വൈറ്റ് ഹൗസിലെ വെടിവയ്‌പ്പ്; കോടതിയിൽ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് വാദിച്ച് കോൾ തോമസ് അലൻ

ട്രംപിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമം, നിയമപാലകർക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം, തോക്കുമായി അതിക്രമിച്ചു കയറൽ തുടങ്ങിയ അതീവ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങളാണ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ കോൾ തോമസ് അലനെതിരെയുള്ളത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 11, 2026 at 8:51 PM IST

വാഷിങ്ടൺ: വൈറ്റ് ഹൗസ് അത്താഴവിരുന്നിൽ വെടിവയ്പ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ കാലിഫോർണിയക്കാരൻ കോൾ തോമസ് അലൻ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ കോൾ തോമസ് അലൻ്റെ അഭിഭാഷകരിലൊരാൾ പ്രതിക്ക് നേരെയുള്ളത് കുറ്റാരോപണം മാത്രമാണെന്നും കുറ്റം ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്നും പ്രസ്‌തുത കേസിൽ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്നും തിങ്കളാഴ്‌ച ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. ജെയിൽ യൂണിഫോമും കൈ വിലങ്ങും ധരിച്ചാണ് കുറ്റാരോപിതനായ തോമസ് അലനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത്.

തോക്കുകളും കത്തികളും ഉപയോഗിച്ച് വൈറ്റ് ഹൗസ് കറസ്പോണ്ടൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ അത്താഴവിരുന്നിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി, യു എസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, ആക്രമണം തടയാൻ ശ്രമിച്ച സീക്രട്ട് സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് നേരെ വെടിയുതിർത്തു എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് കേസ്.

സംഭവം ഇങ്ങനെ...

വാഷിങ്ടണിലെ ഹിൽടൺ ഹോട്ടലിൽ വൈറ്റ് ഹൗസിലെ കറസ്‌പോണ്ടൻ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ ചടങ്ങിലായിരുന്നു സംഭവം. രാത്രി ഏകദേശം 8:30 ഓടെയാണ് വെടിയൊച്ചകൾ കേട്ടുതുടങ്ങിയത്. ചടങ്ങുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ബാൾറൂമിന് പുറത്തുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിംഗ് ഏരിയയ്ക്ക് സമീപമാണ് വെടിവയ്പ്പ്‌ നടന്നതെന്ന് സീക്രട്ട് സർവീസ് അറിയിച്ചു. എട്ടോളം വെടിയൊച്ചകൾ മുഴങ്ങിയതായി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. വെടിയൊച്ച കേട്ടതോടെ ഹോട്ടലിലുണ്ടായിരുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും മേശകൾക്ക് താഴെ ഒളിച്ചിരുന്നും മറ്റും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിച്ചു.

അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെ വെടിയൊച്ചകൾ കേട്ടതായാണ് ദൃസാക്ഷികൾ പറഞ്ഞത്. വലിയ ശബ്‌ദത്തോടെയായിരുന്നു വെടിവയ്‌പ്പ് നടത്തിയത്. പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ്, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ ഡി വാൻസ് തുടങ്ങി മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചടങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സംഭവത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ സീക്രട്ട് ഏജൻ്റുമാർ എത്തി ട്രംപിനെയും ജെ ഡി വാൻസിനെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിരുന്നു.

