എന്തുകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 'ചൊവ്വാഴ്ച' മാത്രം നടത്തുന്നു? ചരിത്രവും കൗതുകങ്ങളും
ആധുനിക കാലത്ത് ഇതൊരു പ്രവൃത്തിദിനമായിട്ടും, എന്തുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കക്കാർ ഇപ്പോഴും ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ തന്നെ പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്? ഇതിനു പിന്നിൽ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കൗതുകകരമായ ചില ചരിത്രവസ്തുതകളുണ്ട്.
Published : November 2, 2026 at 7:03 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ സാധാരണയായി ഞായറാഴ്ചകളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കാറുള്ളത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലാകട്ടെ ശനിയാഴ്ചകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം. എന്നാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക-സൈനിക ശക്തിയായ അമേരിക്കയിൽ പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പായാലും ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പായാലും അത് നടക്കുന്നത് നവംബർ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ 'ചൊവ്വാഴ്ച'യായിരിക്കും.
ആധുനിക കാലത്ത് ഇതൊരു പ്രവൃത്തിദിനമായിട്ടും, എന്തുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കക്കാർ ഇപ്പോഴും ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ തന്നെ പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്? ഇതിനു പിന്നിൽ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കൗതുകകരമായ ചില ചരിത്രവസ്തുതകളുണ്ട്.
പഴയ വോട്ടിങ് രീതിയും പുതിയ നിയമവും
1800-കളുടെ പകുതി വരെ അമേരിക്കയിലെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഡിസംബറിലെ ആദ്യ ബുധനാഴ്ച ഇലക്ടറൽ കോളേജ് യോഗം ചേരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള 34 ദിവസത്തെ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താമായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, 1844-ലെ പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നവംബർ തുടക്കം മുതൽ ഡിസംബർ തുടക്കം വരെയുള്ള ഒരു മാസക്കാലമാണ് നീണ്ടുനിന്നത്.
എന്നാൽ ഈ രീതി വലിയ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. വിവിധ ദിവസങ്ങളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചാൽ, അത് പിന്നീട് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെ വോട്ടർമാരുടെ ചിന്താഗതിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്ധര് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ പോരായ്മ പരിഹരിക്കാനായി 1845-ൽ യുഎസ് കോൺഗ്രസ് ഒരു ഏകീകൃത വോട്ടെടുപ്പ് തീയതി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് നിയമം പാസാക്കി. ആ തീയതിയാണ് "നവംബർ മാസത്തിലെ ആദ്യ തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ചൊവ്വാഴ്ച".
ചൊവ്വാഴ്ച തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് പിന്നിലെ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ലോജിസ്റ്റിക്സ്
നവംബറിലെ ആദ്യ ചൊവ്വാഴ്ച വോട്ടിംഗ് ദിനമായി നിശ്ചയിക്കാൻ കാരണം അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഘടനയും യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളുമായിരുന്നു.
കാർഷിക സംസ്കാരം
19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അമേരിക്ക ഒരു കാർഷിക രാജ്യമായിരുന്നു. ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും കർഷകരായിരുന്നു. നവംബർ മാസമാകുമ്പോഴേക്കും വിളവെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകുകയും അതേസമയം ശൈത്യകാലം കഠിനമാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ കർഷകർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ യാത്ര ചെയ്യുക എളുപ്പമായിരുന്നു.
മതപരമായ കാരണങ്ങൾ (ഞായറാഴ്ച ഒഴിവ്)
ഞായറാഴ്ച പള്ളികളിൽ പോകുന്നതിനും വിശ്രമത്തിനുമായി മാറ്റിവെച്ച ദിവസമായിരുന്നു. അതിനാൽ അന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നതും വോട്ട് ചെയ്യുന്നതും മതവിശ്വാസികൾ താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല.
