ചരിത്രത്തിലാദ്യം: അമേരിക്കൻ കറൻസിയിൽ ഇനി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഒപ്പും, സ്വർണ നാണയത്തിൽ മുഖവും
സിറ്റിങ്ങ് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഒപ്പ് കറൻസിയിൽ വരുന്നത് യുഎസ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി. 165 വർഷത്തെ ഫെഡറൽ കറൻസിയുടെ ചരിത്മാണ് പുതിയ താരുമാനത്തിലൂടെ മാറുന്നത്.
Published : March 27, 2026 at 10:51 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: പുതുതായി അച്ചടിക്കുന്ന എല്ലാ യുഎസ് പേപ്പർ കറൻസികളിലും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഒപ്പ് പതിപ്പിക്കാൻ ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് തീരുമാനിച്ചു. ഇതാദ്യമായാണ് അധികാരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഒപ്പ് അമേരിക്കൻ കറൻസിയിൽ വരുന്നത്. പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഫെഡറൽ കറൻസി ചരിത്രമാണ് ഈ തീരുമാനത്തിലൂടെ തിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
മാറുന്ന കറൻസി ചരിത്രം
യുഎസ് കറൻസികളിൽ സാധാരണയായി ട്രഷറി സെക്രട്ടറിയുടെയും ട്രഷററുടെയും ഒപ്പുകളാണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. എന്നാൽ പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ 1861 മുതൽ തുടർച്ചയായി നിലനിന്നിരുന്ന 165 വർഷത്തെ ഫെഡറൽ കറൻസി ചരിത്രത്തിനാണ് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ 250-ാം വാർഷികാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ട്രംപിൻ്റെ ഒപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ട്രഷറി വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചത്.
രാജ്യത്തെ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ട്രംപിൻ്റെ പേരും രൂപവും ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന നടപടികളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ നീക്കം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നേരത്തെ യുഎസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പീസ്, കെന്നഡി സെൻ്റർ പെർഫോമിങ് ആർട്സ് വേദി, രാജ്യത്തിൻ്റെ പുതിയ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ എന്നിവയ്ക്കും ട്രംപിൻ്റെ പേര് നൽകിയിരുന്നു. അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലെ നിർണായകമായ ഒരു ചുവടുവെപ്പാണ് ഭരണകൂടം ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
നാണയങ്ങളിലും ട്രംപിൻ്റെ മുഖം
പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകാരം ട്രംപിൻ്റെ ഒപ്പിനൊപ്പം യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസെൻ്റിൻ്റെ ഒപ്പും കറൻസിയിൽ ഉണ്ടാകും. രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ നേട്ടങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ മാർഗമാണിതെന്ന് സ്കോട്ട് ബെസെൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കൻ കറൻസിയിൽ ട്രംപിൻ്റെ ഒപ്പ് പതിപ്പിക്കുന്നത് തികച്ചും ഉചിതവും അർഹതയുള്ളതുമായ കാര്യമാണെന്ന് യുഎസ് ട്രഷറർ ബ്രാൻഡൻ ബീച്ചും വിശദീകരിച്ചു.
ബ്യൂറോ ഓഫ് എൻഗ്രേവിങ് ആൻഡ് പ്രിൻ്റിങ് ആണ് യുഎസ് പേപ്പർ കറൻസികൾ അച്ചടിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നാണയങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നത് യുഎസ് മിൻ്റാണ്. ഇതിനിടെ ട്രംപിൻ്റെ മുഖം ആലേഖനം ചെയ്ത സ്വർണ നാണയങ്ങൾ നിർമിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് ഫെഡറൽ ആർട്സ് കമ്മിഷൻ ഈ മാസം ആദ്യം അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രസിഡൻ്റുമാരുടെ ചിത്രം കറൻസിയിൽ പാടില്ലെന്ന ഫെഡറൽ നിയമം നിലനിൽക്കെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ തീരുമാനം. ഇത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കും വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇറാൻ ആക്രമണത്തിന് ഇടവേള
അതേസമയം ഇറാനിലെ ആക്രമണങ്ങൾ 10 ദിവസത്തേക്ക് നിർത്തിവയ്ക്കാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉത്തരവിട്ടു. ഇറാൻ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രത്യേക അഭ്യർഥന മാനിച്ചാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്ക മുന്നോട്ടുവെച്ച സമാധാന കരാർ ഇറാൻ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആക്രമണം ശക്തമായി തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഉപരോധങ്ങളും സൈനിക നീക്കങ്ങളും പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ നയതന്ത്ര നീക്കം.
കപ്പലുകൾക്ക് അനുമതി
ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇടവേള നൽകിയതോടെ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് വഴി കപ്പലുകൾ കടത്തിവിടാൻ ഇറാൻ അനുമതി നൽകി. ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണ വ്യാപാര പാതകളിലൊന്നാണ് ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക്. സംഘർഷം രൂക്ഷമായതോടെ ഇതുവഴിയുള്ള ചരക്കുനീക്കം പൂർണമായി തടസപ്പെട്ടിരുന്നു. അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും സംയുക്തമായി കരയാക്രമണത്തിന് മുതിർന്നാൽ കനത്ത നാശനഷ്ടം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇറാൻ കമാൻഡർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പശ്ചിമേഷ്യ വീണ്ടും കടുത്ത യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നാണ് നിലവിലെ സൂചനകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
