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അതിവേഗം പടരുന്ന എബോള എന്ത് കൊണ്ട് കൂടുതല്‍ വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തുന്നു?

ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലെ വേതനം കിട്ടാത്ത തൊഴിലാളികള്‍ നടത്തുന്ന സമരം ഇതിനകം തന്നെ ദുരിതത്തിലായ ഒറ്റപ്പെട്ട ഈ പ്രദേശത്തെ കൂടുതല്‍ ദുരിതങ്ങളിലേക്ക് തള്ളി വിടും.

AFRICAN HEALTH WORKERS ON STRIKE VIRUS OUTBREAK EBOLA OUTBREAK kongo ebola
Health workers disinfect an ambulance at Ebola Treatment Center at Bunia General Hospital in Ituri, Congo, Wednesday, July 22, 2026 (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 23, 2026 at 12:16 PM IST

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കോംഗോ:ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എബോള വ്യാപനമാണ് കിഴക്കന്‍ കോംഗോയില്‍ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആയിരത്തിലേറെ പേരാണ് രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. എന്നിലിപ്പോളിതാ ഇവിടെ പുതിയൊരു വെല്ലുവിളി കൂടി ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതിനാകട്ടെ അംഗീകൃത ചികിത്സയോ വാക്‌സിനോ ഇല്ല.

വേതനം കിട്ടാത്ത ജീവനക്കാര്‍ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭമാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെയും വിമത ഭീഷണി മൂലവും ഇതിനകം തന്നെ ദുരിതത്തിലായ ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട മേഖലയില്‍ കൂനിന്‍മേല്‍ കുരുവായിരിക്കുന്നത്.

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1031 പേര്‍ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആഫ്രിക്കന്‍ രോഗ നിയന്ത്രണ പ്രതിരോധ കേന്ദ്രം മേധാവി ഡോ.ജീന്‍ കസേയ പറഞ്ഞു. ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രവിശ്യയായ ഇട്ടൂരിയിലാണ് രോഗം പടര്‍ന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം രോഗബാധയും ഇവിടെയാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്. അഞ്ച് പ്രവിശ്യകളില്‍ നിന്ന് പക്ഷേ രോഗം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. കോംഗോയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരങ്ങളിലൊന്നായ കിസാന്‍ഗനി അടക്കമുള്ളയിടങ്ങളിലാണ് രോഗബാധ. അതേസമയം രോഗവ്യാപനത്തിന്‍റെ കൃത്യമായ തോത് ആര്‍ക്കും പറയാനാകുന്നില്ല. ഇത് എത്രമാത്രം വഷളാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലും സാധ്യമാകുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ മാസം അമേരിക്കന്‍ രോഗനിയന്ത്രണ-പ്രതിരോധ കേന്ദ്രം രോഗവ്യാപനം സംബന്ധിച്ച് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടര്‍ മാതൃക തയാറാക്കിയിരുന്നു. ഇതിലൂടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശമായ എബോള വ്യാപനമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് അവര്‍ കണ്ടെത്തി. ഇത് കൂടുതല്‍ മോശമാകുമെന്നും അവര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. 2014ലും 2016ലും ഉണ്ടായ എബോളവ്യാപനത്തില്‍ 11000 ജീവനുകളാണ് നഷ്‌ടമായത്.

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അജ്ഞാത ശൃംഖലയില്‍ നിന്നാണ് രോഗം വ്യാപിക്കുന്നതെന്ന് ലോകാരോഗ്യസംഘടന പറയുന്നു. ഇത് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുവെന്ന് ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. രോഗവ്യാപനത്തെയും ഇതിന്‍റെ വ്യാപനം തടയാനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം.

അപൂര്‍വ ഇനം എബോള

അപൂര്‍വമായ ബുന്ദിബഗ്യോ വൈറസാണ് എബോളയ്ക്ക് കാരണം. ലാബ് പരിശോധനയില്‍ ഇത് കണ്ടെത്താന്‍ ഏറെ സമയം എടുക്കുന്നു. സാധാരണ വൈറസുകളാണെങ്കില്‍ എളുപ്പം തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിക്കും. ഇത് അതിവേഗം വ്യാപിക്കുന്നു. ശരീര സ്രവങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് പടരുന്നത്. ഛര്‍ദ്ദി, രക്തം, ശുക്ലം തുടങ്ങിയവ വീണ തറയോ കിടക്കയോ വസ്‌ത്രങ്ങളോ ആയി സമ്പര്‍ക്കത്തില്‍ വന്നാലും അണുബാധയുണ്ടാകാം.

