ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ; നിർണായക വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റം വരുത്തി അമേരിക്ക

കാർഷിക, ഡിജിറ്റൽ മേഖലകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാണ് യുഎസ് പുതുക്കിയ ഫാക്‌ട് ഷീറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

WHITE HOUSE FACT SHEET INDIA US TRADE DEAL DONALD TRUMP PM NARENDRA MODI
Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump (AFP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 11, 2026 at 1:37 PM IST

2 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാറിലെ നിർണായക വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റം വരുത്തി യുഎസ്. കരാറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നികുതിയില്‍ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. നികുതി ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഉത്‌പന്നങ്ങളുടെ പരിഷ്‌കരിച്ച ഫാക്‌ട് ഷീറ്റ്, വൈറ്റ് ഹൗസ് പുറത്തുവിട്ടു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ.

500 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം മൂല്യമുള്ള യുഎസ് ഉത്‌പന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യ വാങ്ങുമെന്ന് 'ഉറപ്പ്' എന്നായിരുന്നു ആദ്യ പതിപ്പിലുണ്ടായിരുന്നത്. 'അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം, വിവര വിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യ, കൃഷി, കൽക്കരി' തുടങ്ങിയ മേഖലകളാണ് കരാർ പത്രികയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്ന മേഖലകൾ. എന്നാൽ പരിഷ്‌കരിച്ച പതിപ്പിൽ ഇന്ത്യ കൂടുതൽ അമേരിക്കൻ ഉത്‌പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ 'താത്‌പര്യപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന്' തിരുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

കാർഷിക ഉത്‌പന്നങ്ങളിലെ നികുതി ഇളവുകളിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ തീരുവ ഒഴിവാക്കുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ അമേരിക്കൻ ഉത്‌പന്നങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് കാർഷിക ഇനത്തിൽപ്പെട്ട 'പയർവർഗങ്ങൾ' നീക്കം ചെയ്‌തു. ആദ്യ പതിപ്പിൽ ഉണക്കിയ ധാന്യങ്ങൾ, ചോളം, നട്‌സ്, പഴവർഗങ്ങൾ, സോയാബീൻ എണ്ണ, വൈൻ, സ്‌പിരിറ്റുകൾ, എന്നിവയുടെ നികുതി കുറയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ പതിപ്പിൽ നിന്ന് പയർവർഗങ്ങൾ എന്ന ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയത് കാർഷിക മേഖലയിലെ വ്യാപാര ചർച്ചകളിൽ പ്രധാന വിഷയമാണ്.

മറ്റൊരു പ്രധാന മാറ്റം ഡിജിറ്റൽ സേവന നികുതികളിലാണ്. ആദ്യ കരാർ പത്രത്തിൽ ഇന്ത്യ ഡിജിറ്റൽ സേവന നികുതികൾ നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഡിജിറ്റൽ വ്യാപാരത്തിലെ മറ്റ് തടസങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ശക്തമായ ഒരു കൂട്ടം ഉഭയകക്ഷി ഡിജിറ്റൽ വ്യാപാര നിയമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും പരാമർശിച്ചിരുന്നു.

പുതിയ പ്രസ്‌താവനയിൽ (ഫാക്‌ട് ഷീറ്റ്) "ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സേവന നികുതികൾ നീക്കം ചെയ്യും എന്ന ഭാഗം ഒഴിവാക്കി. അതിന് പകരമായി ഇന്ത്യ ശക്തമായ ഒരു ദ്വിരാഷ്ട്ര ഡിജിറ്റൽ വ്യാപാര നിയമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരി 13നാണ് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ചേർന്ന് ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാർ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചത്. പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച നടന്ന ചർച്ചയിൽ കരാർ അന്തിമ രൂപത്തിലെത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യ- യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ ധാരണയായതിന് പിന്നാലെ റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ വാങ്ങൽ ഇന്ത്യ നിർത്തിയിരുന്നു.

