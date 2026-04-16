ETV Bharat / international

40 ദിവസമായിട്ടും ഇസ്രയേലിന് ഒന്നും നേടാനായില്ല; അമേരിക്കൻ നയങ്ങളെ വിമർശിച്ച് ഇറാൻ

40 വർഷമായി ഇറാനെതിരെ യുദ്ധം ആരംഭിക്കാൻ നെതന്യാഹു ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനിയുടെ പ്രതിനിധി ഡോ. അബ്ദുൽ മജീദ് ഹക്കീം ഇലാഹി

REPRESENTATIVE OF IRAN IN INDIA WEST ASIA CONFLICT ISRAEL SOUGHT CONFLICT FOR 40 YEARS DR ABDUL MAJID HAKEEM ILAHI
Dr Abdul Majid Hakeem Ilahi, Representative Of Iran's Supreme Leader In India (ANI)
author img

By ANI

Published : April 16, 2026 at 10:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ജയ്‌പൂർ: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സംഘർഷം വ്യക്തിപരമായ യുദ്ധമാണെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് മുജ്‌തബ ഖാമേനിയുടെ പ്രതിനിധി ഡോ. അബ്ദുൽ മജീദ് ഹക്കീം ഇലാഹി. ഇറാനുമായി നേരിട്ടൊരു സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടൽ നടത്താൻ ഇസ്രയേൽ നേതൃത്വം വർഷങ്ങളായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇറാനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ഡോ. അബ്ദുൽ മജീദ് ഹക്കീം ഇലാഹി ജയ്‌പൂരിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി ഇറാനെതിരെ യുദ്ധം ആരംഭിക്കാൻ നെതന്യാഹു ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു.

മുൻകാലങ്ങളിലൊന്നും ഇതിനായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റുമാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇത്തവണ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ ഒപ്പം നിർത്തി പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാൻ നെതന്യാഹുവിന് കഴിഞ്ഞു. ഇതൊരു വ്യക്തിപരമായ യുദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിൽ അമേരിക്ക-ഇസ്രയേൽ സഖ്യത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളേയും അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളെ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഗൗരവമായി കാണുന്നില്ല. സമാധാന ചർച്ചകളിൽ ഇവർക്ക് യഥാർഥത്തിൽ താത്പര്യമില്ലെന്ന് തുടക്കം മുതൽ ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്.

പലസ്തീനിലും ലെബനനിലും ഇസ്രയേൽ സൈന്യം നിരപരാധികളെ നിരന്തരം ആക്രമിക്കുകയും കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. നിരവധി വീടുകൾ, ആശുപത്രികൾ, സർവകലാശാലകൾ, പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവ അവർ തകർത്തു. എന്നാൽ 40 ദിവസമായിട്ടും അവർക്ക് യുദ്ധത്തിലൂടെ തങ്ങളുടെ യാതൊരു ലക്ഷ്യവും നേടാനായിട്ടില്ലെന്നും ഇലാഹി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യ-ഇറാൻ ബന്ധം

സൈനിക നീക്കങ്ങളിലൂടെ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഇസ്രയേൽ സമാധാന ചർച്ചകളിലേക്ക് കടന്നത്. യുദ്ധത്തിലൂടെ നേടാൻ കഴിയാത്തത് നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിലൂടെ നേടിയെടുക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ലെന്ന് ഇസ്രയേലിന് ഇതിനോടകം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിനേയും ഒരു കച്ചവടമായാണ് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഇന്ത്യയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ ശക്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സാംസ്കാരികം, വിദ്യാഭ്യാസം, തത്ത്വചിന്ത എന്നീ മേഖലകളിൽ 5000 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ബന്ധമാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ളത്. നിലവിലെ പ്രതിസന്ധികൾക്കും യുദ്ധത്തിനും ശേഷം ഇന്ത്യയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്നും ഇലാഹി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അമേരിക്കക്കെതിരെ ഇറാൻ സ്പീക്കർ

പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമായി തുടരുകയും സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇറാൻ പ്രതിനിധിയുടെ നിർണായക പരാമർശം. അതിനിടെ ലെബനനിലെ വെടിനിർത്തൽ ഹിസ്ബുല്ലയുടെയും ചെറുത്തുനിൽപ്പ് സഖ്യത്തിൻ്റെയും ഐക്യത്തിൻ്റെ വിജയമാണെന്ന് ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഘെർ ഗാലിബാഫ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.

യുദ്ധത്തിലായാലും വെടിനിർത്തലിലായാലും ഇറാനും സഖ്യകക്ഷികളും പ്രായോഗികമായി ഒറ്റക്കെട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇസ്രയേലിന് എക്കാലവും പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്ന തെറ്റായ നയത്തിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക അടിയന്തരമായി പിന്മാറണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലോകരാജ്യങ്ങൾ പലവട്ടം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും വെടിനിർത്തലിന് തയാറാകാത്ത ഇസ്രയേൽ നടപടി മേഖലയിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഇറാൻ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി.

TAGGED:

REPRESENTATIVE OF IRAN IN INDIA
WEST ASIA CONFLICT
ISRAEL SOUGHT CONFLICT FOR 40 YEARS
DR ABDUL MAJID HAKEEM ILAHI
IRAN ISRAEL US WAR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.