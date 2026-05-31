യുദ്ധം കടുക്കും? "സൈനിക" വേഷത്തില്‍ ട്രംപ്, ചര്‍ച്ചയായി പുതിയ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോസ്‌റ്റ്

യുദ്ധക്കപ്പലുകളും പോർവിമാനങ്ങളും, ഇറാനെതിരെ എഐ ഡിജിറ്റൽ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനവുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ട്രൂത്ത് പേജ് വഴി സൈനിക യൂണിഫോം ധരിച്ച് ഡിജിറ്റലായി നിർമ്മിച്ച ചിത്രം പങ്കിട്ടായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം.

ട്രംപ് പങ്കുവച്ച എഐ ചിത്രം (Trump @the truth social)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 31, 2026 at 8:36 AM IST

വാഷിങ്‌ടൺ: ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ എത്തിനിൽക്കെ, പുതിയൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് കൊടുങ്കാറ്റ് സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച തൻ്റെ ഒരു സൈനിക ചിത്രമാണ് ട്രംപ് സ്വന്തം സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ' വഴി പങ്കുവെച്ചത്. ഇത് വെറുമൊരു ചിത്രമല്ല, മറിച്ച് ശത്രുക്കൾക്കുള്ള യുഎസിൻ്റെ കനത്ത സന്ദേശമാണെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

നിരവധി യുദ്ധവിമാനങ്ങളും യുഎസ് പതാകയുള്ള നിരവധി യുദ്ധക്കപ്പലുകളും കടലിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നു. അതിഗംഭീരമായ ഒരു സൈനിക യൂണിഫോം ധരിച്ച്, നേരെ മുന്നോട്ട് വിരൽ ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്ന ട്രംപിനെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ അടിക്കുറുപ്പായി 'നിങ്ങൾ നശിക്കുകയാണ്' എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും അദ്ദേഹം നൽകുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ നിർണായകമായ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലെത്തിലാണ് പോസ്റ്റ് വരുന്നത്.

ട്രംപിൻ്റെ ഈ പോസ്റ്റ് വെറുമൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ തമാശയല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു സിംഗപ്പൂരിൽ നടന്ന ഡിഫൻസ് ഉച്ചകോടിയിൽ യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്‌സെത് നടത്തിയ പ്രസ്‌താവന. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു യുദ്ധം പുനരാരംഭിക്കാൻ അമേരിക്ക പൂർണ സജ്ജമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. "ആവശ്യം വന്നാൽ യുദ്ധത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ യുഎസിന് കൃത്യമായ ശേഷിയുണ്ട്. അതിനുള്ള സൈനിക ശേഖരവും ആയുധങ്ങളും നിലവിൽ നമ്മുടെ പക്കലുണ്ട്," ഹെഗ്‌സെത് വ്യക്തമാക്കി.

ട്രംപ് നിലവിൽ ഒരു താൽക്കാലിക കരാർ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ടെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ചകൾ ഇതുവരെ ഒരു അന്തിമ കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ഇറാനിയൻ അധികാരികൾ കരാറിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഏപ്രിലിൽ നടന്ന ദുർബലമായ വെടിനിർത്തൽ ചർച്ച പൊതുവെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മേഖലയിലുടനീളം യുദ്ധ സാധ്യത തുടരുകയാണ്.

അതേസമയം ഇറാനിൽ അക്രമണത്തിനെത്തിയ ഡ്രോണുകളെ ഇറാൻ തകർത്തുവെന്നും നയതന്ത്ര പാതകൾ ആക്രമണാത്മകമായി പിന്തുടരുന്നതിനായി ലെബനനിൽ സംഘർഷ സാധ്യത വർധിക്കുന്നതായും ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. ഇസ്രയേൽ സൈന്യം തെക്കൻ ലെബനനിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റം തുടരുന്നതിനാൽ ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് ഇനിയും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

സാമ്പത്തികമായി നിർണായകമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഉടനടി പൂർണമായും തുറക്കുമെന്നും ഇറാൻ ഒരിക്കലും ആണവായുധങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കില്ലെന്നും ട്രംപ് വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം ഏകപക്ഷീയമായി ആജ്ഞകൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള അമേരിക്കയുടെ ശ്രമമായി ഇറാൻ കരുതുന്നു. എതിരാളി രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉഭയകക്ഷി ആശയവിനിമയങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെന്ന് പരസ്യമായി സമ്മതിക്കുമ്പോൾ ഒരു അന്തിമ കരാറിലും ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്‌മായിൽ ബഖായി പറഞ്ഞു.

നിലവിൽ യുഎസ് നിയന്ത്രണമുള്ള സമുദ്ര ഉപരോധം തുടരുന്നു. തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കപ്പലുകൾ ഉപരോധ രേഖ കടക്കരുതെന്നും നിർത്തരുതെന്നും സെൻ്റ്‌കോമിൽനിന്നും നിന്ന് മുന്നറിയിപ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഏജൻസി രേഖപ്പെടുത്തി. അതേസമയം, ലെബനനിലെ സുരക്ഷാ സ്ഥിതി വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വെടിനിർത്തൽ കരാർ പൂർണമായും ലംഘിക്കപ്പെട്ടു. തെക്കൻ ലെബനനിലുടനീളമുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ശനിയാഴ്‌ച അടിയന്തര ഒഴിപ്പിക്കൽ നിർദേശങ്ങളും നൽകി.

ഇസ്രയേൽ കരസേന ലെബനൻ പ്രദേശത്തേക്ക് 30 കിലോമീറ്ററിലധികം മുന്നേറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പരസ്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഈ ഉത്തരവുകൾ വന്നത്. ഇസ്രയേലും ഹിസ്ബുള്ളയും തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്ന താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ കരാർ പൂർണമായും ലംഘിക്കപ്പെട്ടതോടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ വീണ്ടും ആശങ്ക ശക്തമാകുന്നു. ഏപ്രിൽ 17-ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന പ്രാദേശിക വെടിനിർത്തൽ കരാറാണ് അതിർത്തിയിലെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന് നിലംപൊത്തിയത്. കരാർ ലംഘനത്തിന് ഇരുവിഭാഗവും പരസ്‌പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ്.

കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ആദ്യവാരത്തിൽ ഇസ്രയേൽ ലക്ഷ്യമാക്കി ഹിസ്ബുള്ള നടത്തിയ ശക്തമായ റോക്കറ്റ് ആക്രമണങ്ങളോടെയാണ് നിലവിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത്. ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവിനെ വധിച്ച സംയുക്ത യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ സൈനിക നടപടിക്ക് പകരമായായിരുന്നു ഹിസ്ബുള്ളയുടെ ഈ ആക്രമണം. ഇതിന് മറുപടിയായി ഇസ്രയേൽ ലെബനനിലുടനീളം അതിശക്തമായ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടത്തുകയും, തുടർന്ന് അതിർത്തി കടന്ന് നേരിട്ടുള്ള കരയുദ്ധത്തിലേക്ക് കടക്കുകയുമായിരുന്നു.

മേഖലയിലെ സംഘർഷം കൂടുതൽ വഷളാകാതിരിക്കാൻ ഇസ്രയേലും ലബനനും ഇപ്പോൾ നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നിർണായകമായ നാലാം ഘട്ട ഉഭയകക്ഷി സമാധാന ചർച്ചകൾ അടുത്ത ആഴ്‌ച നടക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

