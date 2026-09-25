ട്രംപിന് തിരിച്ചടി; മാധ്യമ വിലക്ക് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസിനോട് കോടതി
കോടതി ഉത്തരവ് വന്നതിന് പിന്നാലെ വിലക്കപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങളിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ തിരിച്ചെത്തി
By ANI
Published : September 25, 2026 at 7:23 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രവേശനം അനുവദിച്ച് കോടതി ഉത്തരവ്. വ്യാജ വാർത്തകൾ നൽകുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് വിലക്കിയ സിഎൻഎൻ, എംഎസ് നൗ, പൊളിറ്റിക്കോ എന്നീ മാധ്യമങ്ങൾക്കാണ് കോടതി ഉത്തരവിലൂടെ വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് തിരികെ പ്രവേശിക്കാൻ അവസരമൊരുങ്ങിയത്.
കോടതി ഉത്തരവ് വന്നതിന് പിന്നാലെ വിലക്കപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങളിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ തിരിച്ചെത്തി. സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ടറായ ബെറ്റ്സി ക്ലെയിൻ വൈറ്റ് ഹൗസ് വളപ്പിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ മറ്റ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അവർക്ക് ചുറ്റും തടിച്ചുകൂടി. വിലക്ക് നീങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ കാമറ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിനായി അവർ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പലരും പകർത്തി.
വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ വൈറ്റ് ഹൗസിലെത്തിയ ബെറ്റ്സി ക്ലെയിനെയും ഒരു ഫോട്ടോ ജേണലിസ്റ്റിനെയും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ കോടതി ഉത്തരവിന് പിന്നാലെ ഇവർക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു. പൊളിറ്റിക്കോയിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും വൈറ്റ് ഹൗസ് സമുച്ചയത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചതായി സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതോടെ വിലക്ക് നേരിട്ട മൂന്ന് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളും വൈറ്റ് ഹൗസിൽ തിരിച്ചെത്തി.
കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ
ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നടപടി ഭരണഘടനയ്ക്ക് നിരക്കാത്തതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് യുഎസ് ഫെഡറൽ ജഡ്ജി തിമോത്തി കെല്ലി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ഉത്തരവിട്ടത്. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നിയമിച്ച ജഡ്ജിയാണ് തിമോത്തി കെല്ലി എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കിയ ട്രംപിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് മൂന്ന് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളും നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ സുപ്രധാന ഉത്തരവ്.
കഴിഞ്ഞ വാരാന്ത്യത്തിലാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചത്. ഇവരുടെ പ്രസ് ബാഡ്ജുകൾ റദ്ദാക്കുകയും പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പരിപാടികൾ സംയുക്തമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് ടെലിവിഷൻ പൂളിൽ നിന്ന് സിഎൻഎന്നിനെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ തെറ്റായ വാർത്തകൾ നിരന്തരം നൽകുന്ന മാധ്യമങ്ങളെ അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തൻ്റെ തീരുമാനത്തെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ന്യായീകരിച്ചിരുന്നു.
നിയമപോരാട്ടം
മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രവേശനം റദ്ദാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഭരണകൂടം കൃത്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ബുധനാഴ്ച നടന്ന വാദത്തിനിടെ ജഡ്ജി ചോദിച്ചിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വാദത്തിനിടെ വ്യക്തമാക്കി. ഒന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രവേശനം അടിയന്തരമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ തിയോഡോർ ബൗട്രസ് കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നടപടി വിവേചനപരമാണെന്നും തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായ തീരുമാനമാണുണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ലോകനേതാക്കൾ വാഷിങ്ടണിലേക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതൊരു അടിയന്തര വിഷയമാണെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.
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അതേസമയം വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഒരു അവകാശമല്ലെന്നും അതൊരു ആനുകൂല്യം മാത്രമാണെന്നും യുഎസ് നീതിന്യായ വകുപ്പ് കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. ഓവൽ ഓഫിസിൽ നിന്ന് ആരെയും ഒഴിവാക്കാൻ പ്രസിഡൻ്റിന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് നീതിന്യായ വകുപ്പ് അഭിഭാഷകൻ മൈക്കൽ വെൽചിക് വ്യക്തമാക്കി. വിലക്കിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളും ഭരണകൂടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എന്നാൽ മാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്ന നെഗറ്റീവ് വാർത്തകളാണ് വിലക്കിന് കാരണമെന്ന ട്രംപിൻ്റെ ആദ്യ വിശദീകരണത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ന്യായീകരണമെന്ന് മാധ്യമങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സാധാരണ വാർത്തകൾ മാത്രമാണ് നൽകിയതെന്നും ദേശീയ സുരക്ഷ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം ഇത്തരം വിലക്കുകളെ ന്യായീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
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