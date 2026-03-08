ETV Bharat / international

ഇറാനെ തകര്‍ക്കാന്‍ സൃഷ്‌ടിച്ച പത്മവ്യൂഹത്തില്‍ പെട്ട് അമേരിക്ക

അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലൊരു ഭരണമാറ്റം ഇറാനിലുണ്ടാകണമെങ്കില്‍ ഒരു ബഹുപ്രക്ഷോഭമോ കരയുദ്ധമോ വേണം.

A female fighter with the Democratic Party of Iranian Kurdistan PDKI stands at a checkpoint leading to their base in the Koya district of Irbil, Iraq, Friday, Feb. 27, 2026 (AP)
By Bilal Bhat

Published : March 8, 2026 at 10:20 AM IST

Updated : March 8, 2026 at 10:32 AM IST

4 Min Read
ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ വളരെക്കാലമായി പോരാടുകയും സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശരിയായ അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിവിധ വംശീയ വിഭാഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് ഇറാനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും പദ്ധതിയിടുന്നതായി സൂചന. ഇവരിൽ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ചതും ശക്തരുമായ പോരാളി സംഘവും സിറിയയിൽ ഐഎസിനെതിരെ പോരാടാൻ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് പരിശീലനം നേടിയവരുമായ ഇറാനിയൻ കുർദുകൾ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും ഭരണകൂടത്തെ നേരിടാൻ തയ്യാറാണ്.

പരമോന്നത നേതാവിന്‍റെ വധത്തോടെ രാജ്യത്ത് ഒരു നേതൃമില്ലായ്‌മ സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെടുമെന്നായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ കണക്കുകൂട്ടല്‍. ഇത് അമേരിക്കന്‍ അജണ്ടകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വിവിധ സംഘങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഉള്ള ഒരു ബഹുജന പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുമെന്നുമായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ കണക്കുകൂട്ടല്‍. എന്നാല്‍ ഇതുണ്ടായില്ല. മറിച്ച് യുദ്ധം തെല്ലും ജനകീയമല്ലാതിരുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തെ ജനകീയമാക്കി തീര്‍ക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോള്‍ മേഖലയിലെ തങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷികളെ ഉപയോഗിച്ച് കര യുദ്ധത്തിന് ആലോചിക്കുകയാണ് അമേരിക്ക.

ഇറാനിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 10 ശതമാനം വരുന്നതും ഇറാനിലെ ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായ അസംതൃപ്‌തരായ കുർദുകളാണ് കര ആക്രമണത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വഴിയെന്നും അമേരിക്ക കണക്കുകൂട്ടുന്നു. മുമ്പ് അവർ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ, പ്രത്യേകിച്ച് സിറിയയിൽ പരോക്ഷമായി ഐ.ആർ.ജി.സി സൈനികരുമായി ഐ.എസ്.ഐ.എസിനെ തുരത്തുമ്പോൾ പോരാടി. ഇറാനിയൻ സേനയ്‌ക്കെതിരായ കരയുദ്ധത്തിനായി അതിർത്തി കടക്കാൻ കുർദിഷ് പെഷ്മെർഗ (ഡെത്ത് സ്ക്വാഡ്) തയ്യാറാണ്. മികച്ച എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അവർ വളരെക്കാലമായി മേഖലയിൽ അമേരിക്കയുടെ നിഴൽയുദ്ധം നടത്തിവരികയാണ്.

A member of the Kurdistan Freedom Party PAK, stand guard in Irbil, Iraq, Thursday, March 5, 2026 (AP)

അസദ് ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ പതനത്തിനുശേഷം, അവരുടെ മുൻകാല അനുഭവങ്ങൾ മികച്ചതായിരുന്നില്ല, അവർ തുർക്കിക്കും ഇറാനും ഇടയിൽ ഒറ്റപ്പെടുകയും അവഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. കുർദുകൾ കഴിഞ്ഞാല്‍, ബലൂചുകളെയാണ് ഇറാനെതിരെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട അടുത്ത ചട്ടുകങ്ങളായി അമേരിക്ക കാണുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ ധാർമ്മിക പിന്തുണയോടെ ബലൂച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ബലൂച് ജനത പാകിസ്ഥാനെതിരെ പോരാടുകയാണ്. ഇറാനെതിരെ ബലൂചുകൾ ഏതെങ്കിലും പോരാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്, കഴിഞ്ഞ വർഷം പാകിസ്ഥാനും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിൽ ഒപ്പുവച്ച പരസ്‌പര സുരക്ഷാ ഉടമ്പടി ഉദ്ധരിച്ച് ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ ഇറാന് ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

