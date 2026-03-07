ETV Bharat / international

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം; കേരള രാഷ്‌ട്രീയവും സമ്പദ്ഘടനയും-ഒരു വിശകലനം

ഇപ്പോഴത്തെ സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പശ്ചിമേഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും വന്‍ തോതില്‍ പ്രവാസികളുടെ തിരിച്ചു വരവ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളി എം ജയചന്ദ്രന്‍

WEST ASIA കേരള രാഷ്‌ട്രീയം കേരള സമ്പദ്ഘടന പശ്ചിമേഷ്യ
Boys stand on a launcher of an Iranian domestically-built missile during an annual rally marking 1979 Islamic Revolution at the Azadi (Freedom) sq. in Tehran (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 7, 2026 at 3:54 PM IST

|

Updated : March 7, 2026 at 4:15 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

1990 ഡിസംബര്‍. കേരളത്തിലെ തെരുവോരങ്ങളില്‍ രാപ്പകലില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗങ്ങള്‍ നടക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന ജില്ലാ കൗണ്‍സിലിലേക്കുള്ള വാശിയേറിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ഭരണത്തിലുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രി ഇകെ നായനാരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇടതു സര്‍ക്കാര്‍. വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്‍ പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി. ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് സിപിഎം അഖിലേന്ത്യാ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി. ഇളകി മറിയുന്ന പുരുഷാരത്തിനെ സാക്ഷിയാക്കി പൊതുയോഗങ്ങളില്‍ വിക്കി വിക്കിക്കൊണ്ട് ഇഎംഎസിന്‍റെ പ്രസംഗം മുന്നേറി. എതിരാളികളുടെ പടപ്പാളയങ്ങളില്‍ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം കണക്കെ വിക്കൊന്നുമില്ലാതെ ഇഎംഎസിന്‍റെ ചോദ്യം പതിച്ചു. “ ഞങ്ങള്‍ സദ്ദാമിനൊപ്പം നിങ്ങളോ.”

കേരളത്തിലങ്ങോളമിങ്ങോളമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേദികളില്‍ ഇഎംഎസിന്‍റെ ചോദ്യം അലയടിച്ചു.

ഇതിനൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ടായിരുന്നു. അതേ വര്‍ഷം ഓഗസ്‌ത് രണ്ടിനായിരുന്നു സദ്ദാം ഹുസൈന്‍റെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം ഇറാഖി സൈന്യം കുവൈറ്റിന്‍റെ ഭൗമാതിര്‍ത്തിക്കകത്തേക്ക് മാര്‍ച്ച് ചെയ്തെത്തിയത്. എണ്ണയുടെ രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു ആ സൈനിക നടപടിയിലേക്കും തുടര്‍ന്ന് മലയാളികളടക്കമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികളെ ആശങ്കയുടെ മുള്‍ മുനയില്‍ നിര്‍ത്തിയ യുദ്ധത്തിലേക്കും നയിച്ചത്. പൊതുവേ ശാന്തമായിരുന്ന ഗള്‍ഫില്‍ ജോലി തേടിയെത്തിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് മലയാളികളുടേയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടേയും മനസ്സില്‍ തീ കോരിയിടുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് പിന്നീടിങ്ങോട്ട് അരങ്ങേറിയത്. കുവൈറ്റിലും ഇറാഖിലും മാത്രമല്ല സൗദിയടക്കമുള്ള ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിലാകെയും സംഘര്‍ഷം പ്രവാസികളെ അസ്വസ്ഥരാക്കിയിരുന്നു.

Also Read: ആശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം; ഇനി ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളെ അക്രമിക്കില്ലെന്ന് ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്‍റ്, അതേസമയം കീഴടങ്ങലില്ലെന്നും ഇറാന്‍

