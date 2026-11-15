അമേരിക്കന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ ഇറാന് നിലപാടില് മാറ്റം; പശ്ചിമേഷ്യ വിടാനുള്ള ട്രംപിന്റെ നീക്കം ത്രിശങ്കുവില്
യുദ്ധവും ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പില് റിപ്പബ്ലിക്കുകള്ക്ക് വിനയായെന്ന് ട്രംപ് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതേസമയം ഇത് ശരിയായ തീരുമാനം തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന തന്റെ നിലപാടില് ഉറച്ച് നില്ക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.
Published : November 15, 2026 at 11:48 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: കഴിഞ്ഞാഴ്ച നടന്ന അമേരിക്കന് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പില് റിപ്പബ്ലിക്കന് പാര്ട്ടിക്കേറ്റ കനത്ത ആഘാതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന് ഇറാന് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഏറെ പറയാനുണ്ട്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിനം മുതല് തന്നെ മാധ്യമ റിപ്പോര്ട്ടര്മാരോടും ബ്രോഡ് കാസ്റ്റ് ഇന്റര്വ്യൂകളിലും സാമൂഹ്യ മധ്യമപോസ്റ്റുകളിലും എല്ലാം അദ്ദേഹം എങ്ങനെയൊക്കെയോ പിടിച്ച് നില്ക്കുകയാണ്. എട്ട് മാസമായി തുടരുന്ന യുദ്ധം പക്ഷേ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അധിക ചര്ച്ചകള് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കുമായി നടത്താനുള്ള സാധ്യതകള് വിദൂരമാണെന്ന സൂചനകള് തന്നെയാണ് ട്രംപ് ഇതിലെല്ലാം നല്കുന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതിന് പിന്നാലെ തന്നെ യുദ്ധവും ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളും തന്നെയാണ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് കാരണമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം തീരുമാനം ശരിയായിരുന്നു എന്ന നിലപാടില് ഉറച്ച് നില്ക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.
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ഈയാഴ്ച ആദ്യം വൈറ്റ്ഹൗസില് ട്രംപും ഖത്തര് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നിരുന്നു. അതിന് ശേഷം ഇറാന് നേരെ പുത്തന് ആക്രമണങ്ങള് നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് താന് ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് പറഞ്ഞു. സൈനികമായി യുദ്ധം ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചതായും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
എന്നാല് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചില ചോദ്യങ്ങളുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ധൃതി പിടിച്ച് എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം. അമേരിക്കക്ക് ടെഹ്റാനില് നിന്നൊരു ഉടമ്പടിയും ആവശ്യമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഇറാനുമായുള്ള മുൻ സമാധാന ചർച്ചകളിൽ മുഖ്യ മധ്യസ്ഥനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസിനോട്, ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള നഗരങ്ങളെയും സംസ്ഥാനങ്ങളെയും ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര തട്ടിപ്പ് വിരുദ്ധ പ്രചാരണത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം കർശനമായി നിർദ്ദേശിച്ചു.
അതേസമയം, യുഎസ് സൈന്യം പിക്കാക്സ് പർവതത്തിൽ ആക്രമണം നടത്താന് തങ്ങള് സര്വസജ്ജമാണെന്ന് ട്രംപ് ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. "എന്തെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നടപടിയെടുക്കാൻ ഞാൻ മടിക്കില്ല" എന്ന് ട്രംപ് വ്യാഴാഴ്ച മാധ്യമപ്രവര്ത്തകനായ ഹ്യൂ ഹെവിറ്റിനോട് പറഞ്ഞു.
ഏഷ്യന് സന്ദര്ശനത്തില് ഇറാൻ യുദ്ധം ട്രംപിന് മോശം പ്രതിച്ഛായ നല്കും
അമേരിക്കയുടെ സഖ്യകക്ഷികളുമായി യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൂടിയാലോചിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാടുപെടുന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിൽ അടുത്തതായി എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അനിശ്ചിതത്വം ട്രംപിന്റെ സ്വരമാറ്റങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
"നമ്മുടെ വിദേശനയത്തിന് തീയിട്ട ഒരു തീവെട്ടിക്കൊള്ളക്കാരനെപ്പോലെയാണ് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ഇപ്പോൾ പെരുമാറുന്നത്," ഡെൻവറിൽ നടന്ന ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ന്യൂജേഴ്സിയിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് സെനറ്റർ കോറി ബുക്കർ പറഞ്ഞു. "ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു."
