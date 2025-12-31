ബംഗ്ലാദേശിൽ ആക്രമങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും കൂടുന്നു; മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയുടെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്
ഐൻ ഒ സാലിഷ് കേന്ദ്ര (ASK) സമ്മർപ്പിച്ച പുതിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് 2025 ൽ ബംഗ്ലാദേശിലുടനീളം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമങ്ങളും മറ്റും വർധിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്.
Published : December 31, 2025 at 2:52 PM IST
ധാക്ക: 2025ൽ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് മുഹമ്മദ് യൂനുസ് അധികാരത്തിൽ എത്തിയതിനുശേഷം ബംഗ്ലാദേശിൽ ആക്രമങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളിലും വർധനവുണ്ടായെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടന. അവയിൽ ആൾക്കൂട്ട അക്രമം, നിയമവിരുദ്ധ കൊലപാതകങ്ങൾ, കസ്റ്റഡി മരണങ്ങൾ, ന്യൂനപക്ഷ പീഡനം, രാഷ്ട്രീയ അക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൊലപാതകങ്ങൾ, പത്രസ്വാതന്ത്ര്യം അടിച്ചമർത്തൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ധാക്ക ആസ്ഥാനമാക്കി ഐൻ ഒ സാലിഷ് കേന്ദ്ര (ASK) സമ്മർപ്പിച്ച പുതിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് 2025 ൽ ബംഗ്ലാദേശിലുടനീളം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമങ്ങളും മറ്റും വർധിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്. 2025 ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങളിൽ 197 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് 128 ആയിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
2024 ൽ മുഹമ്മദ് യൂനുസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടക്കാല സർക്കാർ അധികാരമേറ്റതിനുശേഷം, കുറഞ്ഞത് 293 പേർ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ യാതൊരു തെളിവോ അന്വേഷണമോ നിയമനടപടിയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പലപ്പോഴും സംശയത്തിൻ്റെയും കിംവദന്തികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവ ഒഴിവാക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
തൗഹീദ് ജനതയുടെ മറവിൽ, കലാ-സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാനും, ബൗൾ സമൂഹത്തെ ആക്രമിക്കാനും മറ്റും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ ഉൾപ്പെടെ എതിർ കാഴ്ചപ്പാടുകളുള്ള വ്യക്തികളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള പീഡന സംഭവങ്ങളും ഈ വർഷത്തിൽ നടന്നതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഈ സംഭവങ്ങളിൽ പലതിലും ഏജൻസികൾ നടപടിയെടുക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലെന്നും മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയെ ഉദ്ധരിച്ച് പ്രോതോം അലോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
മരണ സംഖ്യ കൂടുമോ
2025-ൽ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിവിധ ജയിലുകളിലായി കുറഞ്ഞത് 107 പേർ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. അതിൽ 69 തടവുകാരും 38 തടവുകാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ധാക്ക സെൻട്രൽ ജയിലിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഗാസിപൂരിലെ ജയിലുമുണ്ട്. അവിടെ ഏഴ് തടവുകാരാണ് ഇതുവരെ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇത്തരം സമാന സംഭവങ്ങൾ രാജ്യത്തുടനീളം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായും എസ്കെ പറഞ്ഞു.
ഐൻ ഒ സാലിഷ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ നിരീക്ഷണ പ്രകാരം, 2025 ൽ കുറഞ്ഞത് 38 പേർ നിയമവിരുദ്ധ കൊലപാതകങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ വച്ചും, പീഡനത്തിനിരയായും നിരവധി പേർ മരണപ്പെട്ടു. ഇത് തുടർച്ചയായ മനുഷ്യാവകാശ പ്രതിസന്ധിയെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നുവെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടന വ്യക്തമാക്കി.
2025 ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെ ബംഗ്ലാദേശിൽ കുറഞ്ഞത് 401 രാഷ്ട്രീയ അക്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ രണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 4,744 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതേ കാലയളവിൽ കുറഞ്ഞത് 381 മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ വധഭീഷണിയും മറ്റ് ആക്രമങ്ങളും നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിലുടനീളമുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ സംഘടന എടുത്തുകാണിച്ചു.
ഈ വർഷം മാത്രം ഹിന്ദുക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കുറഞ്ഞത് 42 ആക്രമണങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടായതായും, 33 വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായും, 36 വീടുകൾക്ക് തീയിട്ടതായും, നാല് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ, 64 വിഗ്രഹങ്ങൾ നശിപ്പിക്കൽ, ഒമ്പത് ഭൂമി കയ്യേറ്റ സംഭവങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടായതായും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. മുഹമ്മദ് യൂനുസിൻ്റെ ഇടക്കാല സർക്കാരിനു കീഴിൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ ഇത്രയധികം ആക്രമങ്ങളും മരണങ്ങളും സംഭവിച്ചതിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് സംഘടന വ്യക്തമാക്കി.
