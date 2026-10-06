എന്താണ് മക്ക പ്രതിരോധ സഖ്യം? സൗദിക്ക് കാവലായി പാകിസ്ഥാനും തുർക്കിയും എത്തുമ്പോൾ
സൗദി അറേബ്യ, പാകിസ്ഥാൻ, തുർക്കി എന്നീ മൂന്ന് പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് 2026 ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് ഒപ്പുവച്ച ത്രിരാഷ്ട്ര സൈനിക കരാറാണ് മക്ക പ്രതിരോധ സഖ്യം
Published : October 6, 2026 at 12:46 PM IST
റിയാദ്: യെമനിലെ ഹൂതി വിമതരുടെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളെ നേരിടാൻ സൗദി അറേബ്യ, പാകിസ്ഥാൻ, തുർക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 'മക്ക പ്രതിരോധ സഖ്യം' സജീവമാകുന്നു. സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് സൈനിക കവചമൊരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംയുക്ത സൈനിക വിന്യാസം അടിയന്തരമായി നടപ്പാക്കാൻ റിയാദിൽ ചേർന്ന ത്രിരാഷ്ട്ര യോഗം തീരുമാനിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യൻ ഭൗമരാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മക്ക പ്രതിരോധ സഖ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.
എന്താണ് മക്ക പ്രതിരോധ സഖ്യം?
സൗദി അറേബ്യ, പാകിസ്ഥാൻ, തുർക്കി എന്നീ മൂന്ന് പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് 2026 ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് ഒപ്പുവച്ച ത്രിരാഷ്ട്ര സൈനിക കരാറാണ് മക്ക പ്രതിരോധ സഖ്യം (Makkah Alliance for Defence). നാറ്റോ സഖ്യത്തിന് സമാനമായി, സഖ്യത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന് നേരെയുണ്ടാകുന്ന സായുധ ആക്രമണം മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണമായി കണക്കാക്കുമെന്നതാണ് ഈ കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്ത്വം. അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം കൂട്ടായ പ്രതിരോധം തീർക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
Emergency Meeting of the Strategic Political and Defense Committee of the Makkah Alliance for Defense https://t.co/FRZrMeUThT #SPAGOV https://t.co/OmwNoJjQtJ— SPAENG (@Spa_Eng) October 5, 2026
ഇപ്പോൾ സഖ്യം സജീവമാക്കാൻ കാരണം?
യെമനിൽ നിന്നുള്ള ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി വിമതർ സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സഖ്യം ഇപ്പോൾ സജീവമാകുന്നത്. സൗദിയിലെ സാമ്പത്തിക, സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് വലിയ തോതിലുള്ള മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളാണ് ഹൂതികൾ നടത്തുന്നത്. മക്ക, മദീന എന്നീ പുണ്യനഗരങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി വിമത ഗ്രൂപ്പുകൾ നടത്തിയതായി പറയപ്പെടുന്ന ശ്രമങ്ങളും സഖ്യരാജ്യങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് റിയാദിൽ ചേർന്ന സ്ട്രാറ്റജിക് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഡിഫൻസ് കമ്മിറ്റിയുടെ (എസ്.പി.ഡി.സി) അടിയന്തര യോഗത്തിലാണ് പ്രതിരോധ കരാർ പ്രായോഗികമായി നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
സൈനിക വിന്യാസവും ചുമതലകളും
സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് സൈനിക പിന്തുണ നൽകുന്നതിനായി പാകിസ്ഥാനും തുർക്കിയും തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തെയും സൈനിക സംവിധാനങ്ങളെയും സൗദിയിൽ വേഗത്തിൽ വിന്യസിക്കും. അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ ദേശീയ നിയമങ്ങൾക്കും അംഗീകൃത ക്രമീകരണങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും സൈനിക വിന്യാസം നടക്കുക. ആക്രമണങ്ങളെ നേരിടുന്നതിൽ സൗദി സേനയായിരിക്കും മുൻപന്തിയിലുണ്ടാകുക. പാകിസ്ഥാൻ, തുർക്കി സൈന്യങ്ങൾ നിരീക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പിന്തുണ നൽകുന്ന റോളിലായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക. മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെയും സൈനിക സജ്ജീകരണം, സംയോജനം, ഭീഷണികളെ നേരിടാനുള്ള കൂട്ടായ ശേഷി എന്നിവ വർധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
സമിതിയും നേതൃത്വവും
മക്ക കരാറിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകമായ എസ്.പി.ഡി.സിയിൽ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ, പ്രതിരോധ മന്ത്രിമാർ, കരസേന മേധാവികൾ എന്നിവരാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. സഖ്യത്തിൻ്റെ സംഘടനാപരമായ വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിലെ വിരമിച്ച ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ നൗമാൻ മഹ്മൂദിനെ സമിതിയുടെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ജനറലായി നിയമിച്ചു. മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് നിയമനം.
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റിയാദിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രി പ്രിൻസ് ഖാലിദ് ബിൻ സൽമാൻ അൽ സൗദ്, തുർക്കി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഹാക്കൻ ഫിദാൻ, പ്രതിരോധ മന്ത്രി യാസർ ഗുലർ, പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഇഷാഖ് ദാർ, പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖവാജ ആസിഫ്, സൈനിക മേധാവി ജനറൽ അസിം മുനീർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു.
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