AFRICAN HEALTH WORKERS ON STRIKE VIRUS OUTBREAK EBOLA OUTBREAK kongo ebola
Rubble set on fire as health workers involved in Congo's Ebola response go on strike as they protest over payment issues in Bunia, Congo, Wednesday, July 15, 2026 (AP)

പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള സംസ്‌കാരത്തിന് വിലക്കുണ്ട്. അതായത് മൃതദേഹം കുളിപ്പിച്ച ശേഷം സംസ്‌കരിക്കുന്നതിന്. ഇത് പക്ഷേ നാട്ടുകാരില്‍ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇവരും ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് വരെ ഇത് നീളുന്നു. എബോള അപൂര്‍വമായ ഒരു രോഗമാണ് പക്ഷേ മിക്കപ്പോഴും ഇത് മാരകമാകുന്നു. പനി, ഛര്‍ദ്ദി, വയറിളക്കം, സന്ധിവേദന, ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ രക്തസ്രാവം തുടങ്ങിയവയാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍. മധ്യേക്ഷ്യയിലെ മഴക്കാടുകളോട് ചേര്‍ന്നുള്ള ഉള്‍നാടുകളിലാണ് പലപ്പോഴും രോഗമുണ്ടാകുന്നത്. കോംഗോയില്‍ ഇതിന് പതിനേഴാം തവണയാണ് രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത്. ഇതില്‍ നിന്നുള്‍ക്കൊണ്ട പാഠങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ രാജ്യം സജ്ജമാണെന്നും വിദഗ്ദ്ധര്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തില്‍ വലിയ ഒരു രോഗവ്യാപന വേളയില്‍ ഇത് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്. സംരക്ഷണ വസ്‌തുക്കളുടെ പോലും വിതരണത്തില്‍ ദൗര്‍ലഭ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നു.

അക്രമങ്ങള്‍ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നു, മേഖല സംഘര്‍ഷഭരിതം

ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലെ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ആയുധധാരികളായ സംഘങ്ങള്‍ ജനങ്ങളെയും ദീര്‍ഘനേരം വിഷമവൃത്തത്തിലാക്കി. പുറത്ത് നിന്നുള്ളവരും ഇതില്‍ കടന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് സംശയമുണ്ട്.

കൂടാതെ എബോള ഒരു തട്ടിപ്പാണെന്ന ആരോപണവും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അയൽരാജ്യമായ റുവാണ്ടയുടെ പിന്തുണയുള്ള വിമതർ ഒരു വർഷം മുമ്പ് പിടിച്ചെടുത്ത ഒരു പ്രധാന നഗരവും മാനുഷിക കേന്ദ്രവുമായ ഗോമയിലാണ് ഈ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ഒരു ഭാഗം വ്യാപിക്കുന്നത്, ഇത് കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നു.

AFRICAN HEALTH WORKERS ON STRIKE VIRUS OUTBREAK EBOLA OUTBREAK kongo ebola
Health workers disinfect a coffin of an Ebola victim at Ebola Treatment Center at Bunia General Hospital in Ituri (AP)

ആഴ്‌ചകളോളം അപകടകരമായ പ്രതിസന്ധി ജോലികളും കോംഗോ സര്‍ക്കാരിൽ നിന്ന് ശമ്പളം കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തതോ ആയതിനാൽ ഇപ്പോൾ പ്രാദേശിക എബോള പ്രവര്‍ത്തകർക്കിടയിൽ അസ്വസ്ഥതയുണ്ട്. ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചില ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കുകയും പ്രവേശനം തടയുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. പകര്‍ച്ചവ്യാധി വിദഗ്‌ദ്ധര്‍, കേസ് അന്വേഷകർ, ഡ്രൈവർമാർ, ശവക്കുഴികൾ എടുക്കുന്നവർ എന്നിവരും പണിമുടക്കുന്ന ജീവനക്കാരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സർക്കാർ ഉടൻ പണം നൽകണമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ചിലർ പിന്നീട് ജോലി പുനരാരംഭിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു. യാതൊരു സൗകര്യങ്ങളുമില്ലാത്തത ഒരിടത്ത് പടരുന്ന ഒരു തൊഴിലാളി സമരം എബോള നിയന്ത്രണ ശ്രമങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഗുരുതരമായ പ്രഹരമായിരിക്കും. പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയാണെന്ന് കോംഗോ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

ചികിത്സയിൽ ആദ്യം പങ്കെടുത്തവർ ചേർന്നു

ഈ ആക്രമണങ്ങൾ ഒരു ദുർബലമായ സമയത്താണ് വരുന്നത്. ഇട്ടൂരി പ്രവിശ്യയിലെ ഒരു എബോള ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രാദേശിക പങ്കാളികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ട് സാധ്യമായ എബോള ചികിത്സകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം ഗവേഷകർ ആരംഭിച്ചു. ഒന്ന്, COVID-19 ചികിത്സിക്കാൻ അംഗീകരിച്ച വിശാലമായ പ്രവർത്തനമുള്ള ആൻറിവൈറലായ ഗിലിയഡ് സയൻസസിന്‍റെ റെംഡെസിവിർ ആണ്, ഇത് ബുണ്ടിബുഗ്യോ വൈറസിനെതിരെ പോരാടാൻ സഹായിച്ചേക്കാമെന്ന് ലാബ് പരിശോധനകളിൽ ചില സൂചനകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് മാപ്പ് ബയോഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലിന്‍റെ പരീക്ഷണാത്മക MBP134 ആണ്, ബുണ്ടിബുഗ്യോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എബോള വൈറസുകളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ആന്റിബോഡികൾ.

ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച പരിചരണ നിലവാരമായ റെംഡെസിവിർ, MBP134 എന്നിവയും രോഗികൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അറിയിച്ചു, രണ്ടും ഒന്നിച്ചാകും നല്‍കുക. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ലഭിക്കില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ മാസങ്ങളെടുത്തേക്കും. ഒരുപക്ഷേ 1,000 പേരിലെങ്കിലും പഠനം നടത്തേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

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