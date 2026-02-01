എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകൾ പറയുന്നത് എന്ത്? ആരോപണങ്ങളും പ്രത്യാരോപണങ്ങളും
ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീൻ്റെ ക്രിമിനൽ ശൃംഖലയെയും സാമൂഹിക വലയത്തെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ഇമെയിലുകൾ, ഫ്ലൈറ്റ് ലോഗുകൾ, ഫോട്ടോകൾ, അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ, യാത്രാ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ ശേഖരമാണ് എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകൾ
Published : February 1, 2026 at 4:18 PM IST
വാഷിങ്ടണ്: ബ്രിട്ടീഷ് രാജ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മുതൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് വരെ ലോകം മുഴുവൻ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഒന്നാണ് എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകൾ. കുപ്രസിദ്ധ ലൈംഗിക കുറ്റവാളി ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീൻ്റേയും കൂട്ടാളി ഗിസ്ലെയ്ൻ മാക്സ്വെല്ലിൻ്റേയും ക്രമിനൽ ശൃംഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്ന രേഖകളാണ് എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകൾ.
ആയിരക്കണക്കിന് പേജുകളുള്ള എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകളിൽ ഇമെയിലുകൾ, ഫ്ലൈറ്റ് ലോഗുകൾ, ഫോട്ടോകൾ, അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ, യാത്രാ രേഖകൾ, റെക്കോർഡിങുകൾ, ഇമെയിലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ലൈംഗിക കുറ്റവാളിയായിരുന്നിട്ട് പോലും പലരും എപ്സ്റ്റീനുമായി സൗഹൃദം നിലനിർത്തി. അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കുറ്റകൃത്യവും ആരുടേയും മേൽ ചുമത്തിയിട്ടില്ല. 2019 ൽ മാൻഹട്ടൻ ജയിൽ മുറിയിൽ എപ്സ്റ്റീൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. എപ്സ്റ്റീൻ്റെ മരണശേഷം യുഎസ് നീതിന്യായ വകുപ്പ് ഫയലുകൾ പുറത്ത് വിട്ടു.
2025 നവംബറിൽ, എപ്സ്റ്റൈൻ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മൂന്ന് ഇമെയിലുകൾ, യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് എപ്സ്റ്റീൻ്റെ ലൈംഗിക കടത്ത് രീതികളെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. 2025 ഡിസംബർ 19-ന്, എപ്സ്റ്റീൻ ഫയൽസ് ട്രാൻസ്പരൻസി ആക്ട് അനുസരിച്ച്, നീതിന്യായ വകുപ്പ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രേഖകൾ പുറത്തിറക്കി.
മുൻ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ബിൽ ക്ലിൻ്റണ് ഉൾപ്പടെയുള്ള പലരുേടയും ഇതുവരെ കാണാത്ത പല ചിത്രങ്ങളും ഫയലുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രങ്ങൾ ലോകത്ത് വൻ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചു. ലോക നേതാക്കൾക്ക് ഇടയിൽ ഇത് വലിയ വിമർശനത്തിന് കാരണമായി. രേഖകൾ പുറത്തുവിട്ടപ്പോൾ ശക്തരായ "സഹായകരുടെ" പേരുകൾ മറച്ചുവെച്ചെന്നും ചിലർ ആരോപിച്ചു. ഏകദേശം 25 ലക്ഷം പേജുകളുള്ള രേഖകൾ പൂർണ്ണമായ വിശദീകരണമില്ലാതെ തടഞ്ഞുവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
2026 ജനുവരി 30-ന്, യുഎസ് നീതിന്യായ വകുപ്പ് (DOJ) 180,000 ചിത്രങ്ങളും 2,000 വീഡിയോകളും ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 3.5 ദശലക്ഷം പേജുകളുള്ള ഒരു അന്തിമ ഭാഗം പുറത്തിറക്കി. ടെക് ഭീമന്മാർ മുതൽ വാൾസ്ട്രീറ്റ് പവർ ബ്രോക്കർമാർ വരെ, ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബങ്ങളിലെ ശക്തരായ പുരുഷന്മാർ വരെ രേഖകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.
പുറത്തുവിട്ട പുതിയ ഫയലുകളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പേര് ഉൾപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 2017 ജൂലൈ 9-ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ഇസ്രയേൽ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് എപ്സ്റ്റൈൻ ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു ഇമെയിലാണ് ഇത്.
എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകളിൽ മോദിയുടെ പേരും
2017-ൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ ഇസ്രയേൽ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഫയലുകളിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്. ഒരു ഇ- മെയിലിൽ മോദി തൻ്റെ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് ഇസ്രയേൽ സന്ദർശിച്ചെന്ന എപ്സ്റ്റീൻ്റെ പരാമർശമാണ് വിവാദത്തിന് തിരി തെളിച്ചത്. കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇത് പൂർണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ അസംബന്ധമായ ചിന്താഗതികളാണിതെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
"എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകളിൽ നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയേയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇസ്രയേൽ സന്ദർശനത്തെയും പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു ഇമെയിൽ സന്ദേശത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. 2017 ജൂലൈയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഇസ്രയേൽ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതയ്ക്ക് പുറമേ, ഇ-മെയിലിലെ ബാക്കി പരാമർശങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ മാലിന്യമായ അനുമാനങ്ങൾ മാത്രമാണ്, അത് അങ്ങേയറ്റം അവജ്ഞയോടെ തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണ്," വിദേശകാര്യ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
2017 ജൂലൈ 9 ന് ജാബോർ വൈ എന്നയാൾക്ക് എപ്സ്റ്റീൻ അയച്ചതായി പറയപ്പെടുന്ന ഇമെയിൽ സന്ദേശത്തിലാണ് മോദിയുടെ പേര് പറയുന്നത്. "ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ നേട്ടത്തിനായി തൻ്റെഉപദേശ പ്രകാരം ഇസ്രയേലിൽ പോകുകയും നൃത്തം ചെയ്യുകയും പാട്ട് പാടുകയും ചെയ്തു. ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് അവർ കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നു. അത് വിജയിച്ചു!" ഇങ്ങനെയാണ് ഇ-മെയിലിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത്. എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകളിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേര് ഉൾപ്പെട്ടതായി കോൺഗ്രസ് നേരത്തെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ
എലോൺ മസ്ക്: 2012–2013 കാലത്ത് അയച്ച ഇമെയിൽ സന്ദേശങ്ങളിൽ എപ്സ്റ്റീൻ്റെ ദ്വീപിലേക്കുള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായും "ഏറ്റവും വന്യമായ പാർട്ടി" എന്നായിരിക്കും നടക്കുകയെന്ന് ചോദിക്കുന്നതായും കാണാം. എന്നാൽ ദ്വീപ് സന്ദർശനങ്ങൾ നടന്നോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.
മസ്കിൻ്റെ കമ്പനികളായ ടെസ്ലയുടെയും എക്സിൻ്റേയും വക്താക്കൾ ഇമെയിലുകൾക്ക് മറുപടി നൽകിയില്ല. അപമാനിക്കപ്പെട്ട ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ താൻ നിരസിച്ചുവെന്ന് മസ്ക് പറഞ്ഞു.“എപ്സ്റ്റീൻ എന്നെ അവൻ്റെ ദ്വീപിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ ഞാൻ അത് നിരസിച്ചു,”വെന്ന് മസ്ക് 2025-ൽ എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
പ്രിൻസ് ആൻഡ്രൂ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ-വിൻഡ്സർ: എപ്സ്റ്റീൻ്റെ സ്വത്ത് അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോകൾ കാണാം. എപ്സ്റ്റീൻ തന്നെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി 17 വയസുള്ളപ്പോൾ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ-വിൻഡ്സറുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു എന്ന് പരേതയായ വിർജീനിയ റോബർട്ട്സ് ഗിയുഫ്രെ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു.
രാജകുമാരൻ ആരോപണങ്ങളെ നിഷേധിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ രാജാവ് ചാൾസ് മൂന്നാമൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം രാജകുമാരൻ്റെ രാജകുമാരൻ, യോർക്ക് ഡ്യൂക്ക് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാനുള്ള അവകാശം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ രാജകീയ പദവികളും എടുത്തുകളഞ്ഞു, എപ്സ്റ്റീൻ്റെ സ്വകാര്യ ഇമെയിലുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ, മൗണ്ട് ബാറ്റൺ-വിൻഡ്സറിൻ്റെ പേര് കുറഞ്ഞത് നൂറ് തവണ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ബക്കിങ്ഹാം കൊട്ടാരത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എപ്സ്റ്റീനെ ക്ഷണിച്ചതും, 26 വയസുള്ള ഒരു റഷ്യൻ സ്ത്രീക്ക് മൗണ്ട്ബാറ്റൺ-വിൻഡ്സറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമെന്ന് എപ്സ്റ്റീൻ നൽകിയ വാഗ്ദാനവും നിലത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു അജ്ഞാത സ്ത്രീയുടെ മുകളിൽ മൗണ്ട്ബാറ്റൺ-വിൻഡ്സർ മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുന്നതും ഉൾപ്പടെയുള്ള നിരവധി ഫോട്ടോകളും വിവരങ്ങളും പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.
ബിൽ ഗേറ്റ്സ്: 2013-ൽ എപ്സ്റ്റീൻ തയ്യാറാക്കിയ കുറിപ്പുകളിൽ ഗേറ്റ്സ് വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു, ഇതിനെ ഗേറ്റ്സിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ "തികച്ചും അസംബന്ധം" ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു.
