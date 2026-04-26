ETV Bharat / international

തോക്കുമായി ട്രംപിൻ്റെ അരികിലേക്കെത്തിയ അക്രമി ആരാണ്? കോൾ ടോമാസ് അലന് പിന്നാലെ നെറ്റിസണ്‍സ്

അറസ്റ്റിലായ കോൾ ടോമാസ് അലൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടറും അമച്വർ വീഡിയോ ഗെയിം ഡെവലപ്പറുമാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.

The image shows the accused in the White House Correspondents' Dinner Attack (Truth Social/@realDonaldTrump)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 26, 2026 at 4:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വാഷിങ്‌ടൺ: വൈറ്റ് ഹൗസ് അത്താഴവിരുന്നിൽ വെടിവയ്പ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ കോൾ ടോമാസ് അലൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടറും അമച്വർ വീഡിയോ ഗെയിം ഡെവലപ്പറുമാണെന്ന് നെറ്റിസണ്‍സ്. കാലിഫോർണിയയിലെ ടോറൻസിൽ നിന്നുള്ള കോൾ ടോമാസ് അലൻ എന്നയാളുടെ പ്രൊഫൈലാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്.

വെടിവയ്പ്പിനെത്തുടർന്ന്, ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയിരുന്നു. പ്രതി മാനസിക രോഗിയാണെന്നാണ് അധികൃതർ ആദ്യം വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചത്. അതേസമയം, സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ പ്രതിയുടെ പശ്ചാത്തലം അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ നിരവധി കാര്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്.

2025 മെയ് മാസത്തെ ലിങ്ക്ഡ്ഇനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌ത ടോമാസ് അലൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോയും ആക്രമണകാരിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോയിലെ ആളുടെ രൂപവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതായാണ് കണ്ടെത്തൽ. കാലിഫോർണിയ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി-ഡൊമിംഗ്വെസ് ഹിൽസിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ടോമാസ് അലൻ എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പസഡെനയിലെ കാലിഫോർണിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജിയിൽ നിന്ന് 2017 ൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദവും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലെ ഒരു പ്രാദേശിക എബിസി സ്റ്റേഷനിൽ കോൾ ടോമാസ് അലനുമായുള്ള ഒരു അഭിമുഖവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. വീൽചെയറുകൾക്കുള്ള പുതിയ തരം എമർജൻസി ബ്രേക്കിനുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് കോൾ ടോമാസ് അലനാണ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിമുഖമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്.

കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രവേശന കൗൺസിലിംഗും പരീക്ഷാ തയാറെടുപ്പ് സേവനങ്ങളും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്ന C2 എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന കമ്പനിയിൽ കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി ജോലി ചെയ്യുന്നയാളെന്നും ലിങ്ക്ഡ്ഇനിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഫെഡറൽ കാമ്പെയ്ൻ ഫിനാൻസ് രേഖകൾ പ്രകാരം, 2024-ൽ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് കമല ഹാരിസിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് അലൻ $25 സംഭാവന നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്.

സംഭവം നടന്നത് ഇങ്ങനെ...

രാത്രി ഏകദേശം 8:30-ഓടെയാണ് വെടിയൊച്ചകൾ കേട്ടുതുടങ്ങിയത്. ചടങ്ങുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ബാൾറൂമിന് പുറത്തുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിംഗ് ഏരിയയ്ക്ക് സമീപമാണ് വെടിവയ്പ്പ്‌ നടന്നതെന്ന് സീക്രട്ട് സർവീസ് അറിയിച്ചു. എട്ടോളം വെടിയൊച്ചകൾ മുഴങ്ങിയതായി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. വെടിയൊച്ച കേട്ടതോടെ ഹോട്ടലിലുണ്ടായിരുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും മേശകൾക്ക് താഴെ ഒളിച്ചിരുന്നും മറ്റും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിച്ചു.

അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെ വെടിയൊച്ചകൾ കേട്ടതായി ദൃസാക്ഷികൾ പറയുന്നു. വലിയ ശബ്‌ദത്തോടെയായിരുന്നു വെടിവയ്‌പ്പ് നടത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ സീക്രട്ട് ഏജൻ്റുമാർ എത്തി ട്രംപിനെയും ജെ ഡി വാൻസിനെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.