എണ്ണ വ്യവസായത്തിന്മേലുള്ള സർക്കാർ നിയന്ത്രണം കുറയ്ക്കുന്നു; ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച് വെനിസ്വേല

വെനസ്വേലയിലെ എണ്ണ ഉത്‌പാദനത്തിൽ ത്വരിതഗതിയിലുള്ള വർധനവ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ബിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് വെനിസ്വേലൻ ദേശീയ അസംബ്ലിയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ജോർജ് റോഡ്രിഗസ് അംഗങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

Flames rise from flare stacks at the Amuay refinery in Los Taques, Venezuela (AP)
കാരക്കാസ്: എണ്ണ വ്യവസായത്തിന്മേലുള്ള സർക്കാർ നിയന്ത്രണം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച് വെനസ്വേല. 2007-ൽ അന്തരിച്ച സോഷ്യലിസ്‌റ്റ് നേതാവ് ഹ്യൂഗോ ഷാവേസ് എണ്ണ വ്യവസായത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ദേശസാൽക്കരിച്ചതിനുശേഷം ആദ്യമായാണ് രാജ്യം പരിഷ്‌കരണം നടത്താൻ പോകുന്നത്.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ശേഖരങ്ങളിൽ ചിലതിൻ്റെ മേല്‍ പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ആധിപത്യം ഔദ്യോഗികമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയും സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ പുതിയ അവസരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ നിക്ഷേപ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മധ്യസ്ഥ സംഘടന സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെനിസ്വേലയുടെ ഏഴാമത്തെ എണ്ണ ടാങ്കറും യുഎസ്‌ സൈന്യം പിടിച്ചടക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു.

ഈ മാസം ആദ്യം മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയെ യുഎസ് പിടികൂടിയതിന് പിന്നാലെ വെനിസ്വേലയുടെ ആക്‌ടിങ് പ്രസിഡൻ്റിനും മഡുറോയുടെ സഖ്യകക്ഷികൾക്കും മേൽ, രാജ്യത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലായ എണ്ണ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ യുഎസ് നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാൻ അമേരിക്ക സമ്മർദം ചെലുത്തിയിരുന്നു. വെനിസ്വേലയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓയിൽ കമ്പനിയുമായുള്ള കരാറുകളിലൂടെ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് എണ്ണപ്പാടങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.

അസംസ്‌കൃത എണ്ണ വിൽക്കാനും, യുഎസ് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി വരുമാനം നേടാനും നിർദിഷ്‌ട നിയമനിർമ്മാണം അനുവദിക്കും. പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ നടത്തിപ്പ് ഓപ്പറേറ്റിങ് കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കും. എന്നിരുന്നാലും സർക്കാർ അനുമതിയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമെ വിൽക്കാനും മറ്റും സാധിക്കുകയെന്നും വേണമെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിങ് കമ്പനിക്ക് നേരിട്ട് വാണിജ്യവൽക്കരിക്കാവുന്നതാണെന്നും ബില്ലിൽ പറയുന്നു. വെനിസ്വേലയിലെ എണ്ണ ഉത്‌പാദനത്തിൽ ത്വരിതഗതിയിലുള്ള വർധനവ് അനുവദിക്കുക എന്നതാണ് ബിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് വെനിസ്വേലൻ ദേശീയ അസംബ്ലിയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ജോർജ് റോഡ്രിഗസ് അംഗങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ചർച്ച നീണ്ടു. അംഗങ്ങൾ ബില്ലിന് പ്രാഥമിക അംഗീകാരം നൽകുകയും രണ്ടാം ഘട്ട ചർച്ചയ്ക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്‌തു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൻ്റെ പ്രേരകശക്തി എണ്ണ വ്യപാരമാണെന്നും അവ തുടരാൻ ബിൽ അനുവദിക്കുമെന്നും വെനിസ്വേലയുടെ ദേശീയ ഫെഡറൽ ഇൻഡസ്ട്രിയ ബിസിനസ് അസോസിയേഷൻ തലവനും പാര്‍ലമെന്‍റംഗവുമായ ഒർലാൻഡോ കാമാച്ചോ വ്യക്തമാക്കി.

ജനുവരി മൂന്നിന് യുഎസ് വെനിസ്വേല പ്രസിഡൻ്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയെയും ഭാര്യയെയും നാടുകടത്തിയെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ട്രംപ് ഭരണകൂടം വെനിസ്വേലയുടെ എണ്ണ ഉത്‌പ്പാദനം, ശുദ്ധീകരണം, ആഗോള വിതരണം എന്നിവ നിയന്ത്രണത്തില്‍ ആക്കാനൊരുങ്ങി. വെനിസ്വേലയിലെ എണ്ണ ഉത്‌പാദനവും വിതരണവും നവീകരിക്കാന്‍ 10000 കോടി ഡോളർ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള തൻ്റെ തീരുമാനത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ട്രംപ് ഏകദേശം രണ്ടാഴ്‌ച മുമ്പ് എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവുകളുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുകയും ചെയ്‌തു.

