റഷ്യന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി വിഷയത്തില് അമേരിക്കയെ പരിഹസിച്ച് ഇറാന്, ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങള്ക്ക് മുന്നില് യാചിക്കുന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി
ഇറാനെതിരെ നടക്കുന്ന അനധികൃത യുദ്ധത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളെയും അദ്ദേഹം വിമര്ശിച്ചു.
Published : March 14, 2026 at 6:07 PM IST|
Updated : March 14, 2026 at 6:15 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: റഷ്യയുടെ എണ്ണ സംബന്ധിച്ച അമേരിക്കന് നിലപാടിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ഇറാന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി സയീദ് അബ്ബാസ് അരഘ്ചി. അമേരിക്കയിപ്പോള് ഇന്ത്യയടക്കം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ മുന്നില് യാചിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ റഷ്യയില് നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് ഈ രാജ്യങ്ങള്ക്ക് മേല് സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തിയവരാണ് അമേരിക്കയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
The U.S. spent months on bullying India into ending oil imports from Russia. After two weeks of war with Iran, White House is now begging the world—incl India—to buy Russian crude.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 13, 2026
Europe thought backing illegal war on Iran would win U.S. support against Russia.
Pathetic. pic.twitter.com/fbkrXpXa9P
റഷ്യയില് നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി നിര്ത്താന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേല് അമേരിക്ക മാസങ്ങളോളം സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം എക്സില് കുറിച്ചു. തങ്ങള്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അനധികൃത യുദ്ധത്തില് അമേരിക്കയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളെയും അദ്ദേഹം വിമര്ശിച്ചു. ഇതിന് പകരം റഷ്യയ്ക്കെതിരെ അമേരിക്ക തങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നാണ് അവര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പരമകഷ്ടമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര് അദ്ദേഹവുമായി ഫോണില് സംസാരിച്ചിരുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം തുടങ്ങിയ ശേഷം ഇത് നാലാം തവണയാണ് ഇരുവരും ഫോണില് സംസാരിക്കുന്നത്. ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിന്റെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലുമായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 28 വാണിജ്യ കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷിത യാത്രയ്ക്കുള്ള ശ്രമങ്ങള് ഇന്ത്യ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളും ഇതിനായി പരമാവധി ശ്രമിക്കാമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഇറാന് സ്ഥാനപതി മുഹമ്മദ് ഫത്തലി പറഞ്ഞു. സംഘര്ഷം തുടരുന്നതിനാല് നിരവധി ഇന്ത്യന് കപ്പലുകള് ഇവിടെ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇറാനും ഇന്ത്യയും സൗഹൃദ രാഷ്ട്രങ്ങളാണെന്നും ഫത്തലി പറഞ്ഞു. നമുക്ക് പൊതുതാത്പര്യങ്ങളുണ്ടെന്നും മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പൊതു വിശ്വാസങ്ങളുമുണ്ട്. യുദ്ധം പതിനാലാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടും അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള യാതൊരു ലക്ഷണവും ഇല്ല. ഇറാന് യുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല് ഇറാന് യുദ്ധത്തിന് തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇതിനിടെ ഹോര്മുസില് കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് കപ്പലുകള് അവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ പതിനാറിനും പതിനേഴിനുമായി ഇന്ത്യയിലെത്തും. പാചകവാതകവുമായാണ് ഇവ വരുന്നത്. അതോടെ രാജ്യത്ത് ഉടലെടുത്തിട്ടുള്ള പാചകവാതക പ്രതിസന്ധി അവസാനിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. അതേസമയം രാജ്യത്ത് നിലവില് പാചക വാതക പ്രതിസന്ധിയില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് നിലപാട്. പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷത്തില് അഞ്ച് ഇന്ത്യാക്കാര്ക്ക് ഇത് വരെ ജീവന് നഷ്ടമായെന്നാണ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരാളെ കാണാനില്ലെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യന് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഇന്ത്യാക്കാരുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനാണ് തങ്ങള് മുന്ഗണന നല്കുന്നതെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.