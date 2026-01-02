ETV Bharat / international

ഇറാനിൽ ജനജീവിതം ദുസഹം; സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെയുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മരണസംഖ്യ ഏഴായി

സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ, പണപ്പെരുപ്പം, കറൻസിയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ എന്നിവ മൂലമാണ് പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറായ സയീദ് പൗരാലി.

Protest in Iran (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 2, 2026 at 1:26 PM IST

ദുബായ്: ഇറാനിലെ സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതിനെതിരെ തെരുവുകളിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം അടിച്ചമർത്താൻ സുരക്ഷാസേന വ്യാപകമായി ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് മരണസംഖ്യ ഉയർന്നത്. ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഏഴായി. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ട്.

ഡിസംബർ 31നാണ് പ്രതിഷേധ മാർച്ചിന് നേരെ സുരക്ഷാസേനയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഡിസംബർ 31ന് രണ്ട് മരണങ്ങളും, ജനുവരി ഒന്നിന് അഞ്ച് മരണങ്ങളുമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്. ഇറാനിലെ ലോറെസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയിലെ അസ്‌ന എന്ന നഗരത്തിലാണ് സംഭവം. ആക്രമണങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

ബുധനാഴ്‌ച രാത്രി നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ സൈനികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. "പൊതു ക്രമസമാധാന സംരക്ഷണത്തിനായി ഈ നഗരത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കലാപകരാരികളാൽ ഗാർഡ് അംഗം കൊല്ലപ്പെട്ടു. 13 പേർക്ക് പരിക്ക് ഏൽക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്", ലോറെസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറായ സയീദ് പൗരാലി പറഞ്ഞു.

സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ, പണപ്പെരുപ്പം, കറൻസിയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ എന്നിവ മൂലമാണ് പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്ന് സയീദ് പൗരാലി പറഞ്ഞു. ടെഹ്‌റാനിൽ നിന്ന് 400 കിലോമീറ്റർ (250 മൈൽ) തെക്ക് പടിഞ്ഞാറുള്ള കൗദാഷ്‌ത നഗരത്തിലാണ് പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നത്. പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ശേഷം 20 പേരെ അറസറ്റ് ചെയ്‌തതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

2025ൽ ഇറാൻ്റെ ജിഡിപി 1.7 ശതമാനവും 2026ൽ 2.8 ശതമാനവും കുറയുമെന്ന് ലോകബാങ്ക് പ്രവചിച്ചതോടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ ഭീഷണി നേരിടുകയാണ്. ഒക്‌ടോബറിൽ പണപ്പെരുപ്പം 40 മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കായ 48.6 ശതമാനത്തിലെത്തി.

2022ൽ മഹ്‌സ അമിനി എന്ന 22കാരി പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയിൽ മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധങ്ങൾ പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടതിനുശേഷം ഇറാനിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഷേധമാണിത്. അധികാരികളുടെ ഇഷ്‌ടപ്രകാരം ഹിജാബ് ധരിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു അമിനിയെ അന്ന് കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തത്. തടങ്കലിൽ വച്ച് യുവതി കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം തിങ്കാളാഴ്‌ച (ഡിസംബർ 28) ഡോളറിനെതിരെ റിയാലിൻ്റെ മൂല്യം 13,90,000 എന്ന പുതിയ റെക്കോർഡിലേക്ക് താഴ്‌ന്നിരുന്നു. ഇറാനിയൻ കറൻസിയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മോശമായതോടെയാണ് ജനം തെരുവിലറിങ്ങിയതെന്നാണ് വിദേശ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

അതേസമയം പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താറുള്ള ഭരണകൂടം ഇത്തവണ സമരനേതാക്കളുമായി ചർച്ചക്ക് തയാറായിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. നിയമപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്‌കിയാൻ സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ ഉപജീവനമാണ് തൻ്റെ പ്രധാന ആശങ്ക എന്നായിരുന്നു പ്രസിഡൻ്റ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചത്.

