ETV Bharat / international

ഇറാനിലെ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ വ്യോമാക്രമണം; യുഎസിനെതിരേ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

ഇറാനിലെ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് നേരയുണ്ടായ വ്യോമാക്രമണത്തെ തുടർന്നാണ് ലോക ആരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. ആക്രമണത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല.

WORLD HEALTH ORGANISATION IRAN HEALTH FACILITIES ATTACK TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS IRAN ISRAEL US WAR
Director-General of the WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 4, 2026 at 2:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പാരീസ്: ഇറാനിലെ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെയുണ്ടായ വ്യോമാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രയേലിനുമെതിരെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. ടെഹ്‌റാനിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ തുടർന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. "പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇറാനിയൻ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്‌റാനിലെ ആരോഗ്യ മേഖലക്ക് നേരെ ഒന്നിലധികം ആക്രമണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്", ലോക ആരോഗ്യ സംഘടനയുടെ തലവൻ ടെഡ്രോസ് അദാനോ ഗെബ്രിയേസസ് എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

തലസ്ഥാനത്തെ പൊതുജനാരോഗ്യ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ പാസ്‌റ്റർ ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് സാരമായ നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നത് തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇറാനിയൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഹൊസൈൻ കെർമൻപൂർ എക്‌സിൽ പങ്കുവച്ചു. അതേസമയം പാസ്‌റ്റർ ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾക്ക് തടസം സൃഷ്‌ടിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വാക്‌സിൻ, സെറം ഉത്‌പാദനം തുടരുമെന്നും ഇറാന്റെ ഐഎസ്‌എൻഎ വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"ഭാഗ്യവശാൽ, അമേരിക്കയും സയണിസ്‌റ്റ് ഭരണകൂടവും അടുത്തിടെ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇറാനിലെ പാസ്‌റ്റർ ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല", വാർത്താ ഏജൻസി ടെലിഗ്രാം വഴി അറിയിച്ചു. 1920-ൽ സ്ഥാപിതമായ ഇറാനിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമാണ് പാസ്‌ചർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂൂട്ട്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമാണ് പാസ്‌ചർ ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ടെന്ന് ടെഡ്രോസ് പറഞ്ഞു.

യുദ്ധത്തിന്‍റെ ആദ്യ ആഴ്‌ചകളിലെ ആക്രമണങ്ങളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായ സൈനിക, സുരക്ഷാ ഭരണപരമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം ഇറാനിലെ മറ്റ് മേഖലകളും അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യ മേഖല, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല, ഗതാഗത അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവക്ക് നേരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇമാം ഹൊസൈൻ സർവകലാശാലയെയും മാലെക്-അഷ്‌തർ സർവകലാശാലയെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികളിലൊന്നായ അനസ്‌തെറ്റിക്‌സും കാൻസർ മരുന്നുകളും ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന ടോഫിഗ് ദാരുവിന് നേരെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു.

യുദ്ധത്തിൽ ഇതുവരെ 307 ആരോഗ്യ, മെഡിക്കൽ, അടിയന്തര പരിചരണ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇറാനിയൻ റെഡ് ക്രസൻ്റ് പറഞ്ഞു. സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അന്താരാഷ്‌ട്ര നിയമം വിലക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറാനെ ശിലായുഗത്തിലേക്ക് അയക്കുമെന്ന് ട്രംപ് നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

TAGGED:

WORLD HEALTH ORGANISATION
IRAN HEALTH FACILITIES ATTACK
TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS
IRAN ISRAEL US WAR
WEST ASIA CONFLICT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.