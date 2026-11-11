മേഖലയില് അനിശ്ചിതങ്ങള് വര്ദ്ധിക്കുന്നതിനിടയിലും എന്ത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യ ലെബനനുമായി കൂടുതല് ബന്ധങ്ങള് തേടുന്നു?
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താന് ഇന്ത്യയും ലെബനനും തമ്മില് ആദ്യ വട്ട വിദേശമന്ത്രാലയ ചര്ച്ചകള് പൂര്ത്തിയായിരിക്കുന്നു.
Published : November 11, 2026 at 7:14 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 7:30 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഇറാന് സംഘര്ഷത്തില് അടുത്ത നിമിഷം എന്താകും സംഭവിക്കുയെന്ന അനിശ്ചിതത്വത്തിനും ഇത് യെമന് മുതല് ലെബനന് വരെയുള്ള മേഖലകളില് എന്ത് ആഘാതമാകും സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ആശങ്കകള്ക്കിടയിലും ഇന്ത്യ ലെബനനുമായി കൂടുതല് സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ തലത്തില് ആദ്യഘട്ട ചര്ച്ചകള് പൂര്ത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യന് നയത്തില് പരിമിതമായി മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന രാജ്യങ്ങളുമായി സ്ഥാപനപരമായ ശേഷി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ താത്പര്യമാണ് ഈ നടപടികളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.
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ലെബനന് ഒരു മോശം രാഷ്ട്രീയ സുരക്ഷാ കാലത്തിലൂടെയാണ് കടന്ന് പോകുന്നതെങ്കിലും ഈ പശ്ചിമേഷ്യന് രാജ്യവുമായി ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള കരുതലോടയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്.
ലെബനനില് ഇറാന്റെ അടുപ്പക്കാരായ ഹിസ്ബുള്ളയുടെ കരുത്ത് ഇസ്രയേലുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലോടെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാല് സര്ക്കാരും ഹിസ്ബുള്ളയുമായുള്ള സംഘര്ഷം തുടരുകയാണ്. ഇവരുടെ സൈനിക ശേഷി തന്നെയാണ് വിഷയം. ഹിസ്ബുള്ളയും ഇസ്രയേലും തമ്മില് ഇനിയും ഒരു ഏറ്റുമുട്ടല് സാധ്യത തള്ളാനുമാകില്ല.
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ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമാധാന സേന ലെബനനില് നിന്ന് അടുത്ത വര്ഷം പിന്മാറും. ഡിസംബര് 31ന് ഇവരുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പിന്മാറ്റം. ഇത് ഒരു സുരക്ഷാ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കും. രാജ്യത്തെ സൈന്യത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തം കൈമാറിയ ശേഷമാകും സമാധാന സേന പിന്വാങ്ങുക. വര്ഷങ്ങളായി ഹിസ്ബുള്ളയുമായി തുടരുന്ന പോരാട്ടം രാജ്യത്തെ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് സാരമായ പരിക്കേല്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിലക്കയറ്റം 17.5ശതമാനത്തിലെത്തുമെന്നാണ് ലോകബാങ്കിന്റെ പ്രവചനം.
ഇന്ത്യ ലെബനനിലേക്ക് എത്തുന്നത് കടുത്ത അസ്ഥിരതയ്ക്കിടെ
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിദേശകാര്യതല ചര്ച്ചകള് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പുനപ്പരിശോധിക്കുകയും മുന്ഗണനാ മേഖലകള് നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ സെക്രട്ടറി ശ്രീപ്രിയ രംഗനാഥനും ലെബനനിലെ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ-കുടിയേറ്റ സെക്രട്ടറി ജനറല് അബ്ദല് സത്താര് ഇസയും തമ്മിലാണ് ചര്ച്ചകള് നടന്നത്.
പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളാണ് ഇരുഭാഗത്ത് നിന്നും ചര്ച്ച ചെയ്തതെന്ന് പിന്നീട് മന്ത്രാലയം പുറത്ത് വിട്ട വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് പറയുന്നു. ഇന്ത്യ ലെബനന് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിലെ മുഴുവന് പരിധികളും പുനപ്പരിശോധിച്ചു. ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും സ്ഥാപനപരമായ നടപടികള്ക്ക് കൂടുതല് ഊര്ജ്ജം പകരേണ്ടതിന്റെ പുത്തന് പ്രതിബദ്ധതയും ചര്ച്ചയായി. നയതന്ത്രപരമായ ബന്ധം ആഴത്തിലാക്കേണ്ടതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചും ചര്ച്ചകള് അടിവരയിട്ടു.
ഇത് സാധാരണ നടക്കാറുള്ള പ്രക്രിയ ആണെന്നാണ് മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങള് നല്കുന്ന സൂചന. വിദേശമന്ത്രാലയ ഓഫീസുകള് നേരിട്ട് ചര്ച്ച നടത്തും മുമ്പ് നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങള് വഴി ചര്ച്ചകള് നടന്നിരുന്നു. 1954 മുതല് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങള് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ലെബനനുമായി കൂടുതല് ഘടനാപരമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമമെന്നാണ് ഈ നീക്കങ്ങള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മേഖലയിലെ അസ്ഥിരതയെന്നാല് ഇന്ത്യ കരുതലോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണമെന്നാണ്.
ഈ ചര്ച്ചകള് ഇന്ത്യയും ലെബനനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതല് അടുപ്പിക്കും. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള എന്ത് ബന്ധവും മികച്ച രീതിയില് പരിഹരിക്കാനുമാകുമെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ വക്താവ് രണ്ധീര് ജയ്സ്വാള് പറഞ്ഞു.
ലെബനനുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രപരമായ ബന്ധവും പരിമിതമായ സാമ്പത്തിക ഇടപെടലുകളും
ഇന്ത്യയും ലെബനനും തമ്മില് ചരിത്രപരമായി തന്നെ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ട്. മേഖലയിലെ ഇസ്രയേല് മുതല് യുഎഇയും സൗദി അറേബ്യയും പോലുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധവുമായി ഇത് താരതമ്യപ്പെടുത്താനാകില്ല. പശ്ചിമേഷ്യയില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിശാല താത്പര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യന് വംശജര് വലിയതോതില് ഇവിടെ കഴിയുകയും നിക്ഷേപം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെല്ലാം പുറമെയാണ് ഈ മേഖലയുമായുള്ള നമ്മുടെ ഊര്ജ്ജ ബന്ധങ്ങള്.
ലെബനനുമായി നമുക്ക് ഏറെയൊന്നും ഇടപാടുകളില്ല. എന്നാല് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1975 മുതല് 1990 വരെയുള്ള ലെബനന് ആഭ്യന്തര യുദ്ധകാലത്ത് പോലും ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര കാര്യാലയം അവിടെ തുറന്ന് പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നു.
നിലവില് 1500 ഇന്ത്യാക്കാര് അവിടെ താമസമുണ്ട്. ഇതില് 350 പേര് അമേരിക്കന് ചാന്സറി നിര്മ്മാണ പദ്ധതിയില് ജോലി ചെയ്യുന്നു.ഇത് ബെയ്റൂട്ടില് നിര്മ്മാണ ഘട്ടത്തിലാണെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യന് തൊഴിലാളികള് നിര്മ്മാണ-കാര്ഷിക മേഖലകളില് പണിയെടുക്കുന്നു.
