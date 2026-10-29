ഇസ്രയേലില് ഇനി ആര് ഭരണത്തില് വരും? തന്ത്രങ്ങള് ഇങ്ങനെ...
ഇസ്രയേലില് കേവലഭൂരിപക്ഷമായ 61 സീറ്റുകൾ നേടാൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ വലതുപക്ഷ സഖ്യത്തിനോ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിൻ്റെ ചേരിക്കോ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില് രാജ്യത്ത് ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും? അറിയാം വിശദമായി...
Published : October 29, 2026 at 9:57 AM IST
ടെല് അവീവ്: ഇസ്രയേലില് ബെന്യമിൻ നെതന്യാഹു വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രി കസേരയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമോ? അതോ ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭൂപടം മാറ്റിവരയ്ക്കുന്ന അപ്രതീക്ഷിത സഖ്യങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വരുമോ? നിലവില് ഇസ്രയേൽ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവരുമ്പോൾ രാജ്യം വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ ലോക്ക്ഡൗണിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്.
പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണൽ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും കേവലഭൂരിപക്ഷമായ 61 സീറ്റുകൾ തൊടാനാകാതെ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ വലതുപക്ഷ ചേരിയും മുഖ്യ എതിരാളി ഐസൻകോട്ടിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യവും നെട്ടോട്ടമോടുകയാണ്. വീണ്ടുമൊരു പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന വൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിലേക്ക് രാജ്യം വീഴാതിരിക്കാൻ മുന്നണികൾ അണിയറയിൽ ഒരുക്കുന്ന നിർണായക തന്ത്രങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ ഫോർമുലകളും പരിശോധിക്കാം...
നിലവിലെ സ്ഥിതി
120 അംഗ നെസറ്റിൽ (പാർലമെൻ്റ്) കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 61 സീറ്റുകളാണ് വേണ്ടത്. സെൻട്രൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം 90 ശതമാനം വോട്ടുകളും എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞപ്പോള് നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്ക് 20.7 ശതമാനം വോട്ടുകളും ഐസൻകോട്ടിൻ്റെ യഷാർ പാർട്ടിക്ക് 16.2 ശതമാനം വോട്ടുകളുമാണ് ലഭിച്ചത്.
അറബ് പാർട്ടികൾ 15 ശതമാനം വോട്ടുകൾ നേടി നിര്ണായക മുന്നേറ്റമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. ഇസ്രയേലില് ഇനി സര്ക്കാര് രൂപീകരിക്കണമെങ്കില് അറബ് പാര്ട്ടികളുടെ പിന്തുണ നിര്ണായകമാകും. ഇനി ആര്ക്കും കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ടായാല് രാജ്യം മറ്റൊരു പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കൂടി നീങ്ങാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന നാല് പ്രധാന സാധ്യതകൾ ഇവയാണ്..
നെതന്യാഹുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേശീയ സഖ്യ സർക്കാർ
പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യമിൻ നെതന്യാഹുവും എതിരാളി ഗാഡി ഐസൻകോട്ടും കൈകോർത്ത് ഒരു ദേശീയ സഖ്യ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ സാധ്യത. എന്നാൽ, ഇതിനായി ഐസൻകോട്ടിന് തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ പൂർണമായി തിരുത്തേണ്ടി വരും. നെതന്യാഹുവിനെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക എന്ന ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ക്യാമ്പയിൻ നയിച്ചത്. 'നെതന്യാഹുവിൻ്റെ കള്ളങ്ങളുടെയും വിഭജനത്തിൻ്റെ യും രാഷ്ട്രീയം' അവസാനിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം ഉടൻ വിരമിക്കണമെന്ന് വോട്ടെണ്ണൽ രാത്രിയിലും ഐസൻകോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തൻ്റെ നിലവിലെ തീവ്രവലതുപക്ഷ-അൾട്രാ ഓർത്തഡോക്സ് സഖ്യകക്ഷികളെ ഒഴിവാക്കി ഐസൻകോട്ടിൻ്റെ 'യഷാർ' പാർട്ടിയെ ഒപ്പം കൂട്ടാൻ നെതന്യാഹു ശ്രമിച്ചേക്കാം. വലതുപക്ഷ സഖ്യത്തെ നിലനിർത്താനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന സൂചനയാണ് നെതന്യാഹു നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇറാനുമായി ഒരു പുതിയ യുദ്ധസാഹചര്യം ഉടലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതകൾ മറന്ന് ഒന്നിക്കാൻ ഇരുവിഭാഗത്തിനും മേൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകും.
അറബ് പാർട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഐസൻകോട്ട് സഖ്യം
ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിപ്ലവാത്മകമായ ഒരു മാറ്റത്തിന് വഴിതുറക്കുന്നതാണ് ഈ സാധ്യത. ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനുമുമ്പ് 2021-ൽ മാത്രമാണ് ഒരു അറബ് പാർട്ടി ഇസ്രയേൽ ഭരണസഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ പ്രതിപക്ഷ ബ്ലോക്കിലെ ഭൂരിഭാഗം ജൂത പാർട്ടികളും അറബ് പാർട്ടികളുമായി സഖ്യത്തിനില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അധികാരം പിടിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് മുന്നിലുള്ള ഏക വഴി ഇതാണ്. ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇസ്രയേലിലെ അറബ് വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ അഭൂതപൂർവ്വമായ ജനപങ്കാളിത്തം വലിയ വഴിത്തിരിവായി.
ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും തീവ്ര വലതുപക്ഷ സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ അറബ് പാർട്ടികൾ ഇത്തവണ 19 സീറ്റുകൾ വരെ നേടിയേക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം. ഇതിൽ 'യുണൈറ്റഡ് അറബ് ലിസ്റ്റ്' (7 സീറ്റുകൾ) പ്രതിപക്ഷ സർക്കാരിൽ ചേരാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 12 സീറ്റുകൾ പ്രവചിക്കപ്പെടുന്ന 'ദി ജോയിൻ്റ് ലിസ്റ്റ്' പുറത്തുനിന്ന് പിന്തുണയ്ക്കാനും തയ്യാറാണ്. എന്നാൽ, പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ 'ദി ഡെമോക്രാറ്റ്സ്' നേതാവ് യായിർ മാത്രമാണ് നിലവിൽ ഈ സഖ്യത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നത്. ഗാസ, വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലെ ഭിന്നതകൾ കാരണം ഇത്തരം ഒരു സർക്കാർ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ തന്നെ അത് അതീവ ദുർബലമായിരിക്കും.
പ്രതിപക്ഷത്തെ വലതുപക്ഷക്കാരെ കൂടെക്കൂട്ടി നെതന്യാഹു ഭൂരിപക്ഷം ഒപ്പിക്കൽ
പ്രതിപക്ഷ ചേരിയിലുള്ള വലതുപക്ഷ പാർട്ടികളെ അടർത്തിയെടുത്ത് ഭൂരിപക്ഷം തികയ്ക്കാൻ നെതന്യാഹു ശ്രമിച്ചേക്കാം എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ സാധ്യത. 'ബെയ്യാച്ചാഡ്' സഖ്യത്തിൻ്റെ നേതാവായ നഫ്താലി ബെന്നറ്റ്, 'ഇസ്രയേൽ ബെയ്തേനു' പാർട്ടി തലവൻ അവിഗ്ദോർ ലീബർമാൻ എന്നിവരാണ് നെതന്യാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള നേതാക്കൾ. സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിൽ കടുത്ത നിലപാടുള്ള ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ശൈലി നെതന്യാഹുവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണ്. എന്നാൽ, നെതന്യാഹുവിനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുക എന്നതിനൊപ്പം, തീവ്ര ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗക്കാർക്കും നിർബന്ധിത സൈനിക സേവനം നടപ്പാക്കണമെന്ന വാദക്കാരാണ് ഇരുവരും. ഇത് നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പങ്കാളികളായ അൾട്രാ ഓർത്തഡോക്സ് പാർട്ടികളുമായി നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിന് കാരണമാകും. അൾട്രാ ഓർത്തഡോക്സ് പാർട്ടികളെ ഒഴിവാക്കി ബെന്നറ്റിനെയും ലീബർമാനെയും ഒപ്പം കൂട്ടിയാൽ പോലും നെതന്യാഹുവിന് ഭൂരിപക്ഷത്തിനാവശ്യമായ സീറ്റുകൾ തികയില്ലെന്നാണ് നിലവിലെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
വീണ്ടുമൊരു പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ്
മുകളിൽ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സാധ്യതകളും പരാജയപ്പെട്ടാൽ രാജ്യം സ്വാഭാവികമായും വീണ്ടുമൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങും. ഇത് തന്ത്രപരമായി നെതന്യാഹുവിന് അനുകൂലമായേക്കാം. പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് വരെ കാവൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അദ്ദേഹത്തിന് തുടരാം. അടുത്ത തവണ അറബ് വോട്ടർമാരുടെ പോളിങ് ശതമാനം കുറയുമെന്നും, വോട്ട് ചെയ്യാനായി മാത്രം വിദേശത്തുനിന്ന് വിമാനമാർഗം എത്തിയ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഇസ്രയേലികൾ വീണ്ടും എത്തില്ലെന്നും നെതന്യാഹു കണക്കുകൂട്ടുന്നു. കൂടാതെ, ഇത്തവണ 3.25% വോട്ട് ബാങ്ക് തികയ്ക്കാതെ പുറത്തുപോയ ചെറിയ വലതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ വോട്ടുകൾ അടുത്ത തവണ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിയിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
പാര്ട്ടികളും ലഭിച്ച സീറ്റുകളും വിശദമായി
1. നെതന്യാഹു സഖ്യം (53 സീറ്റുകൾ)
നിലവിലെ പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യാമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വലതുപക്ഷ, മത മൗലിക പാർട്ടികളുടെ സഖ്യമാണിത്.
• ലിക്വിഡ്: നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ഈ പാര്ട്ടിക്ക് 26 സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത്. ഇത്തവണയും ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി മാറിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ സീറ്റുകൾ കുറഞ്ഞു).