അടുത്തയാഴ്ച ഫിലിപ്പീൻസിലേക്കുള്ള സന്ദർശനത്തിലും ചൈനീസ് ടെക് ഹബ്ബായ ഷെൻഷെനിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യ-പസഫിക് സാമ്പത്തിക സഹകരണ യോഗങ്ങളിലും യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസിഡന്റിന്രെ അവ്യക്തമായ നിലപാട് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഷെൻഷെനില്, ട്രംപ് ചൈനയുടെ ഷി ജിൻപിംഗുമായും റഷ്യയുടെ വ്ളാഡിമിർ പുടിനുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഇറാനെയും മൂന്ന് ശക്തികളുടെയും ആണവ ശേഖരണത്തെയും കുറിച്ച് ഷിയും പുടിനുമായി ട്രംപ് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഇറാനെക്കുറിച്ചുള്ള ട്രംപിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള പ്രസ്താവനകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളോട് നേരിട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ വൈറ്റ് ഹൗസ് വിസമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ ട്രംപിന്റെ സമീപനം ഇറാനിയൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ തകർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുന്നുവെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ അടിവരയിട്ടു.
"ആ ഭരണകൂടത്തിന്മേൽ നാം വരുത്തിവയ്ക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വേദന വളരെ വലുതാണ്, സൈനിക നടപടിയുടെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഞങ്ങൾ അവരെ വളരെയധികം ദുർബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു," വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഫെഡറലിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റിയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ റൂബിയോ പറഞ്ഞു.
ട്രംപിന്റെ നിലപാടെന്ത്?
പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ആഗോള വിപണികളിലേക്കുള്ള എണ്ണയുടെയും പ്രകൃതിവാതകത്തിന്റെയും ഒഴുക്കിനുള്ള സുപ്രധാന പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു ഇടക്കാല കരാറിൽ ചർച്ച നടത്താൻ മുഖ്യ മധ്യസ്ഥ ഖത്തർ ശ്രമിക്കുന്നത് തുടരുന്നു, അതേസമയം യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്ക് തുറന്ന സാധ്യതകള് അവശേഷിപ്പിക്കുന്നു.
എന്നാൽ ട്രംപിന്റെ അഭിപ്രായ മാറ്റത്തെത്തുടർന്ന് ആ ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അനിശ്ചിതത്വത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു - ചിലപ്പോൾ പരസ്പരവിരുദ്ധവുമാണ് - പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് പരിചയമുള്ള രണ്ട് പശ്ചിമേഷ്യന് നയതന്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു.
ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ആഴ്ച ആദ്യം സ്ഥിതി ശരിയായ പാതയിലാണെന്ന് തോന്നിയതായി വിഷയത്തിന്റെ സംവേദനക്ഷമത കാരണം പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത നയതന്ത്രജ്ഞർ പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ വ്യാഴാഴ്ച ട്രംപ് നടത്തിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ്, യുഎസിന് ഇറാനുമായി ഒരു കരാർ ആവശ്യമില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും വാൻസിനെ തന്റെ തട്ടിപ്പ് വിരുദ്ധ പ്രചാരണത്തിൽ "പൂർണ്ണവും പൂർണ്ണവുമായ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ" നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തത് അനിശ്ചിതത്വം സൃഷ്ടിച്ചു.
യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിൽ സംശയമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒടുവിൽ ട്രംപിനെ പിന്തുണച്ച വാൻസ്, ട്രംപ് എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ അകറ്റി നിർത്തുന്നതെന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതായി നയതന്ത്രജ്ഞരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു.
മുതിർന്ന ഇറാനിയൻ ചർച്ചക്കാരുമായി വീണ്ടും ഇടപഴകാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് വാൻസ് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ട്രംപിന്റെ പോസ്റ്റ് വന്നതെന്ന്, പരസ്യമായി അഭിപ്രായം പറയാൻ അധികാരമില്ലാത്തതും പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്തതുമായ ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു.
വാൻസ് ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതായി വാൻസ് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വാൻസ് ഇറാൻ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് സന്ദേശം പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. വാൻസിന്റെ ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്ന ട്രംപ് - ഇറാനികൾ നല്ല വിശ്വാസത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ചുവെന്ന് ആ വ്യക്തി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യുദ്ധത്തിൽ തന്റെ സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെന്ന് വിശ്വസനീയമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ട്രംപിന് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്.
എന്നാൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഇപ്പോഴും വഞ്ചനാപരമാണ്. ഫെബ്രുവരി മുതൽ തർക്ക ജലാശയങ്ങളിൽ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്കെതിരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവങ്ങൾ ഒക്ടോബറിൽ ഉണ്ടായതായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും, കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള എണ്ണ കയറ്റുമതി യുദ്ധത്തിന് മുമ്പുള്ള നിലയിലായതിനാൽ, നിർണായക ജലപാതയുടെ നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച് ഇറാനികളുമായി ഒരു കരാർ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് വിശ്വസിക്കുന്നു, ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു.