കുവൈറ്റിന്‍റെ മണ്ണില്‍ നിന്ന് ഉടന്‍ സൈന്യത്തെ പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാ സമിതി ഇറാഖിന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ഈജിപ്റ്റും സൗദിയുമൊക്കെ ഇറാഖിനെതിരെ സൈനിക സന്നാഹം ശക്തമാക്കി. നവംബര്‍ 29 ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ സമിതി ഇറാഖിന് അന്ത്യശാസനം നല്‍കി. 1991 ജനുവരി 15 നകം പൂര്‍ണ്ണമായും പിന്മാറുക.ഇല്ലെങ്കില്‍ ഭവിഷ്യത്ത് നേരിടുക.സദ്ദാം കുലുങ്ങിയില്ല. ജനുവരി 17 ന് കുവൈറ്റിലും ഇറാഖിലും ആക്രമണം തുടങ്ങി. ഒരു മാസത്തിലേറെ പിന്നിട്ട യുദ്ധം കുവൈറ്റിനെ മോചിപ്പിച്ച് ഫെബ്രുവരി 24 നാണ് സമാപിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇറാഖിനുമേല്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിനെതിരെ കേരളത്തില്‍ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് നടന്നത്. പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രവാസികളുടെ ഉപജീവനം മുട്ടിച്ച പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം അന്ന് കേരളത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയ വിഷയമാക്കിയത് സിപിഎമ്മായിരുന്നു. കുവെറ്റിനെ വച്ച് പലസ്‌തീന്‍ വിഷയത്തില്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡണ്ട് ബുഷുമായി വിലപേശാന്‍ ശ്രമിച്ച ഇറാഖ് ഭരണാധികാരി സദ്ദാം ഹുസൈന് പരസ്യമായി പിന്തുണ നല്‍കാന്‍ അന്ന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് സിപിഐ എം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ഇഎംഎസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടായിരുന്നു. ഈ പരസ്യ നിലപാടിലൂടെ മുസ്ലീം വോട്ടുകള്‍ ഒന്നടങ്കം ഇടതു മുന്നണിക്കനുകൂലമാക്കാമെന്ന കണക്കു കൂട്ടല്‍ വിജയിക്കുന്നതാണ് ജില്ലാ കൗണ്‍സില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കണ്ടത്.

WEST ASIA കേരള രാഷ്‌ട്രീയം കേരള സമ്പദ്ഘടന പശ്ചിമേഷ്യ
Dubai International Airport suspended operations (Getty)

എന്നാല്‍ ഈ വിജയഫോര്‍മുല ആവര്‍ത്തിക്കാമെന്ന കണക്കു കൂട്ടലില്‍ നേരത്തേ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ മുന്നിട്ടിറങ്ങി നായനാരില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തിയ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് പക്ഷേ ലക്ഷ്യം തെറ്റി. പാര്‍ലമെന്‍ററി രംഗത്തുള്ളവര്‍ സംഘടനയിലേക്കും സംഘടനാ രംഗത്തുള്ളവര്‍ പാര്‍ലമെന്‍ററി രംഗത്തേക്കും എന്ന തത്വം വച്ചായിരുന്നു സിപിഎം 1991 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിറങ്ങിയത്. രാജീവ് ഗാന്ധി വധത്തെത്തുടര്‍ന്നുണ്ടായ സഹതാപ തരംഗത്തില്‍ കേരളം യുഡിഎഫ് തൂത്തു വാരിയപ്പോള്‍ പാര്‍ലമെന്‍ററി രംഗത്തിറങ്ങിയ വി എസ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി ഒതുങ്ങി. ഇ കെ നായനാര്‍ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി.

WEST ASIA കേരള രാഷ്‌ട്രീയം കേരള സമ്പദ്ഘടന പശ്ചിമേഷ്യ
West Asian Conflict Kerala Politics and Economy an analysis (ETV Bharat graphics)

അവിടുന്നിങ്ങോട്ട് പല തെരഞ്ഞെടുപ്പു സമയങ്ങളിലും പലസ്‌തീന്‍ വിഷയം രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത് സിപിഎം തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തെത്തി നില്‍ക്കുന്ന വേളയായിട്ടു കൂടി പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ ഉടലെടുത്ത സംഘര്‍ഷവും യുദ്ധസമാന സാഹചര്യവും മുന്‍ കാലങ്ങളിലേതു പോലെ തീവ്രമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമായി ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടു വരാന്‍ സിപിഎം പോലും മടിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഇറാനെ ആക്രമിച്ച അമേരിക്കന്‍ ഇസ്രയേല്‍ നടപടിയെ സിപിഎം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അപലപിച്ചിരുന്നു. പരമാധികാര രാഷ്ട്രങ്ങളെ തന്നിഷ്‌ട പ്രകാരം ആക്രമിക്കുന്ന അമേരിക്കയുടെ യുദ്ധക്കൊതിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് സിപിഎം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഏക ദിന പ്രതിഷേധവും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

WEST ASIA കേരള രാഷ്‌ട്രീയം കേരള സമ്പദ്ഘടന പശ്ചിമേഷ്യ
പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം; കേരള രാഷ്‌ട്രീയവും സമ്പദ്ഘടനയും-ഒരു വിശകലനം (ETV Bharat)

അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇഎംഎസിന്‍റെ കാലത്തേതു പോലെ ഇറാനെതിരായ ആക്രമണവും ഖമനേയിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതും വ്യാപകമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ചര്‍ച്ചയാക്കാന്‍ സിപിഎം മുതിര്‍ന്നേക്കില്ല എന്ന് മുതിര്‍ന്ന മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകനും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുമായ എം ജയചന്ദ്രന്‍ കാരണങ്ങള്‍ നിരത്തി സമര്‍ത്ഥിക്കുന്നു."സംസ്ഥാന വിഷയങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം അന്തര്‍ദേശീയവും ദേശീയവുമായ രാഷ്ട്രീയം കൂടി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ സിപിഎം ചര്‍ച്ചയാക്കാറുണ്ട്. വെനിസ്വേലക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങളേയും ക്യൂബയ്‌ക്കെതിരായ ഭീഷണികളേയും ഇറാനെതിരായ ആക്രമണത്തേയും സിപിഎം ഒരു പോലെ എതിര്‍ക്കുന്ന ചര്‍ച്ചകളുടെ വേളയിലാണ് അമേരിക്കന്‍ ഇസ്രയേലി ആക്രമണമെന്നതാണ് ഗൗരവം. ഖമനേയി വധം എതിര്‍ക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അത് ശക്തമായിത്തന്നെ സിപിഎം വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനപ്പുറം ഇറാന്‍ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നതും ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല. ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ത്തന്നെയുള്ള ഷിയാ സുന്നി സംഘര്‍ഷം മറ്റൊരു ഘടകമാണ്. ഇന്ത്യയുടേയും കേരളത്തിന്‍റേയും പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഷിയാകള്‍ ന്യൂനപക്ഷത്തില്‍ ന്യൂനപക്ഷമാണ്. സുന്നി വിഭാഗത്തിനാണ് ആധിപത്യം. കേരളത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇറാന് നീതി കിട്ടിയില്ല എന്നതും ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടികളും ലംഘിച്ചു കൊണ്ട് പെരുമാറുന്നു എന്നതും ചര്‍ച്ചയാവും.

WEST ASIA കേരള രാഷ്‌ട്രീയം കേരള സമ്പദ്ഘടന പശ്ചിമേഷ്യ
മസൂദ് പെസെഷ്‌കിയാന്‍ (ANI)

കേരളത്തിനകത്തും രാജ്യത്തും ഇറാനെ പിന്തുണച്ചു കൊണ്ട് പരസ്യമായല്ലെങ്കിലും രംഗത്തു വന്നത് ജമാ അത്തെ ഇസ്ലാമി മാത്രമാണ്.അത്തരം ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്നതു കാരണം സുന്നി വിഭാഗങ്ങള്‍ മാത്രമുള്ള കേരളത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയമായി ഒരു ചലനവും ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നതു കൊണ്ടു തന്നെയാണ് മുസ്ലീംലീഗ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കക്ഷികള്‍ അതിന് മുതിരാത്തത്.അതിനപ്പുറം എന്നും കേരളത്തോട് സൗഹാര്‍ദത്തോടെ മാത്രം നിന്നിട്ടുള്ള ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് അതൃപ്‌തി വരുത്തുന്ന നിലപാടുകള്‍ക്ക് ഇടതു മുന്നണിയും തയ്യാറാവില്ല.

WEST ASIA കേരള രാഷ്‌ട്രീയം കേരള സമ്പദ്ഘടന പശ്ചിമേഷ്യ
West Asian Conflict Kerala Politics and Economy an analysis (ETV Bharat graphics)

ഇന്ത്യ പശ്ചിമേഷ്യ യൂറോപ്പ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകം.ചൈനയേയും ഇറാനേയും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ ഇടനാഴി കേരളത്തിന് സാമ്പത്തികമായി ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണെന്നതാണ് പിണറായി സര്‍ക്കാരിന്‍റെ വിലയിരുത്തല്‍. യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായാല്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള കാര്‍ഷികോല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും പശ്ചിമേഷ്യയിലും വലിയ സാധ്യതകള്‍ തുറക്കപ്പെടും.മറ്റിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ചരക്ക് കടത്ത് കൂടി വിഴിഞ്ഞം വഴി സാധ്യമാകുന്നതോടെ മാസം ചുരുങ്ങിയത് 4000 കോടി രൂപയെങ്കിലും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഖജനാവിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് കണക്ക്. സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം നല്‍കാന്‍ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കേരളത്തിന് ഇത് അനുഗ്രഹമാകും. ഇസ്രയേല്‍ കൂടി ഉള്‍പ്പെട്ട ഇടനാഴിയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍ നേരത്തേ മടിച്ചു നിന്നിരുന്നെങ്കില്‍ ഇറാന്‍റെ ആക്രമണങ്ങളോടെ ആ എതിര്‍പ്പ് അലിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കേരളം പ്രതീക്ഷയോടെ കാണുന്നു. അതിനോട് ചേര്‍ന്നു പോകുന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാടായിരിക്കും സിപിഎമ്മും കൈക്കൊള്ളുക.”