The first India-Lebanon Foreign Office Consultations was held at New Delhi today, co-chaired by Secretary (CPV&OIA), Ambassador @ranganathan_sr and Ambassador Abdel Sattar Issa, Secretary-General of the Ministry of Foreign Affairs and Emigrants, Lebanon. The meeting reviewed the entire gamut of India-Lebanon bilateral relations and discussed ways to further strengthen it across political-security, economic and socio-cultural pillars. They identified cooperation in trade & investment, digital public infrastructure and pharmaceuticals, as priorities. They also discussed regional and international issues of mutual interest. @mofalebanon1— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 9, 2026
ഇത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയും ലെബനനുമായുള്ള ബന്ധം. ദക്ഷിണ ലെബനനിലെ സമാധാന ദൗത്യങ്ങള്ക്കായി അറുനൂറ് സൈനികരടങ്ങുന്ന സംഘം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമാധാന സേനയുടെ ഭാഗമായുണ്ട്. 1998 മുതല് ഇവര് ഇവിടുത്തെ സമാധാന ദൗത്യസംഘത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
ഇതിലുപരി ലെബനന് ഇന്ത്യന് ചലച്ചിത്ര നിര്മ്മാണ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ്. ബോളിവുഡിലെ പല ചിത്രങ്ങളിലും നാം അനുഭവിച്ച അതിമനോഹര ദൃശ്യങ്ങള് ഇവിടെ നിന്ന് പകര്ത്തിയവയാണ്.
മെഡിറ്ററേനിയന് കടലിന്റെ കിഴക്കന് തീരത്തുള്ള ഇസ്രയേലും സിറിയയുമായി അതിര്ത്തി പങ്കിടുന്ന തന്ത്രപരമായ ലെബനന് പോലുള്ള ഒരു രാജ്യവുമായി ഇന്ത്യ ബന്ധം വികസിപ്പിക്കുന്നത് വിദഗ്ദ്ധര് നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണ്.
ലെബനന് എല്ലായ്പ്പോഴും അയല്രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് സമ്മര്ദ്ദം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന രാജ്യമാണ്. നിരവധി കക്ഷികളില് നിന്നുള്ള പോരാട്ടത്തിനും ഈ രാജ്യം വേദിയായി. 70കള് മുതല് ലെബനന് വിവിധ തരം പ്രശ്നങ്ങളില് പെട്ടുഴലുകയാണ്. ഇപ്പോള് തെല്ല് ശാന്തതയുണ്ട്. എന്നാല് അടുത്ത നിമിഷം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയില്ലെന്നും വിവിധ അറബ് രാജ്യങ്ങളില് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള മുന് നയതന്ത്ര വിദഗ്ദ്ധന് സിക്രൂര് റഹ്മാന് പറഞ്ഞു.
എന്നാല് നമ്മുടെ പശ്ചിമേഷ്യന് നയം പുനപ്പരിശോധിക്കാനുള്ള സമയമാണിത്. നമുക്ക് നല്ല ബന്ധമുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായുള്ളത് പരിശോധിക്കണം. ലെബനന് തന്ത്രപരമായി പ്രാധാന്യമുള്ള രാഷ്ട്രമാണ്.
എന്ത് നേട്ടമാണ് ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്?
മെഡിറ്ററേനീയന് കടലിന്റെ കിഴക്കന് തീരത്തുള്ള ചെറിയ രാജ്യമാണ് ലെബനന്. യൂറോപ്പ് പശ്ചിമേഷ്യ, ആഫ്രിക്ക എന്നിവയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനകവാടം കൂടിയാണിത്.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് പശ്ചിമേഷ്യയില് വിശാലമായ താത്പര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ മേഖലയുമായി ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധവും. മിക്ക ഭാഗങ്ങളുമായി വിജയകരമായ ബന്ധവുമുണ്ട്. ഇറാന് മുതല് ഇസ്രയേലും യുഎഇയും സൗദി അറേബ്യയുമായി ഇന്ത്യ നല്ല ബന്ധം പുലര്ത്തുന്നു. ഇവരുടെ പ്രാദേശിക ബന്ധങ്ങള് നമുക്ക് തടസവുമായിട്ടില്ല.
ലെബനനുമായി ബന്ധം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഊര്ജ്ജ ബന്ധങ്ങള്ക്ക് കരുത്താകും. ഒപ്പം അവിടെയുള്ള നമ്മുടെ വിശാലമായ ഇന്ത്യന് സമൂഹത്തിനും. പ്രാദേശിക പാതാ പദ്ധതികള്ക്ക് ഇന്ത്യ പിന്തുണയേകുന്നതും നിലവിലുള്ള പ്രാദേശിക സംഘര്ഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഏറെ നിര്ണായകമാണ്. വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങള് ശക്തമാക്കാനുള്ള ശേഷിയുമുണ്ട്.
