യുദ്ധകാലത്ത് സിഐഎയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആള്‍; വൈറ്റ് ഹൗസ് വെടിവയ്പ്പ് പ്രതി റഹ്മാനുല്ല "ചെറിയ മീനല്ല"

യുഎസിൽ വൈറ്റ് ഹൗസിന് നേരെ നടന്ന വെടിവയ്പ്പ്. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്ന നാഷണൽ ഗാർഡ് അംഗം മരിച്ചു. അഫ്ഗാനികൾക്ക് യുഎസിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് വിലക്ക്.
Published : November 29, 2025 at 4:02 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: വൈറ്റ് ഹൗസിന് സമീപമുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ ഒരാൾ മരിച്ചതായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. വെടിവയ്പ്പിനെത്തുടർന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച രണ്ട് നാഷണൽ ഗാർഡ് അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളായ സാറാ ബെക്സ്ട്രോമാണ് (20) മരിച്ചത്. പരിക്കേറ്റ സ്റ്റാഫ് സർജൻ്റ് ആൻഡ്രൂ വോൾഫ് (24) ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവത്തിൽ ഇരുപത്തൊൻപതുകാരനായ അഫ്ഗാൻ പൗരൻ റഹ്മാനുല്ല ലകൻവാളിനെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തിയതായി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് കൊളംബിയയിലെ യുഎസ് അറ്റോര്ണി അറിയിച്ചു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ യുദ്ധകാലത്ത് സിഐഎയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു റഹ്മാനുല്ല ലകൻവാൾ. പ്രതിക്കെതിരെ കൊലപാതക കുറ്റവും ആയുധധാരിയായിരിക്കെ കൊല്ലാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയുള്ള രണ്ട് ആക്രമണ കുറ്റങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും അറ്റോർണി അറിയിച്ചു.
"നിരവധി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകാം. സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ സന്നദ്ധയായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ബെക്സ്ട്രോമിൻ്റെ വിയോഗം വളരെ വേദനാജനകമാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ബെക്സ്ട്രോമിൻ്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നു", എന്നും അറ്റോര്ണി പറഞ്ഞു. പ്രതിയെയും ആക്രമണത്തെയും സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാഷിങ്ടണിൽ റഹ്മാനുല്ല താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തും പ്രതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റ് ചില ഇടങ്ങളിലും അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബെക്സ്ട്രോമിനും വുൾഫിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെന്ന് വെടിയേറ്റ ഗാർഡ് സൈനികരെ സന്ദർശിച്ച യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് പറഞ്ഞു. ബെക്സ്ട്രോം തൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർഥമായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ തയ്യാറായ കരുത്തുറ്റ വനിതയായിരുന്നു. വെടിവയ്പ്പ് നടന്ന ദിവസം രാത്രിയിൽ താനും ഭാര്യയും വോൾഫിനെയും സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴും ഇരുവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർഥിച്ചാണ് മടങ്ങിയതെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തുടർന്ന് വെസ്റ്റ് വിർജീനിയ ഗവർണർ പാട്രിക് മോറിസി ബെക്സ്ട്രോമിൻ്റെ മരണത്തോടുള്ള ആദരസൂചകമായി സംസ്ഥാനത്ത് പതാകകൾ പകുതി താഴ്ത്തിക്കെട്ടാനും ഉത്തരവിട്ടു.
യുഎസിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് വിലക്ക്
ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് യുഎസിലേക്ക് അഫ്ഗാൻ പാസ്പോർട്ടുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് വിസ നൽകുന്നത് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചതായി ട്രംപ് അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിരോധ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി.
വൈറ്റ് ഹൗസിന് സമീപം നടന്ന വെടിവയ്പ്പിനെ ഭീകരാക്രമണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ട്രംപ് അഫ്ഗാനികൾക്ക് യുഎസിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകിയതിന് ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തെ വിമർശിച്ചു. തുടർന്ന് ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ യുഎസിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാനും, രാജ്യത്ത് നിന്ന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കുടിയേറ്റക്കാരെ പുറത്താക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ബൈഡൻ ഭരണകൂടകാലത്ത് യുഎസിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച എല്ലാ അഫ്ഗാൻ അഭയാർഥികളെ കുറിച്ച് പുനരന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നിലവിലുള്ള എല്ലാ അഭയാർഥികളെയും പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ യുഎസിലേക്കുള്ളവരുടെ കടന്നുവരവ് താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുകയാണെന്ന് യുഎസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ സർവീസസ് ഡയറക്ടർ ജോസഫ് എഡ്ലോ എക്സ് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
റഹ്മാനുല്ല ലകൻവാൾ 2021 ൽ യുഎസിൽ പ്രവേശിച്ചു
സിയാറ്റിലിന് ഏകദേശം 80 മൈൽ (130 കിലോമീറ്റർ) വടക്ക് വാഷിങ്ടണിലാണ് റഹ്മാനുല്ല താമസിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിയുടെ മുൻ വീട്ടുടമസ്ഥ ക്രിസ്റ്റീന വിഡ്മാൻ പറഞ്ഞു. ബൈഡൻ ഭരണകൂടകാലത്ത് അഫ്ഗാനികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിയായ 'ഓപ്പറേഷൻ അലീസ് വെൽക്കം' വഴിയാണ് 2021 ൽ റഹ്മാനുല്ല ലകൻവാൾ യുഎസിൽ പ്രവേശിച്ചതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. നേരത്തെ ദക്ഷിണ പ്രവിശ്യയായ കാണ്ഡഹാറിൽ സിഐഎ പിന്തുണയുള്ള ഒരു അഫ്ഗാൻ ആർമി യൂണിറ്റിൽ റഹ്മാനുല്ല സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു എന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ബെക്സ്ട്രോം മികച്ച മാതൃക
ഹൈസ്കൂൾ ബിരുദത്തിന് ശേഷം 2023 ൽ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നു. 863-ാംമത് മിലിട്ടറി പൊലീസ് കമ്പനിയിൽ മിലിട്ടറി പൊലീസ് ഓഫിസറായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെസ്റ്റ് വിർജീനിയ നാഷണൽ ഗാർഡ് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
നേതൃത്വം, സമർപ്പണം, പ്രൊഫഷണലിസം എന്നിവ അവർ മാതൃകയാക്കി. രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന 'ഓപ്പറേഷൻ ഡിസി സേഫ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുളി'ൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ബെക്സ്ട്രോം താത്പ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നും പ്രസ്താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
