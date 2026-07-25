അമേരിക്കയുടെയും റഷ്യയുടെയും എതിർപ്പ് തള്ളി; വോൾക്കർ ടർക്ക് വീണ്ടും യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ വിഭാഗം മേധാവി
1993ൽ ഈ പദവി രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുവരെ ആരും തുടർച്ചയായി രണ്ട് തവണ പൂർണ്ണ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധേയം
Published : July 25, 2026 at 10:52 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: അമേരിക്ക, റഷ്യ, ഇസ്രയേൽ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ കടുത്ത എതിർപ്പുകൾ മറികടന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ വിഭാഗം മേധാവിയായി വോൾക്കർ ടർക്കിന് രണ്ടാമതും നിയമനം. 193 അംഗ പൊതുസഭയിൽ നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ 144 വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. പത്ത് രാജ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ എതിർത്തപ്പോൾ 13 രാജ്യങ്ങൾ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു.
വോട്ടെടുപ്പ് അടുത്ത ആഴ്ചാവസാനം വരെ നീട്ടിവയ്ക്കണമെന്ന അമേരിക്കയുടെ ആവശ്യവും, ടർക്കിൻ്റെ കാലാവധി ഈ വർഷാവസാനം വരെ മാത്രം നീട്ടാമെന്ന റഷ്യയുടെ നിർദേശവും അംഗരാജ്യങ്ങൾ തള്ളി. ഒക്ടോബർ 11നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലവിലെ കാലാവധി അവസാനിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. 1993ൽ ഈ പദവി രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുവരെ ആരും തുടർച്ചയായി രണ്ട് തവണ പൂർണ്ണ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. പുതിയ നിയമനത്തോടെ അടുത്ത നാല് വർഷം കൂടി അദ്ദേഹം ഈ സുപ്രധാന പദവിയിൽ തുടരും.
നിയമനത്തിൽ അതൃപ്തി
ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസിൻ്റെ പത്ത് വർഷത്തെ കാലാവധി അവസാനിക്കാറായ സാഹചര്യത്തിൽ, പരസ്യമായ ചർച്ചകളില്ലാതെ സ്വകാര്യ കൂടിയാലോചനകളിലൂടെ ഓസ്ട്രിയൻ അഭിഭാഷകനായ വോൾക്കർ ടർക്കിനെ വീണ്ടും നാമനിർദേശം ചെയ്തതിൽ പല രാജ്യങ്ങളും ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഡിസംബർ 31നാണ് ഗുട്ടെറസിൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത്. ഈ മാസം ആദ്യം തന്നെ ടർക്കിനെ വീണ്ടും നിയമിക്കാനുള്ള തൻ്റെ തീരുമാനം വ്യക്തമാക്കി ഗുട്ടെറസ് വിവിധ പ്രാദേശിക ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ നിക്കരാഗ്വ, അർജൻ്റീന, പരാഗ്വേ തുടങ്ങിയ ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ടർക്കിനെ വീണ്ടും നിയമിക്കുന്നത് പൊതുസഭയുടെ പ്രവർത്തനരാഹിത്യമാണ് തെളിയിക്കുന്നതെന്ന് അമേരിക്കൻ ഡെപ്യൂട്ടി അംബാസഡർ ജെഫ് ബാർട്ടോസ് വോട്ടെടുപ്പിന് മുൻപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കൃത്യമായ പരിശോധനകൾ ഒഴിവാക്കാൻ അവസാന നിമിഷം അജണ്ടയിൽ തിരുകിക്കയറ്റിയതാണ് ഈ വോട്ടെടുപ്പെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇത്തരം നടപടികൾ തുടർന്നാൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുമായുള്ള സഹകരണവും സാമ്പത്തിക സഹായവും അമേരിക്ക പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഭരണകൂടം നിലവിൽ നാല് ബില്യൺ ഡോളറോളം ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയ്ക്ക് കുടിശിക നൽകാനുണ്ട്. ഇസ്രയേലിനെതിരായ മുൻവിധികളുടെ തുടർച്ചയാണ് ഈ തീരുമാനമെന്നും, ഇത് ഗുട്ടെറസിൻ്റെ ധാർമിക പരാജയമാണെന്നും ഇസ്രയേൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ഗുട്ടെറസ് അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് റഷ്യൻ ഡെപ്യൂട്ടി അംബാസഡർ ദിമിത്രി ചുമാകോവ് ആരോപിച്ചു. മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പേരിൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ താത്പര്യങ്ങളാണ് ടർക്ക് സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ 27 അംഗ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ടർക്കിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി അദ്ദേഹം തൻ്റെ ചുമതലകൾ സത്യസന്ധമായും നിഷ്പക്ഷമായും നിറവേറ്റിയെന്ന് അയർലൻഡ് അംബാസഡർ ഫെർഗൽ മൈതൻ വ്യക്തമാക്കി.
വിമർശനങ്ങളും മറുപടിയും
അതേസമയം, 1993ലെ പ്രമേയം അനുസരിച്ചുള്ള സുതാര്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് യുഎൻ വക്താവ് സ്റ്റെഫാൻ ഡുജാറിക് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറയേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ ഈ പദവി എക്കാലവും വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാണ്. 2022ലെ റഷ്യയുടെ യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തെയും, ഗസയിലെ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളെയും ടർക്ക് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ചൈനയിലെ ഷിൻജിയാങ്, ഇന്നർ മംഗോളിയ, ടിബറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷമായ ഉയ്ഗൂർ വിഭാഗത്തിനെതിരായ അതിക്രമങ്ങളിലും, കലാകാരനായ ഗാവോ ഷെൻ, അഭിഭാഷകനായ യു വെൻഷെങ്, മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ജിമ്മി ലായ് എന്നിവരുടെ തടങ്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലും അദ്ദേഹം വേണ്ടത്ര ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയില്ലെന്ന് വിമർശനമുണ്ട്.
മുൻ മേധാവി മിഷേൽ ബാഷലെറ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും, ഉയ്ഗൂർ വിഭാഗത്തെ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും കൈവിട്ടുവെന്നും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ച് മുൻ മേധാവി കെൻ റോത്ത് ആരോപിച്ചു. ഗസയിലെ ഇസ്രയേൽ നടപടികളെ ഫലസ്തീനികൾക്കെതിരായ വംശഹത്യയെന്ന് വിളിക്കാൻ യുഎൻ വിദഗ്ധർക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. എന്നാൽ ഉയ്ഗൂർ വിഭാഗത്തെ ദ്രോഹിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം ചൈന നിഷേധിച്ചു. മുൻ ദശാബ്ദങ്ങളിലെ തീവ്രവാദവും മതമൗലികവാദവും ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഷിൻജിയാങ്ങിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതെന്നാണ് ചൈനയുടെ വിശദീകരണം.
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