• യുണൈറ്റഡ് തോറ ജൂഡായിസം: 7 സീറ്റുകൾ (യാക്കോവ് ആഷർ നയിക്കുന്ന അൾട്രാ-ഓർത്തഡോക്സ് പാർട്ടി).
• ഒട്സ്മ യഹൂദിത്: 7 സീറ്റുകൾ (ഇതാമർ ബെൻ-ഗ്വീറിൻ്റെ തീവ്ര വലതുപക്ഷ പാർട്ടി).
• ഷാസ്: 7 സീറ്റുകൾ (ആര്യേ ദേരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അൾട്രാ-ഓർത്തഡോക്സ് പാർട്ടി).
• റിലീജിയസ് സിയോണിസ്റ്റ് പാർട്ടി: 6 സീറ്റുകൾ (ബെസാലെൽ സ്മോട്രിച്ച് നയിക്കുന്ന പാർട്ടി).
2. പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം (48 സീറ്റുകൾ)
നെതന്യാഹുവിനെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് മുൻ സൈനിക മേധാവി ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒന്നിച്ച മധ്യ-വലതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സഖ്യമാണിത്.
• യഷാർ: 21 സീറ്റുകൾ (ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി. ആദ്യമായി മത്സരിച്ച് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കി).
• ടുഗെദർ : 12 സീറ്റുകൾ (നഫ്താലി ബെന്നറ്റും യായിർ ലാപിഡും ചേർന്നുള്ള സഖ്യം).
• ദി ഡെമോക്രാറ്റ്സ് : 8 സീറ്റുകൾ (യായിർ ഗോലാൻ നയിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ സഖ്യം).
• ഇസ്രായേൽ ബെയ്തേനു : 7 സീറ്റുകൾ (അവിഗ്ദോർ ലീബർമാൻ നയിക്കുന്ന കടുത്ത വലതുപക്ഷ സെക്യുലർ പാർട്ടി).
3. അറബ് പാർട്ടികൾ (19 സീറ്റുകൾ)
ഇസ്രയേലിലെ അറബ് ജനസംഖ്യയുടെ അഭൂതപൂർവ്വമായ പങ്കാളിത്തം മൂലം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സീറ്റ് നേട്ടമാണ് ഇവർ സ്വന്തമാക്കിയത്.
• ദി ജോയിൻ്റ് ലിസ്റ്റ്: 12 സീറ്റുകൾ (യൂസഫ് ജബാരിൻ നയിക്കുന്ന സഖ്യം. ഇവർ പ്രതിപക്ഷത്തെ പുറത്തുനിന്ന് പിന്തുണയ്ക്കാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്).
• റാം / യുണൈറ്റഡ് അറബ് ലിസ്റ്റ്: 7 സീറ്റുകൾ (മൻസൂർ അബ്ബാസ് നയിക്കുന്ന പാർട്ടി. ഇവർ ഭരണസഖ്യത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കാളികളാകാൻ തയ്യാറാണ്).
നെതന്യാഹു സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി അറബ് പാര്ട്ടികള്
ബെന്യാമിൻ നെതന്യാഹു, ഇതാമർ ബെൻ-ഗ്വീർ, ബെസാലെൽ സ്മോട്രിച്ച് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ സർക്കാരിനെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് തൂത്തെറിയാനും അവരെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കാനുമുള്ള വഴി വെട്ടിത്തുറക്കാൻ തങ്ങൾ പൂർണ സന്നദ്ധരും സജ്ജരുമാണെന്ന് ദി ജോയിൻ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന അറബ് പാര്ട്ടി നേതാവ് യൂസഫ് ജബാരിൻ വ്യക്തമാക്കി. വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജനങ്ങൾ പുതിയൊരു നേതൃത്വത്തിനാണ് ജനവിധി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. രക്തച്ചൊരിച്ചിലിൻ്റെയും വംശീയ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെയും മാറ്റിനിർത്തലുകളുടെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന് മുന്നിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ബദലാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ യഥാർത്ഥ മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നത് ജൂത-അറബ് പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെയാണ്. തികച്ചും ആത്മാർത്ഥവും തുല്യവുമായ ഒരു പങ്കാളിത്തം. അതിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വ്യക്തമാക്കുന്നത് തങ്ങൾ ആർക്കും അവഗണിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദമില്ലാതെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നത് ഇനി അസാധ്യമാണ്. ഇസ്രയേലിലെ അറബ് ജനതയെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനും ഭയപ്പെടുത്താനും ശ്രമിച്ചവർക്കുള്ള കൃത്യമായ മറുപടിയാണ് ബാലറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ജനങ്ങൾ നൽകിയത്. ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കും. നെതന്യാഹുവിന്റെ രക്തരൂക്ഷിതമായ സർക്കാരിന് പകരം യഥാർത്ഥവും അർത്ഥവത്തുമായ ഒരു ബദൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരും ഞങ്ങളോട് ചർച്ച നടത്താൻ തയ്യാറാകേണ്ടി വരുമെന്നും യൂസഫ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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