നിലവില്‍ വിവിധ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലായി എണ്‍പത് ലക്ഷം ഇന്ത്യാക്കാരുണ്ടെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക്. ഇതില്‍ പകുതിയും കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ളവരുമാണ്.

രാജ്യം Countryശതമാനംഎണ്ണം
യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്‌സ് (UAE)53.111281794
സൗദി അറേബ്യ14.791281794
ഒമാന്‍8.241281794
ഖത്തര്‍8.741281794
കുവൈറ്റ്9.921281794
ബഹ്‌റൈന്‍5.211281794

ഇപ്പോഴത്തെ സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പശ്ചിമേഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും വന്‍ തോതില്‍ പ്രവാസികളുടെ തിരിച്ചു വരവ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഇടതു സഹയാത്രികന്‍ കൂടിയായ എം ജയചന്ദ്രന്‍ തള്ളുകയാണ്. ഇറാന്‍റെ പ്രതിരോധവും ആക്രമണവും തുടരുമെങ്കിലും ചൈനയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടപെടലുണ്ടാവുന്നതോടെ സംഘര്‍ഷം അവസാനിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം കരുതുന്നത്.

ടെക്നോപാര്‍ക്കിന്‍റെ സ്ഥാപക സി ഇഒയും കേരള ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ് മുന്‍ അംഗവുമായ ജി വിജയരാഘവനും ഇതിനോട് യോജിക്കുകയാണ്. സംഘര്‍ഷം നീണ്ടു പോകാനിടയില്ലെന്നാണ് വിജയരാഘവനും കരുതുന്നത്.വലിയ തോതില്‍ പ്രവാസികളുടെ ഒരു തിരിച്ചു വരവ് ഉണ്ടാവില്ലെന്നും ജി വിജയരാഘവന്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. “ ഇപ്പോഴത്തെ പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന്‍റെ ഫലമായി ഗള്‍ഫ് നാടുകളില്‍ നിന്ന് പ്രവാസി തൊഴിലാളികളുടെ വലിയൊരു തിരിച്ചു വരവ് ഉണ്ടാകാനിടയില്ല. അതേ സമയം ഗള്‍ഫിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രവാസി കുടുംബങ്ങളുടെ തിരിച്ചു വരവിന് സാധ്യതയുണ്ട്.

WEST ASIA കേരള രാഷ്‌ട്രീയം കേരള സമ്പദ്ഘടന പശ്ചിമേഷ്യ
West Asian Conflict Kerala Politics and Economy an analysis (ETV Bharat graphics)

ഗള്‍ഫില്‍ നിക്ഷേപം നടത്തിയിരുന്ന പ്രവാസികള്‍ ഇനി മുതല്‍ അതിന് മടിച്ചേക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും ഗള്‍ഫിലെ റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയില്‍. സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രവാസികള്‍ ഭാവിയില്‍ ചെലവിടുന്നത് കരുതലോടെയാവും. ചെലവഴിക്കുന്ന തുക കുറയുന്നതോടെ അത് കേരളത്തിന്‍റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലും പ്രതിഫലിക്കും. പക്ഷേ വന്‍ തോതില്‍ പ്രവാസികള്‍ തിരികെയെത്തുന്നതും അവരുടെ പുനരധിവാസം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുമായ സാഹചര്യം ഇപ്പോള്‍ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ മുന്നിലില്ല.”

ശതമാനംഎണ്ണം
തൊഴിലാളികള്‍76.91656637
വിദ്യര്‍ത്ഥികള്‍11.3243433
തൊഴില്‍ രഹിതര്‍3.473245
മുതിര്‍ന്നവരും കുട്ടികളും8.3178805
ആകെ1002154275

കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പ്രവാസി വോട്ടര്‍മാരുടെ പിന്തുണ ഓരോ മുന്നണികള്‍ക്കും അതി പ്രധാനമാണ്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാന്‍ പ്രത്യേകം ചാര്‍ട്ടര്‍ വിമാനങ്ങള്‍ വരെ വിവിധ സംഘടനകളുടെ ബാനറില്‍ പാര്‍ട്ടികള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കെഎംസിസി, നവോദയ, കൈരളി പോലുള്ള സംഘടനകളും മലയാളി കൂട്ടായ്‌മകളുമാണ് പലപ്പോഴും ഇതിന് നേതൃത്വം നല്‍കിപ്പോന്നത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴത്തെ പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാന്‍ ഈ സംഘടനാ നേതാക്കളാരും തയാറായില്ല.

Last Updated : March 7, 2026 at 4:15 PM IST

TAGGED:

WEST ASIA
കേരള രാഷ്‌ട്രീയം
കേരള സമ്പദ്ഘടന
പശ്ചിമേഷ്യ
പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.