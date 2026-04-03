ഇറാൻ എന്തിനാണ് ആമസോൺ ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകളെ ലക്ഷ്യം വയ്‌ക്കുന്നത്? ഇതിന് പിന്നിൽ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്...

യുദ്ധസമയത്ത് ഒരു രാജ്യം വാണിജ്യ ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകളെ മനഃപൂർവ്വം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്.

IRAN ATTACK AMAZON DATA CENTRES AMAZON DATA CENTRE IRAN WAR COMMERCIAL DATA CENTRE ATTACK
Two Amazon employees talk at one of the entrances to the new Amazon headquarters in Arlington, Virginia, on September 20, 2023. (AFP)
By PTI

Published : April 3, 2026 at 3:17 PM IST

റാൻ എന്തിനാണ് ആമസോൺ ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകളെ ലക്ഷ്യം വയ്‌ക്കുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്കിടെ പല തവണയാണ് ഇറാൻ ആമസോണിനെ ലക്ഷ്യം വച്ചത്. ഇറാനിയൻ ഷാഹിദ് ഡ്രോണുകൾ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്‌സിലെ രണ്ട് ആമസോൺ വെബ് സർവീസസ് ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകളാണ് ലക്ഷ്യം വച്ചത്. ഇതിന് പുറമെ ബഹ്‌റൈനിലെ മൂന്നാമത്തെ വാണിജ്യ ഡാറ്റാ സെൻ്ററും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. യുദ്ധസമയത്ത് ഒരു രാജ്യം വാണിജ്യ ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകളെ മനഃപൂർവ്വം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്.

മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ഗൂഗിൾ, ആപ്പിൾ, മെറ്റാ, ഒറാക്കിൾ, ഇൻ്റൽ, എച്ച്പി, ഐബിഎം, സിസ്കോ, ഡെൽ, പലന്തിർ, എൻവിഡിയ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അമേരിക്കൻ കമ്പനികളെ ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി ഇറാനിയൻ സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ മാർച്ച് 31 ന് ഒരു പ്രസ്‌താവനയും ഇറക്കിയിരുന്നു. ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ബഹ്‌റൈനിലെ ആമസോൺ ഡാറ്റാ സെൻ്ററിൽ ഇറാനിയൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടന്നതായി വാർത്തകള്‍ വന്നത്. ഏപ്രിൽ രണ്ടിനാണ് ഇറാനിയൻ സൈന്യം ദുബായിലെ ഒരു ഒറാക്കിൾ ഡാറ്റാ സെൻ്ററിനെ ആക്രമിച്ചത്.

സമാനമായി ഇറാനും ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളുടെ ഇരയായിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ്റെ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബാങ്ക് സെപാ നടത്തുന്ന ടെഹ്‌റാനിലെ ഒരു ഡാറ്റാ സെൻ്ററിൽ മാർച്ച് 11 ന് ഒരു മിസൈൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായി. ഇതോടെയാണ് ഡാറ്റ സെൻ്ററുകള്‍ ലക്ഷ്യമായിത്തുടങ്ങിയത്. മുൻകാലങ്ങളിലും ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾ ചാരവൃത്തിയുടെയും സൈബർ ആക്രമണങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമായിരുന്നു.

2024ൽ റഷ്യൻ സൈന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡാറ്റാ സെൻ്ററിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഡാറ്റ ഉക്രേനിയൻ ഹാക്കർമാർ നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ കടന്ന് വരവ് ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകളുടെ പ്രാധാന്യം വർധിപ്പിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് യുഎസ് സൈന്യം ഇറാനും വെനിസ്വേലയ്ക്കുമെതിരായ ആക്രമണങ്ങളിൽ എഐ സംവിധാനങ്ങൾ വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രത്യേക ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾ യുഎസ് സൈന്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ എന്ന് പൂർണമായും വ്യക്തമല്ല.

ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ പ്രധാന രൂപങ്ങളാണെന്ന് ജോർജിയ ടെക്കിലെ പിഎച്ച്ഡി വിദ്യാർഥി തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷയിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ എങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു എന്നതാണ് ഗവേഷണം. ഇപ്പോള്‍ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ ഒരു ചാലകശക്തിയായി എഐ ഉള്ളതിനാൽ, ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളായി മാറുന്നു. ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായാൽ ഇവ എല്ലാത്തരം വിനോദങ്ങളെയും വാർത്തകളെയും സർക്കാർ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും തടസപ്പെടുത്തുന്നു. അത് തന്നെയാണ് യുദ്ധത്തിൽ ഇവ ലക്ഷ്യമാകാനും കാരണം.

IRAN ATTACK AMAZON DATA CENTRES
AMAZON DATA CENTRE
IRAN WAR
COMMERCIAL DATA CENTRE ATTACK
IRAN ISRAEL US WAR