ഹോവാർഡ് ലുട്നിക്: 2012-ൽ യുഎസ് വാണിജ്യ സെക്രട്ടറിയായ ഹോവാർഡ് ലുട്നിക് എപ്സ്റ്റീൻ്റെ ദ്വീപ് സന്ദർശിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കുടുംബത്തോടൊപ്പം എപ്സ്റ്റീൻ്റെ സ്വകാര്യ കരീബിയൻ ദ്വീപ് ഒരു തവണ സന്ദർശിച്ചതായും പുറത്തിറങ്ങിയ രേഖകൾ കാണിക്കുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് എസ്റ്റീൻ്റെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനവുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു.
എന്നാൽ 2012 ഡിസംബറിൽ യുഎസ് വിർജിൻ ദ്വീപുകളിലെ ലിറ്റിൽ സെൻ്റ് ജെയിംസിലേക്കുള്ള ക്ഷണം ലുട്നിക്കും ഭാര്യയും സ്വീകരിച്ചതായും കുട്ടികളുമായി യാച്ചിൽ എത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടതായും ഇമെയിലുകൾ കാണിക്കുന്നു. പ്രധാന വാണിജ്യ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്ഥാപനമായ ന്യൂമാർക്കിൻ്റെ മുൻ ചെയർമാൻ 2011 ൽ എപ്സ്റ്റീനുമായി മദ്യപിക്കുകയും അവരുടെ എതിർവശത്തുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹവുമായി കത്തിടപാടുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ലുട്നിക്കിന് "ഭാര്യയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള പരിമിതമായ ഇടപെടലുകൾ മാത്രമേ എപ്സ്റ്റീനുമായി നടത്തിയിട്ടുള്ളൂവെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെന്നും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും" വാണിജ്യ വകുപ്പ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്: ട്രംപിനെക്കുറിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങൾ ഇ- മെയിലിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. ഇവയിൽ പലതും "അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്" എന്ന് യുഎസ് നീതി ന്യായ വകുപ്പ് പറയുന്നു.
സെർജി ബ്രിൻ: ഗൂഗിൾ സഹസ്ഥാപകനാണ് സെർജി ബ്രിൻ. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാരോപണം പരസ്യമായി ബ്രിൻന് എതിരെ ഉയരുന്നതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ന്യൂയോർക്കിലെ തൻ്റെ ടൗൺഹൗസിൽ വച്ച് എപ്സ്റ്റീനെയും ദീർഘകാല വിശ്വസ്തനായായ ഗിസ്ലെയ്ൻ മാക്സ്വെല്ലിനേയും കാണാൻ ഇയാൾ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നുവെന്ന് ഇമെയിലുകൾ കാണിക്കുന്നു. 2003-ൽ ന്യൂയോർക്കിൽ റെനി സെൽവെഗർ അഭിനയിച്ച "ഡൗൺ വിത്ത് ലവ്" എന്ന സിനിമയുടെ പ്രദർശനത്തിൽ തന്നോടൊപ്പം ചേരാൻ മാക്സ്വെൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു.
സ്റ്റീവൻ ടിഷ്: ശക്തമായ ഒരു ന്യൂയോർക്ക് കുടുംബത്തിലെ പിൻഗാമിയും ലോവ്സ് കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥാപകനുമായ ടിഷ്, എപ്സ്റ്റീനെ അറിയാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുപ്രസിദ്ധമായ കരീബിയൻ ദ്വീപിലേക്ക് പോയിട്ടില്ലെന്നും എപ്സ്റ്റീൻ പറയുന്നു. പുറത്തിറങ്ങിയ ഫയലുകളിൽ ന്യൂയോർക്ക് ജയൻ്റ്സിൻ്റെ സഹ ഉടമയെക്കുറിച്ച് 400-ലധികം തവണ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.
കത്തിടപാടുകളിലൂടെ ടിഷിന് നിരവധി സ്ത്രീകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുമെന്ന് എപ്സ്റ്റീൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. “യുക്രേനിയൻ പെൺകുട്ടി” യുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ടിഷിനെ എപ്സ്റ്റീൻ പ്രതോസാഹിപ്പിച്ചതായും രേഖകളിൽ കാണാം. അവരുടെ ശാരീരിക സൗന്ദര്യത്തെ മോശം പദപ്രയോഗങ്ങള് ഉപയോഗിച്ച് പരാമര്ശിക്കുന്നുമുണ്ട്.
“പ്രായപൂർത്തിയായ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇമെയിലുകൾ കൈമാറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഹ്രസ്വ ബന്ധം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു, കൂടാതെ, സിനിമകൾ, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു,” “ഫോറസ്റ്റ് ഗമ്പ്” നിർമ്മിച്ചതിന് 1994-ൽ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ടിഷ്.