യാത്രാ ദൂരം
അക്കാലത്ത് വാഹനങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ മൈലുകൾ അകലെയുള്ള പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് കുതിരവണ്ടികളിലും മറ്റും വോട്ടർമാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു. യുഎസ് സെനറ്റ് ചരിത്രകാരനായ ഡോൺ റിച്ചി പറഞ്ഞതുപോലെ, "ആളുകൾക്ക് ഞായറാഴ്ച തങ്ങളുടെ കുതിരവണ്ടികളിൽ പോളിങ് ബൂത്തുകളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരുന്നു". തിങ്കളാഴ്ച യാത്ര തുടങ്ങി ചൊവ്വാഴ്ച വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു പ്രായോഗികമായ വഴി.
ബുധനാഴ്ചയിലെ ചന്തദിവസം
പല കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലും ബുധനാഴ്ചകൾ വലിയ ചന്തദിവസങ്ങളായിരുന്നു. അന്ന് കർഷകർക്ക് വ്യാപാര തിരക്കുകളുള്ളതിനാൽ ബുധനാഴ്ചയും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു. ചുരുക്കത്തിൽ, തിങ്കളാഴ്ച യാത്ര തിരിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ച വോട്ട് ചെയ്ത്, ബുധനാഴ്ചത്തെ ചന്തദിവസത്തിന് മുമ്പ് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താം എന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായ കണക്കുകൂട്ടൽ.
'ആദ്യ തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം' എന്ന് പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം?
നവംബർ ഒന്നിന് വോട്ടെടുപ്പ് വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് "ആദ്യ തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ചൊവ്വാഴ്ച" എന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രത്യേകം നിയമത്തിൽ ചേർത്തത്. ഇതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. നവംബർ 1 ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസപ്രകാരം 'ഓൾ സെയിൻ്റ്സ് ഡേ' അഥവാ സകല വിശുദ്ധരുടെയും ദിനമാണ്. അന്നത്തെ വ്യാപാരികൾ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ തീർത്തിരുന്നത്. മുൻ മാസത്തെ ലാഭനഷ്ട കണക്കുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മൂഡിനെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു.
ആധുനിക യുഗത്തിലെ മാറ്റത്തിനായുള്ള വാദങ്ങൾ
ഇന്ന് അമേരിക്കയിലെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ വെറും രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ്. ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും നഗരങ്ങളിലും വ്യവസായ മേഖലകളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ചൊവ്വാഴ്ച വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് പോളിങ് ശതമാനം കുറയ്ക്കുന്നു എന്ന രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ ആക്ഷേപം ശക്തമാണ്.
അമേരിക്കയിലെ കുറഞ്ഞ വോട്ട് പങ്കാളിത്തം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2005-ൽ രൂപീകരിച്ച 'Why Tuesday?' എന്ന സംഘടന വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം മാറ്റണമെന്ന് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഫെഡറൽ ഓഫീസുകളിലേക്കുള്ള പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നവംബറിലെ ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിയമനിർമാണ നിർദേശങ്ങളും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
എന്നിരുന്നാലും, വോട്ടെടുപ്പ് തീയതി മാറ്റാതെ തന്നെ അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമ്പ്രദായം ഇന്ന് ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായ നിക്ക് ബ്യൂചാമ്പ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ, 'മെയിൽ-ഇൻ വോട്ടുകളും' 'ഏർലി വോട്ടിങും' വഴി ആളുകൾക്ക് ഔദ്യോഗിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ ഇപ്പോൾ വലിയ അവസരങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഔദ്യോഗിക 'ഇലക്ഷൻ ഡേ' ഇപ്പോഴും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.
സാങ്കേതികവിദ്യയും ജീവിതരീതിയും മാറിയെങ്കിലും, 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കർഷകരുടെ യാത്രാസൗകര്യത്തിനായി നിശ്ചയിച്ച ആ പഴയ 'ചൊവ്വാഴ്ച' അമേരിക്കൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പ്രൗഢമായ ഒരു പാരമ്പര്യമായി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു.
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