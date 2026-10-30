എൽ നിനോ കഴിഞ്ഞാൽ ലാ നിന വരുമോ? ആഗോള കാലാവസ്ഥയിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക കാലാവസ്ഥാ രീതിയുടെ വിപരീത ഘട്ടങ്ങളാണ് എൽ നിനോയും ലാ നിനയും.
Published : October 30, 2026 at 8:25 PM IST
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കാലാവസ്ഥാ ചർച്ചകളിൽ 'എൽ നിനോ' (El Nino) ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാന വിഷയം. ഉയർന്ന താപനില മുതൽ കടുത്ത കൊടുങ്കാറ്റും കനത്ത മഴയും വരെ നീളുന്ന വിചിത്രമായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസം കാരണമായിട്ടുണ്ട്. എൽ നിനോയുടെ ഏറ്റവും തീവ്രമായ ഘട്ടം വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ എന്നും ഇതിന്റെ ആഘാതം 2027 ഫെബ്രുവരി വരെ തുടരുമെന്നും ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടന (WMO) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ എൽ നിനോ ദുർബലമാകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, പസഫിക് സമുദ്രം തികച്ചും വിപരീതമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാറുണ്ട്, അതായത് അസാധാരണമായ ചൂടിൽ നിന്ന് അസാധാരണമായ തണുപ്പിലേക്ക് മാറുകയും ഇത് 'ലാ നിന' (La Nina) എന്ന പ്രതിഭാസത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മാറ്റം യാന്ത്രികമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നല്ല, എന്നാൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലുടനീളമുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു.
എന്താണ് എൽ നിനോയും ലാ നിനയും?
മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക കാലാവസ്ഥാ രീതിയുടെ വിപരീത ഘട്ടങ്ങളാണിവ. യുഎസ് ഏജൻസിയായ നാഷണൽ ഓഷ്യാനിക് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (NOAA) പ്രകാരം, ഇവയെ ഒരുമിച്ച് ENSO എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
എൽ നിനോ-സതേൺ ഓസിലേഷൻ എന്നതിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്ത്. പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തും കിഴക്കുഭാഗത്തുമുള്ള (തെക്കേ അമേരിക്കൻ തീരങ്ങളിലെ) ഉപരിതല ജലം സാധാരണയേക്കാൾ ചൂടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് എൽ നിനോ. എൽ നിനോയ്ക്ക് നേരെ വിപരീതമായ അവസ്ഥയാണ് ലാ നിന. ഇവിടെ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഉപരിതല ജലം സാധാരണയേക്കാൾ കൂടുതൽ തണുക്കുന്നു.
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സ്പാനിഷ് ഭാഷയിൽ നിന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്യുമ്പോൾ 'എൽ നിനോ' എന്നാൽ "ചെറിയ ആൺകുട്ടി" എന്നും, 'ലാ നിന' എന്നാൽ "ചെറിയ പെൺകുട്ടി" എന്നുമാണ് അർത്ഥം. ഈ രണ്ട് കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങളും പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് രൂപംകൊള്ളുന്നതെങ്കിലും, ഇവയുടെ ആഘാതം ലോകമെമ്പാടും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇത് ആഗോള കാലാവസ്ഥയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന്, പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ താപനിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഇന്ത്യയിലെ മഴയെയും, ആഫ്രിക്കയിലെ വരൾച്ചയെയും, ലോകത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലെ കൊടുങ്കാറ്റുകളെയും സ്വാധീനിക്കും. ഈ വർഷത്തെ എൽ നിനോ പതിറ്റാണ്ടുകളിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒന്നായതിനാൽ, അടുത്തതായി എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
എൽ നിനോയും ലാ നിനയും കാലാവസ്ഥയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു?
ചൂടുള്ള ഘട്ടം എന്ന് പൊതുവെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന എൽ നിനോയുടെ സമയത്ത്, കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് സാധാരണയായി വീശുന്ന കാറ്റുകൾ ദുർബലമാകുകയോ വിപരീത ദിശയിലാകുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഇത് ചൂടുള്ള ഉപരിതല ജലം മധ്യ-കിഴക്കൻ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ അനുവദിക്കുന്നു.
ഇതിന് വിപരീതമായി, തണുപ്പുള്ള ഘട്ടമായ ലാ നിനയുടെ സമയത്ത്, സാധാരണയേക്കാൾ ശക്തമായ വാണിജ്യവാതങ്ങൾ ചൂടുവെള്ളത്തെ ഏഷ്യയുടെയും ഓസ്ട്രേലിയയുടെയും അടുത്തുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ പസഫിക്കിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു. അതേസമയം, തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ തീരങ്ങളിൽ തണുത്ത വെള്ളം താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുന്നു.
എൽ നിനോയും ലാ നിനയും മാറിമാറി വരുമോ?
എൽ നിനോയും ലാ നിനയും എൻസോ (ENSO) ചക്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിമാറി വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ അത് കൃത്യമായോ പ്രവചിക്കാവുന്ന രീതിയിലോ ഉള്ള ഒരു സമയക്രമത്തിലല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. അവ പലപ്പോഴും മാറിമാറി വരുമെങ്കിലും, കാലാവസ്ഥാ വ്യവസ്ഥയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരേ ഘട്ടം തന്നെ തുടർച്ചയായി വരാം (ഉദാഹരണത്തിന്, അടുത്തടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ ലാ നിന വരുന്നത് പോലെ). പൊതുവെ, ലാ നിനയെ അപേക്ഷിച്ച് എൽ നിനോയാണ് കൂടുതൽ തവണ ഉണ്ടാകാറുള്ളത്.
ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടനയുടെ (WMO) പ്രവചനപ്രകാരം, 2025-ന്റെ അവസാനത്തിൽ രൂപംകൊണ്ട ദുർബലമായ ലാ നിന 2026-ന്റെ തുടക്കത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതായി. 2026 പകുതിയോടെ സാഹചര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മാറിമറിയുകയും അതൊരു ശക്തമായ എൽ നിനോ ആയി മാറുകയും ചെയ്തു.
2026 ഒക്ടോബറിലെ പ്രവചനത്തിൽ, NOAA കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ നതാനിയേൽ ജോൺസൺ പറഞ്ഞത്, നിലവിലെ എൽ നിനോ 2027 വസന്തകാലത്തോ വേനൽക്കാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലോ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് (ENSO-neutral) മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഭാവിയിലേക്കുള്ള പ്രവചനമായതിനാൽ ഇതിൽ വലിയ അനിശ്ചിതത്വമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
ഇതിനർത്ഥം, ഇതിനെത്തുടർന്ന് ഒരു ലാ നിന വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ്, അല്ലാതെ അത് ഉറപ്പായ ഒരു പ്രവചനമല്ല. നിലവിലെ എൽ നിനോ ദുർബലമാകുമ്പോൾ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
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