സ്റ്റീവ് ബാനൻ: എപ്സ്റ്റീനുമായി ട്രംപ് നൂറുകണക്കിന് സൗഹൃദ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അവയിൽ ചിലത് 2019-ലെ അറസ്റ്റിനും ജയിൽവാസ ആത്മഹത്യയ്ക്കും മാസങ്ങൾ മുമ്പ് അയച്ചതാണ്. രാഷ്ട്രീയം, യാത്ര, ബാനൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്യുമെൻ്ററി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു.
2018ൽ ഫെഡറൽ റിസർവ് ചെയർമാൻ ജെറോം പവലിനെ പുറത്താക്കുമെന്ന ട്രംപ് നടത്തിയ ഭീഷണികളക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2019-ലെ ഒരു സന്ദേശത്തിൽ, റോമിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ തൻ്റെ വിമാനം നൽകാമോ എന്ന് ബാനൻ എപ്സ്റ്റീനോട് ചോദിച്ചു. എന്നാൽ അഭിപ്രായം തേടുന്ന ഇമെയിലുകൾക്ക് ബാനൻ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.
മിറോസ്ലാവ് ലാജ്കാക്ക്: സ്ലോവാക്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവായ ലാജ്കാക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങിയ ഫയലുകളിൽ എപ്സ്റ്റീനുമായി നടത്തിയ മുൻകാല ആശയവിനിമയങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് രാജിവച്ചു. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ഫിക്കോയുടെ ഭരണ സഖ്യത്തിലെ ഒരു ദേശീയവാദി പങ്കാളിയും സ്ഥാനമൊഴിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതിനും 2019 ൽ ലൈംഗിക കടത്ത് കുറ്റത്തിന് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമിടയിലുള്ള വർഷങ്ങളിൽ എപ്സ്റ്റീനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഫോട്ടോകൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എപ്സ്റ്റീനുമായുള്ള കത്തിടപാടുകൾ തൻ്റെ നയതന്ത്ര കടമകളുടെ ഭാഗമാണ് എന്നാണ് ലാജ്കാക്ക് പറഞ്ഞത്.
റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻസൺ:2013 ൽ എപ്സ്റ്റീൻ വിർജിൻ ഗ്രൂപ്പ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ സ്ഥാപകനും ശതകോടീശ്വരനുമായ റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻസൺ തൻ്റെ സ്വകാര്യ ബ്രിട്ടീഷ് വിർജിൻ ദ്വീപുകളിലെ ബ്രാൻസൺസ് നെക്കർ ദ്വീപിലേക്ക് എസ്റ്റീനെ ക്ഷണിച്ചതിൻ്റെ ഇ-മെയിൽ സന്ദേശം പുറത്തായിട്ടുണ്ട്.
എപ്സ്റ്റീനെക്കുറിച്ചും, സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ തകർക്കാനുള്ള എപ്സ്റ്റീൻ്റെ ആശയങ്ങൾ, “സാമൂഹിക കറൻസി” എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ഇരുവരും സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറി. 2011-ൽ ഒരു ഇമെയിലിൽ, വിർജിൻ ദ്വീപുകളിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ബ്രാൻസൻ്റെ ജീവനക്കാർക്ക് തൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായി എപ്സ്റ്റീൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ബ്രാൻസൻ്റെ "ഹറേം" പരാമർശം എപ്സ്റ്റീൻ്റെ വ്യവസായ ശാലകളിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്നതായി ബ്രാൻസൺ വക്താവ് ബ്രിട്ടീഷ് ദിനപത്രവും ഓണ്ലൈന് പോര്ട്ടലുമായ ദി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തനിക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട "ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച്" കൂടുതലറിയാൻ ബ്രാൻസൺ എപ്സ്റ്റീനുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായും വക്താവ് പറഞ്ഞു.
ഫയലുകളിലെ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ പേരുകൾ
അനിൽ അംബാനി: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഉൾപ്പെടുന്ന പല ആശയവിനിമയങ്ങളേയും തന്ത്രപരമായ നെറ്റ്വർക്കിനേയും സംബന്ധിച്ച് അനിൽ അംബാനി എപ്സ്റ്റീനുമായി കത്തിടപാടുകൾ നടത്തിയതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
മുകേഷ് അംബാനി: മറ്റ് പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ വ്യക്തികൾക്കൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു, കാരണം വ്യക്തമല്ല
ഹർദീപ് സിങ് പുരി: കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരിയേയും ഫയലുകളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് വസ്തുതാപരമോ യാദൃശ്ചികമോ ആയ പരാമർശങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞി സർക്കാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
മീര നായർ: ഇന്ത്യൻ വംശജയും അമേരിക്കൻ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവുമായ മീര നായർ എപ്സ്റ്റീൻ പങ്കെടുത്ത 2009 ലെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതായി കാണിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാലും ഇവർക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഒന്നും ഉയർന്നിട്ടില്ല.
