജീവിതവുമാണ് രാജ്യം നാലാം സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ കാരണം.
അതേസമയം ഏറ്റവും അസന്തുഷ്ടമായ രാജ്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ. സംഘർഷം, അക്രമം, ദാരിദ്ര്യം, അസ്ഥിരത, ദുർബലമായ ഭരണ ഘടനകൾ എന്നിവയാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സ്വാധീനം
2026 ലെ വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പ്രധാന വിഷയം എന്തെന്നാൽ യുവാക്കൾക്കിടയിലെ അമിതമായ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗമാണ്. പടിഞ്ഞാറൻ യുറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ കൗമാരക്കാരായ പെൺക്കുട്ടികൾക്കിടയിലാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം കുടുന്നതെന്നും ഗവേഷകർ നിരീക്ഷിച്ചു.
സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ അഞ്ചോ അതിലധികമോ മണിക്കൂറുകളാണ് കൗമാരക്കാർ ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഇത് അവരുടെ മാനസികരോഗ്യത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്നും ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഒരു മണിക്കൂറിൽ താഴെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ മെച്ചപ്പെട്ട മാനസികാരോഗ്യമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കി.
