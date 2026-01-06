ETV Bharat / international

'തെറ്റൊന്നും ചെയ്‌തിട്ടില്ല, ഞാനിപ്പോഴും വെനസ്വേലയുടെ പ്രസിഡന്‍റ്'; യുഎസ് കോടതിയില്‍ മഡുറോ

മഡുറോയെ ജനുവരി 17ന് വീണ്ടും ഹാജരാക്കണം.

VENEZUELA PRESIDENT Maduro Pleads Not Guilty Nicolas Maduro Nicolas Maduro And Donald Trump
This image taken video shows Venezuelan President Nicolas Maduro getting off a helicopter on his way to Manhattan Federal Court, Monday (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 6, 2026 at 7:34 AM IST

ന്യൂയോര്‍ക്ക്: തനിക്കെതിരെ ചുമത്തിയ കുറ്റങ്ങള്‍ നിഷേധിക്കുന്നതായി വെനസ്വേലിയന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോ. മയക്ക് മരുന്ന്, തീവ്രവാദ ഗൂഢാലോചന, കൊക്കെയ്‌ന്‍ ഇറക്കുമതി, യന്ത്രത്തോക്കുകള്‍, വിനാശകരമായ ഉപകരണങ്ങള്‍ കൈവശം വയ്‌ക്കല്‍ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളില്‍ താന്‍ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ന്യൂയോര്‍ക്ക് കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞു. അമേരിക്ക സൈനിക നീക്കത്തിലൂടെ കാരക്കസില്‍ നിന്നും പിടികൂടിയ മഡുറോയെയും ഭാര്യ സിലിയ ഫ്ലോറസിനെയും കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയപ്പോഴാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

യുഎസ് തങ്ങളെ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് നിന്നും തട്ടികൊണ്ടു പോകുകയാണുണ്ടായത്. കാരക്കസിലുള്ള തന്‍റെ വീട്ടില്‍ നിന്നാണ് തന്നെയും ഭാര്യയെും പിടികൂടിയതെന്നും തനിക്കെതിരെ ആരോപിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യാജമാണെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞു. 'ഞാന്‍ നിരപരാധിയാണ്. യുഎസ് ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളില്‍ താന്‍ കുറ്റക്കാരനല്ല. താന്‍ മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്' മഡുറോ കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞു.

താന്‍ മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നും താനിപ്പോഴും വെനസ്വേലയുടെ പ്രസിഡന്‍റാണെന്നും അദ്ദേഹം ആവര്‍ത്തിച്ചു. കേസില്‍ വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിന് മഡുറോയെ ജനുവരി 17ന് വീണ്ടും ഹാജരാക്കണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ശനിയാഴ്‌ച യുഎസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലാണ് മഡുറോയെയും ഭാര്യയെയും പിടികൂടിയത്. ഇരുവരെയും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ കാരക്കസില്‍ നിന്ന് യുഎസില്‍ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഹെലികോപ്‌റ്റര്‍, ഫൈറ്റര്‍ ജെറ്റ് എന്നിവയിലൂടെ നാവിക സേന നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലാണ് ഇരുവരെയും പിടികൂടിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ മയക്ക് മരുന്ന് കടത്തല്‍ കേസില്‍ ഇരുവരെയും പ്രതി ചേര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. യുഎസിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ടണ്‍ കൊക്കെയ്‌ന്‍ കടത്താന്‍ മഡുറോയും കൂട്ടരും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കുറ്റപത്രത്തില്‍ പറയുന്നു.

വെനസ്വേലയിലെ തെരുവുകളില്‍ പ്രതിഷേധം: യുഎസ്‌ നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിേഷധവുമായി നിരവധി പേരാണ് കോടതിക്ക് പുറത്തെത്തിയത്. യുഎസ്‌ അധിനിവേശത്തെ ചെറുത്ത് തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ വെനസ്വേലന്‍ ജനത ഒറ്റക്കെട്ടായി രംഗത്തിറങ്ങി. താത്‌കാലിക പ്രസിഡന്‍റായി ഡെല്‍സി റോഡ്രിഗസ് സ്ഥാനമേറ്റതിന് പിന്നാലെ ട്രംപ് ഭീഷണി മുഴക്കിയതോടെ തെരുവുകളില്‍ വീണ്ടും പ്രതിഷേധം കനത്തു. ഭീഷണിയിക്ക് മറുപടിയായി രാജ്യത്തെ നുഴഞ്ഞ് കയറാന്‍ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് റോഡ്രിഗസും പറഞ്ഞു.

സൂക്ഷ്‌മ നിരക്ഷണത്തിന് ട്രംപ്: അതേസമയം വെനസ്വേലയില്‍ ഇടക്കാല പ്രസിഡന്‍റ് ചുമതലയേറ്റത്തിന് പിന്നാലെ സംഭവ വികാസങ്ങള്‍ സസൂക്ഷ്‌മം നിരീക്ഷിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇടക്കാല സര്‍ക്കാര്‍ നിലവില്‍ വന്നതിന് പിന്നാലെ ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതും മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു. മഡുറോയേക്കാളും വലിയ നാശമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുകയെന്നാണ് റോഡ്രിഗസിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്. അതിന് മറുപടിയായി തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തേക്ക് മറ്റാരെയും നുഴഞ്ഞ് കയറാന്‍ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് റോഡ്രിഗസും തിരിച്ചടിച്ചു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