Members of the Kurdistan Freedom Party PAK stand guard in Irbil, Iraq, Thursday, March 5, 2026 (AP)

ബലൂച്ചുകളോ കുർദുകളോ ഇറാനെതിരെ നടത്തുന്ന കര ആക്രമണം മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളെയും കുഴപ്പത്തിലാക്കിയേക്കാം. അമേരിക്ക-അഫ്‌ഗാൻ യുദ്ധ സമാനമായ സാഹചര്യം ആവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ സംഘർഷത്തിൽ, യുഎസ് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന വംശീയ വിഭാഗമായ ഹസാരകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും അവരെ താലിബാനെതിരെ രംഗത്തിറക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇരുപത് വർഷത്തിലേറെയായി അവർ പരസ്‌പരം ശത്രുതയിലായിരുന്നു. ഒടുവിൽ അത്ര സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത ഒരു സമാധാന കരാര്‍ ഉണ്ടാക്കി അമേരിക്കക്ക് പിന്മാറേണ്ടി വന്നു. മാരകവും വിലകൂടിയതുമായ ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു ഈ പിന്‍മാറ്റം. ഇരുപത് വർഷമായി താലിബാനെ ഒരു തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പായി മുദ്രകുത്തി, അതിന്‍റെ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രധാന നേതാക്കളും അമേരിക്കയുടെ ഭീകര പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേ ഗ്രൂപ്പുമായി, യുഎസ് ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കി ദോഹയിൽ ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു, മുമ്പ് അവർ ഒരു തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പായി പ്രഖ്യാപിച്ച അതേ ഗ്രൂപ്പിനെ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ വിട്ടു. താലിബാൻ തങ്ങളുടെ സംഘാംഗങ്ങളെ ഒരു പ്രധാന വംശീയ ഗ്രൂപ്പായ പഷ്‌തൂണിൽ നിന്നാണ്- പ്രധാനമായും മദ്രസകളിൽ നിന്നും മതപാഠശാലകളിൽ നിന്നുമാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

Members of the Democratic Party of Iranian Kurdistan PDKI stand at a checkpoint leading to their base in the Koya district of Irbil, Iraq, Friday, Feb. 27, 2026 (AP)

അതുപോലെ, ഇറാനിയൻ ഭരണകൂടം തങ്ങളുടെ കേഡറുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇറാനിലെ രണ്ട് മതകേന്ദ്രങ്ങളായ ഹൗസ്-ഇ-ഖോമിൽ നിന്നും ഹൗസ്-ഇ-മഷാദിൽ നിന്നുമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇറാനകത്തും പുറത്തും മതസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവയുടെ വിപുലീകരണങ്ങൾക്കും ധനസഹായം നൽകിയിരുന്ന വ്യവസായ സമൂഹത്തിൽ ഭരണകൂടം ശക്തമായ ഒരു സ്ഥാനം നിലനിർത്തുന്നു. ഇറാനിയൻ കുർദിഷ് പോരാളികൾക്ക് പ്രാദേശിക മേഖലകളെക്കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാം, കൂടാതെ ഐആർജിസിയെയും മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളെയും എങ്ങനെ നേരിടാമെന്ന് അവർക്ക് പരിചയവുമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, പോരാട്ടം അത്ര സുഗമമാകാന്‍ പോകുന്നില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ആയത്തുല്ല ഖമേനേയിയുടെ മരണശേഷം. കുർദുകൾ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഇറാനിയൻ ഭരണകൂടത്തിന് പരമോന്നത നേതാവിന്‍റെ വധത്തെ കൂടുതല്‍ സങ്കീര്‍ണമാക്കും. .