ട്രംപിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നിന്ന് വ്യക്തത ലഭിക്കുന്നതിനായി ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശ്രമം ഒരു ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേണിലേക്ക് വീഴുന്നതായി മറ്റൊരു പ്രാദേശിക നയതന്ത്രജ്ഞൻ വിശേഷിപ്പിച്ചു.
ട്രംപിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ചർച്ചാ കരാർ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണോ അതോ കോൺഗ്രസ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം തന്രെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണോ എന്ന് മധ്യസ്ഥർക്കോ ഇറാനികൾക്കോ പൂർണ്ണമായും വ്യക്തമല്ലെന്ന് ആ നയതന്ത്രജ്ഞൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾ യുഎസ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് റൂബിയോ
ഏതെങ്കിലും വെടിനിർത്തൽ കരാറിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ഇറാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിരവധി പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ യുഎസ് അംഗീകരിക്കുന്നതുവരെ ഇറാൻ അതിന്റെ ആണവ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടാൻ തയ്യാറല്ല. ഇറാന്റെ ആണവ പ്രവർത്തനങ്ങളെച്ചൊല്ലിയുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഏറ്റവും മുള്ളുള്ള വിഷയമായി തുടരുന്നു, കൂടാതെ ട്രംപ് വാദിക്കുന്നത് ഇ-കൊമേഴ്സ്യൽ ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ഏതൊരു കരാറിന്റെയും ഭാഗമായി അത് പരിഹരിക്കപ്പെടണമെന്നാണ്.
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുക
ടെഹ്റാനിൽ നിന്നുള്ള രൂക്ഷമായ പ്രസ്താവനകൾക്ക് ഒട്ടും കുറവുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇറാൻ്റെ യു.എൻ. ഡെപ്യൂട്ടി അംബാസഡർ ഗൊലാംഹൊസൈൻ ദാർസി വെള്ളിയാഴ്ച ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ സംസാരിക്കവെ, ഇറാൻ "നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്കുള്ള വാതിലുകൾ ഒരിക്കലും അടച്ചിട്ടില്ല" എന്ന് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, അമേരിക്കയോ ഇസ്രയേലോ വീണ്ടും ബോംബാക്രമണങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ, തങ്ങളുടെ രാജ്യം "ഉടനടിയുള്ളതും നിർണ്ണായകവുമായ തിരിച്ചടി" നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
മധ്യസ്ഥർ തങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നതിനെ അമേരിക്ക എതിർക്കുന്നില്ലെന്ന് റൂബിയോ ഈ ആഴ്ച ആദ്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. "ഒരു കരാറിലെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനെ ആദ്യം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കും," റൂബിയോ പറഞ്ഞു. "എന്നാൽ അതൊരു വിഡ്ഢിത്തമായ കരാറോ, മോശമായ കരാറോ ആയിരിക്കില്ല."
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനെച്ചൊല്ലി അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി (stalemate) നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, നിലവിലെ അവസ്ഥ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് കൂടി തുടരുമെന്ന് വാഷിങ്ടൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ നിയർ ഈസ്റ്റ് പോളിസിയിലെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മൈക്കൽ സിംഗ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള അസംസ്കൃത എണ്ണ ആഗോള വിപണിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് തടഞ്ഞുകൊണ്ട്, മാസങ്ങളായി അമേരിക്ക തുടരുന്ന നാവിക ഉപരോധവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
സൈനിക നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനേക്കാളോ അല്ലെങ്കിൽ ടെഹ്റാനിന് വിട്ടുവീഴ്ചകൾ നൽകുന്നതിനേക്കാളോ, ഇറാനെ സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കുക എന്ന അമേരിക്കൻ തന്ത്രമാണ് ട്രംപിന് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യമായ മാർഗ്ഗമെന്ന് സിംഗ് പറഞ്ഞു. ഇറാനുമായി ഗൗരവമായ ചർച്ചകൾക്ക് അവർ തയ്യാറാണെന്ന് പ്രസിഡൻ്റിന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ, ഇറാനുമായുള്ള ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ച് താൻ നേരത്തെ സ്വീകരിച്ച നിലപാടിൽ ട്രംപിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.
"ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക, സമ്മർദ്ദം തുടരുക, മധ്യസ്ഥരെ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക - ഇതാണ് ഏറ്റവും യുക്തിസഹമായ മാർഗ്ഗം," മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോർജ്ജ് ഡബ്ല്യു. ബുഷിൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിൽ പശ്ചിമേഷ്യന് വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന സിംഗ് പറഞ്ഞു. "ശരിയായ സമയം വരുമ്പോൾ മാത്രം - അതിനു മുൻപല്ല - വൈസ് പ്രസിഡൻ്റിനെപ്പോലെയുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചർച്ചകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഉചിതം."