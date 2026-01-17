'വെനസ്വേല ജനാധിപത്യത്തിലേയ്ക്ക് നീങ്ങുന്നതിൽ സന്തോഷം': മരിയ കൊറിനോ മച്ചാഡോ
വെനസ്വേല സേച്ഛാധിപത്യത്തില് നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതില് സന്തോഷമെന്ന് മച്ചാഡോ. മഡുറോ സർക്കാരിനുള്ളത് ഭീകരത മാത്രമെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തല്.
Published : January 17, 2026 at 11:05 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൽ നിന്നും വെനസ്വേല ജനാധിപത്യത്തിലേയ്ക്ക് നീങ്ങുന്നതിൽ വളരെയധികം ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മരിയ കൊറിന മച്ചാഡോ. ഉചിതമായ മാറ്റം വെനസ്വേലയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നും പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ചും മച്ചാഡോ പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് മരിയ കൊറിന മച്ചാഡോയുടെ പ്രസ്താവന. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മച്ചാഡോ ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് നിർണായകമായ പരാമർശം.
മഡുറോയുടെ സർക്കാരിനുള്ളത് ഭീകരത മാത്രമാണ്. മഡുറോയോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തി അഴിമതി നടത്തുകയും അതിൽ നിന്ന് വളരെക്കാലം സുരക്ഷാ സേന നേട്ടമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് മച്ചാഡോ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ സുരക്ഷാ സേനയുടെ മേൽ തൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അധികാരം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന സൂചന മച്ചാഡോ പാടേ തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു.
ട്രംപ്-മച്ചാഡോ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ അതേസമയം തന്നെ സിഐഎ ഡയറക്ടർ ജോൺ റാറ്റ്ക്ലിഫ് വെനസ്വേലയിൽ ആക്ടിങ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡെൽസി റോഡ്രിഗസുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞു. "വെനസ്വേലൻ സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ മതപരമോ വംശീയമോ പ്രാദേശികമോ രാഷ്ട്രീയമോ സാമൂഹികമോ ആയ സംഘർഷങ്ങളില്ല. എന്നാൽ റഷ്യക്കാരുമായും ഇറാനിയന്മാരുമായുമുള്ള 27 വർഷത്തെ ബന്ധത്തെ തകർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വലിയ വെല്ലുവിളികളെയാണ് ഇപ്പോൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്" മരിയ കൊറിനോ മച്ചാഡോ പറഞ്ഞു.
വെനസ്വേലയുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ട്രംപിൻ്റെ ആദ്യ ഭരണകാലത്ത് അടച്ചുപൂട്ടിയ കാരക്കാസിലെ അമേരിക്കൻ എംബസി വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിഗണിക്കുന്നതായും വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അമേരിക്കയുമായി ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യമായ വെനസ്വേല സൗഹൃദപരമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതോടെ യുഎസ് സഖ്യ കക്ഷിയായി മാറുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ച സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് കൈമാറിയെന്ന പ്രസ്താവനയുമായി മരിയ കൊറിനോ മച്ചാഡോ രംഗത്ത് എത്തിയത്. വൈറ്റ് ഹൗസില് വച്ച് ട്രംപുമായുണ്ടായ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് മച്ചാഡോ മെഡല് കൈമാറിയതെന്നും വെനസ്വേലയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ട്രംപ് നല്കുന്ന പിന്തുണയ്ക്കുള്ള നന്ദി സൂചകമായാണ് ഈ കൈമാറ്റമെന്നുമായിരുന്നു മച്ചാഡോയുടെ പ്രസ്താവന.
എന്നാൽ നൊബേല് സമ്മാനങ്ങള് മറ്റൊരാള്ക്ക് കൈമാറാന് നിയമപരമായി സാധ്യമല്ലെന്ന് നൊബേൽ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അറിയിച്ചു. മെഡല് ഭൗതികമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യാന് സാധിക്കുമെന്നും എന്നാല് പുരസ്കാര ജേതാവ് എന്ന പദവി മറ്റാര്ക്കും നല്കാന് സാധിക്കില്ലെന്നുമാണ് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നതെന്നുമാണ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ വാദം.
