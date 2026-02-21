ETV Bharat / international

അതിന് മക്കാക്കു തനിച്ചാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? 'അമ്മയുപേക്ഷിച്ച കുരങ്ങന് കൂട്ടായി ഓറ-മാമ പാവയും പിന്നെ നെറ്റിസണ്‍സും

ജനിച്ചയുടൻ അമ്മയുപേക്ഷിച്ച കുരങ്ങൻ ഒരു പക്ഷെ ആ പാവയാണ് തൻ്റെ അമ്മ എന്ന് തെറ്റിധരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമോ..? അതോ ജീവനില്ലെന്നറിയാതെ പാവ തന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്നും കൂട്ടായി എപ്പോഴും കാണുമെന്നും കുട്ടിക്കുരങ്ങൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ..?

Baby Macaque Turns to Toy for Comfort After Mom Turns Away (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 21, 2026 at 11:59 AM IST

തിജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും ആ ഒരൊറ്റ പെൻഗ്വിൻ മാത്രം കൂട്ടം തെറ്റി നടന്നത് എന്ത് കൊണ്ടാവും..? നെറ്റിസണ്‍സിനെ മുഴുവൻ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിച്ച നിഹ്വിലിസ്റ്റ് പെൻഗ്വിന് പിന്നാലെ വീണ്ടും ചർച്ചയാവുകയാണ് 'പഞ്ച്' എന്ന മക്കാക്കു കുരങ്ങൻ.

ഏകാന്തതയെ അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പഞ്ചിൻ്റെ ഹൃദയസ്‌പർശിയായ കഥയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോള്‍ തരംഗമാവുന്നത്. ഇതിനോടകം പലരുടെയും ഇൻസ്റ്റ ഫീഡിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടിക്കുരങ്ങനും തൻ്റെ കുരങ്ങൻ പാവയും. ജപ്പാനിലെ ഇച്ചിക്കാവ സിറ്റി മൃഗശാലയിലെ മക്കാക്കു കുട്ടിക്കുരങ്ങനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുവരുന്നത്.

ജനിച്ചയുടൻ അമ്മയുപേക്ഷിച്ച കുരങ്ങൻ ഒരു പക്ഷെ ആ പാവയാണ് തൻ്റെ അമ്മ എന്ന് തെറ്റിധരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമോ..? അതോ ജീവനില്ലെന്നറിയാതെ പാവ തന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്നും കൂട്ടായി എപ്പോഴും കാണുമെന്നും കുട്ടിക്കുരങ്ങൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ..? കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാതെ ഉപദ്രവിക്കുകയും മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് മാറി പരിഭവത്തോടെ തൻ്റെ പാവയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചിൻ്റെ വീഡിയോകൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്.

ആരുമില്ലെന്നും ഒറ്റയ്‌ക്കായിപ്പോയെന്നും കരുതുന്ന കുരങ്ങന് പക്ഷെ അറിയില്ലല്ലോ... ഈ ലോകം മുഴുവൻ പഞ്ചിൻ്റെ പിന്നാലെയുണ്ടെന്ന്. #KeepGoingPunch എന്ന ഹാഷ്‌ടാഗോടെ പഞ്ച് ഇപ്പോള്‍ വൈറലാണ്. പഞ്ചിനെ ഓർത്ത് വിലപിക്കുന്നവരും ഏറെയാണ്.

ജാപ്പനിസ് മക്കാക്കുവിന് കൂട്ടായി 'ഓറ-മാമ' എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് ആദ്യം ഈ വീഡിയോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. പിന്നാലെ നിമിഷ നേരംകൊണ്ട് വൈറലാവുകയായിരുന്നു. മൃഗശാലാ അധികൃതരാണ് ഏഴുമാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ഈ ജാപ്പനീസ് മക്കാക്കു കുഞ്ഞിന് 'പഞ്ച്' എന്ന് പേരിട്ടത്. 2025 ജൂലൈയിലായിരുന്നു അവന്‍റെ ജനനം. ജനിച്ച് അധികം താമസിയാതെ അമ്മ, അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അതിന്‍റെ കാരണമെന്തെന്ന് ആ മക്കാക്കുകൾക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ.

പിന്നാലെ മൃഗശാലയിലെ മറ്റ് മക്കാക്കുകളും അടുപ്പിക്കാതെ വന്നതോടെ മക്കാക്കു വിഷാദത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഇതോടെ മക്കാക്കു കുഞ്ഞിന് സ്റ്റഫ് ചെയ്‌ത ഒരു ഒറാങ്ങ് ഗുട്ടാൻ പാവയെ, 'ഓറ-മാമ'യെ മൃഗശാല അധികൃതർ സമ്മാനിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ അവന്‍റെ കൂട്ട് ആ പാവയായി മാറി. എവിടെ പോകുമ്പോഴും അവൻ തന്‍റെ കളിപ്പാട്ടം കൈയിൽ കരുതും. ഉറക്കവും കളിയും എന്തിന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉറങ്ങുന്നതും ആ കളിപ്പാട്ടത്തിനൊപ്പം.

ഇപ്പോഴിതാ സ്വന്തം അമ്മയും കൂട്ടവും ഇല്ലാത്ത മക്കാക്കുവിനെ സ്‌നേഹിക്കാന്‍ ലോകമെമ്പാടും ആളുകളുണ്ട്. നെറ്റിസണ്‍സ് മുഴുവന്‍ കുഞ്ഞ് മക്കാക്കുവിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. അവൻ്റെ വൈറല്‍ വീഡിയോയയിലെ കളി ചിരിയും, പാവയെ കൊണ്ടുള്ള നടത്തവും, പാവയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുള്ള ഉറക്കവും മില്ല്യണ്‍ വ്യൂവ്‌സ് ആണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം മക്കാക്കുവാണ് ഭരിക്കുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അവന് ഞങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയെ കമൻ്റ് സെഷനിലെ പ്രധാന വാചകം. പഞ്ച് ഇപ്പോൾ പഴയതിനേക്കാൾ തൻ്റെ വംശത്തോട് കൂടുതൽ അടുത്തിഴപഴകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോകളിൽ മറ്റ് മക്കാക്കുക്കൾ പഞ്ചിനെ തട്ടിമാറ്റുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.