ഇന്ത്യ ലെബനുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താന് മാത്രമല്ല ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബറില് ഫിലിപ്പൈന്സ്, ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങള് ലെബനനിലെ ബെയ്റൂട്ടില് ഒരു ആസിയാന് സമിതി രൂപീകരിക്കാന് നര്ദ്ദേശം വച്ചിരുന്നു.
നയതന്ത്ര ബന്ധം ശക്തമാക്കുകയും ലെബനനുമായുള്ള സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക ബന്ധം ആഴത്തിലുള്ളതാക്കുകയുമാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ഫിലിപ്പൈന്സ് നയതന്ത്ര കാര്യാലയം സാമൂഹ്യമാധ്യത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
നിലവില് ലെബനനുമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് മിതമായ ബന്ധമേ ഉള്ളൂ. എന്നാല് മേഖലയില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആഴത്തില് വേരോട്ടമുണ്ട്. ഉഭയകക്ഷി വാണിജ്യം 2025ല് 3370 ലക്ഷം അമേരിക്കന് ഡോളറായി. 2024ല് ഇത് 3230ലക്ഷം അമേരിക്കന് ഡോളറായിരുന്നു. വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകള് പ്രകാരം ലെബനന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇറക്കുമതി സ്രോതസുകളില് പതിനൊന്നാം സ്ഥാനമാണ് നമുക്കുള്ളത്.
സുപ്രധാനമേഖലയായ ഔഷധങ്ങളില് ഇന്ത്യയെയാണ് ലെബനന് എഴുപത് ശതമാനവും ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഔഷധ നിര്മ്മാണ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ കരുത്താകുന്നുണ്ട്. ഔഷധ മേഖലയ്ക്ക് പുറമെവാണിജ്യം, നിക്ഷേപം, ഡിജിറ്റല് പബ്ലിക് ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചര് എന്നിവയെയും മുന്ഗണനാ മേഖലകളായി ചര്ച്ചയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
എന്നാല് ഈ അസ്ഥിരതക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലെബനനുമായി ചേര്ന്ന് എന്ത് ചെയ്യാനാകും എന്ന ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നു. ഹിസ്ബുള്ളും ലെബനന് പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് അയൂണുമായുള്ള സംഘര്ഷം തുടരുകയാണ്. സര്ക്കാര് തങ്ങള്ക്കതെിരെയുള്ള സൈനിക സുരക്ഷാ നടപടികള് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഹിസ്ബുള്ളയുടെ ആവശ്യം. മാര്ച്ചില് ലെബനന് അധികൃതര് ഹിസ്ബുള്ള സൈന്യത്തെ കുറ്റവാളി സംഘമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഹൈഫയ്ക്ക് സമീപം ഇസ്രയേല് സൈനിക കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ ഹിസ്ബുള്ള നടത്തിയ ഒരു ഡ്രോണ് ആക്രമണമാണ് ഇതിന് കാരണമായത്. ഇതേ തുടര്ന്ന് ഇസ്രയേല് ലെബനന് നേര്ക്ക് വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു.
ഇന്ത്യ ലെബനനുമായി ഒരു ഘടനാപരമായ ബന്ധമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതേസമയം ബന്ധം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് മേഖലയിലെ സാഹചര്യമനുസരിച്ചാകും. ഇവിടെ സംഘര്ഷഭൂമികയായി തുടരുകയാണ്.
നമ്മള് മെല്ലെ സാഹചര്യങ്ങള് വിലയിരുത്തും. നിരവധി മേഖലകളില് ബന്ധം തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ടെന്നും റഹ്മാന് പറഞ്ഞു.
പ്രാദേശിക സാഹചര്യങ്ങള് മൂലം കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. എന്നാല് മെല്ലെ ഇങ്ങനെയൊരു ഉദ്യമം തുടങ്ങുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഡിജിറ്റല് പേയ്മന്റും രുപെയും നടപ്പാക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഔഷധ വാണിജ്യ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ശ്രമമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.