A member of the Democratic Party of Iranian Kurdistan PDKI stands at a checkpoint leading to their base in Koya district of Irbil, Iraq, Friday, Feb. 27, 2026 (AP)

അതേസമയം, ബലൂചുകൾ വളരെക്കാലമായി പാകിസ്ഥാനെതിരെ വിഘടനവാദ പ്രസ്ഥാനം നടത്തിവരികയായിരുന്നതിനാൽ, അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കാൻ അവർ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചൈനയുടെ സിപിഇസി (ചൈന പാകിസ്ഥാൻ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി)യെ എതിർക്കുകയും നിരവധി തവണ ചൈനീസ് എഞ്ചിനീയർമാരെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്‌തവരാണ് അവർ. പാകിസ്ഥാനിലെ ചൈനയുടെ പദ്ധതികളോടുള്ള അവരുടെ എതിർപ്പ് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ബലൂച് ജനത സ്വതവേ അമേരിക്കയുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായി മാറുന്നു. ഈ നീക്കം പാകിസ്ഥാനെ അലോസരപ്പെടുത്തും. ഇറാനെതിരെ ബലൂച് പോരാളികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബലൂചുകൾക്ക് ചില വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് തുല്യമാകും. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇളവ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത് യുഎസിന് ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള വാളായിരിക്കും, കാരണം ബലൂചിനുള്ള ഏതൊരു വാഗ്‌ദാനവും പാകിസ്ഥാനെ അകറ്റുകയും അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാവുകയും ചെയ്യും. നേരെമറിച്ച്, ഇറാനെതിരായ കരയാക്രമണത്തിൽ ബലൂച് പോരാളികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഇസ്രയേലിന് ഒരു മടിയും ഉണ്ടാകില്ല.

FILE - Youngsters hold a photograph of Abdullah Ocalan, the jailed leader of the militant Kurdish group, or PKK, in Diyarbakir, Turkey, Feb. 27, 2025 (AP)

ഖമനേയിയെ കൊല്ലാൻ പദ്ധതിയിട്ടപ്പോൾ വാഷിംഗ്ടൺ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഇറാനിലെ ശിഥിലീകരണവും വിഭജനവും കുഴപ്പവുമാണ്. ഇറാനിലെ അസംതൃപ്‌തരായ വംശീയ വിഭാഗങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങുമെന്നും അത് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ഒരു വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു. എന്നാല്‍ പിന്നീട് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടല്‍ അനുസരിച്ച് ഒന്നുമായിരുന്നില്ല. ഇറാനിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, അസദ് ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ പതനത്തിനുശേഷം കുർദുകളെ എങ്ങനെയാണ് പരിഗണിച്ചതെന്ന് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഒരു കര ആക്രമണം അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല. അമേരിക്കക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വരെ നല്‍കാന്‍ തയാറായ ആ അഫ്‌ഗാനികളെ അവര്‍ കൈവിട്ടു. അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ താലിബാന് മുന്നില്‍ കീഴടങ്ങിയപ്പോള്‍ രാജ്യം വിട്ടുപോകുന്ന അവസാന വിമാനങ്ങളിൽ അവര്‍ക്ക് പലയാനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു.

അമേരിക്കയെയും ഇസ്രയേലിനെയും സംബന്ധിച്ച് ഒരു കരയുദ്ധം തെല്ലും അനുഗുണമായിരിക്കില്ലെന്നാണ് അമേരിക്കന്‍ വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്‍. കരയുദ്ധമോ ബഹുജനപ്രക്ഷോഭമോ ഇല്ലാതെ ഇറാനില്‍ ഭരണമാറ്റമെന്നതും അസാധ്യമാണ്. ഇസ്രയേല്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടത് എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാന്‍ നിലനില്‍പ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ്. എന്നാല്‍ ഇറാന്‍ ഭരണകൂടത്തെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ അമേരിക്ക സൃഷ്‌ടിച്ച ചക്രവ്യൂഹത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാനാക്കാതെ ഉഴലുകയാണ് ഇപ്പോള്‍ അമേരിക്ക.

Last Updated : March 8, 2026 at 10:32 AM IST

