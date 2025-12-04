23-ാമത് വാർഷിക ഇന്ത്യ-റഷ്യ ഉച്ചകോടി; വ്ളാഡിമിര് പുടിൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക്
റഷ്യന് പ്രസിഡൻ്റിന് സ്വകാര്യ അത്താഴ വിരുന്നൊരുക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്മുവും.
Published : December 4, 2025 at 9:24 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: 23ാമത് ഇന്ത്യാ-റഷ്യ വാര്ഷിക ഉച്ചകോടിയില് പങ്കെടുക്കാന് റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിര് പുടിന് ഇന്ന് (ഡിസംബര് 04) ഇന്ത്യയിലെത്തും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അദ്ദേഹത്തെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഇന്ത്യയില് യുഎസ് ഉപരോധങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പുടിൻ്റെ സന്ദര്ശനം.
വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയില് വ്യാപാര, ഊർജ പങ്കാളിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്കൊപ്പം പ്രതിരോധ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രതിരോധ കരാറിലും മോസ്കോ ഒപ്പുവച്ചു. ഇത് ഉഭയകക്ഷി സൈനിക സഹകരണത്തിൻ്റെ പുതുക്കിയ പതിപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് പുടിന് ഇന്ത്യയില് എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം മോദി അദ്ദേഹത്തിന് സ്വകാര്യ അത്താഴ വിരുന്ന് നല്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം മോസ്കോ സന്ദർശന വേളയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചപ്പോൾ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് നടത്തിയ വിരുന്നും ഇതില് പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ഔപചാരിക ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന് ആചാരപരമായ സ്വീകരണം നൽകും.
റഷ്യയുടെ Su-57 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇരുപക്ഷവും ചർച്ച ചെയ്തേക്കുമെന്ന് ക്രെംലിൻ വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്കോവ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളെ റഷ്യയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കരാറുകളിൽ ഈ സന്ദർശനം ഒപ്പുവയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
യൂറോപ്യൻ സാമ്പത്തിക യൂണിയനുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിനെക്കുറിച്ചും ഇരു സർക്കാരുകളും ചർച്ച ചെയ്തേക്കാം. തന്ത്രപരവും സാമ്പത്തികവുമായ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യ പിന്തുടരുന്ന കരാറുകളാണിത്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുമായുള്ള ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം പുടിൻ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു ഒരുക്കുന്ന വിരുന്നിലും പങ്കെടുക്കും.
റഷ്യയുടെ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബ്രോഡ്കാസ്റ്ററായ ആർടിയുടെ പുതിയ ഇന്ത്യ ചാനലും അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഇത് മാധ്യമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സോഫ്റ്റ്-പവർ ഇടപെടലുകളുടെയും വികാസത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പരസ്പര താത്പര്യമുള്ള പ്രാദേശിക, ആഗോള വിഷയങ്ങളിൽ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൈമാറുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരമാണിതെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.
"വരാനിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സന്ദർശനം ഇന്ത്യയുടെയും റഷ്യയുടെയും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളിലെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യും. തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് സജ്ജമാക്കുന്നതിനും ഇത് ഉപകരിക്കും. പരസ്പര താത്പര്യമുള്ള പ്രാദേശിക, ആഗോള വിഷയങ്ങളിൽ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൈമാറുന്നതിനും അവസരമൊരുക്കും."നവംബർ 28ന് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവവനയിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (എംഇഎ) പറഞ്ഞു.
