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വെനസ്വേലയിലെ ഭൂചലനം; സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും

കഴിഞ്ഞ നൂറുവർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭൂചലനങ്ങളിലൊന്നായാണ് ഈ ഇരട്ട ഭൂചലനത്തെ വിദഗ്‌ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നതായും റോഡുകളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും വ്യാപകമായി നശിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്

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വെനസ്വേലയെ നടുക്കി ഇരട്ട ഭൂചലനം; ദുഖം രേഖപ്പെടുത്തി നരേന്ദ്ര മോദി; എല്ലാ സഹായവും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് അമേരിക്ക (AP,ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 25, 2026 at 12:52 PM IST

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വാഷിങ്ടൺ/ന്യൂഡൽഹി: തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യമായ വെനസ്വേലയിലുണ്ടായ അതിശക്തമായ ഇരട്ട ഭൂചലനങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ട വെനസ്വേലൻ ജനതയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പൂർണ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത അദ്ദേഹം, സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകാൻ രാജ്യം തയാറാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് വെനസ്വേലയുടെ വടക്കൻ തീരപ്രദേശങ്ങളെ നടുക്കി ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ രണ്ട് അതിശക്തമായ ഭൂചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. കരീബിയൻ തീരദേശ നഗരമായ മൊറോണിന് സമീപമാണ് ആദ്യത്തെ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. യുഎസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേയുടെ (യുഎസ്ജിഎസ്) കണക്കുകൾ പ്രകാരം റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഈ ഭൂചലനത്തിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം ഭൂമിക്കടിയിൽ 22 കിലോമീറ്റർ താഴ്ചയിലായിരുന്നു.

കൃത്യം ഒരു മിനിറ്റിനുശേഷം ഇതേ മേഖലയിൽ തന്നെ 7.5 തീവ്രതയിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭൂചലനവും ഉണ്ടായി. ഇതിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം 10 കിലോമീറ്റർ മാത്രം താഴ്ചയിലായിരുന്നതിനാൽ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വർധിച്ചു. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടെ വെനസ്വേലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭൂചലനങ്ങളാണിത്. നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു വീഴുകയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തതായാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

വെനസ്വേലയിലുണ്ടായ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളിൽ അതീവ ദുഃഖമുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ പേരിൽ വെനസ്വേലൻ സർക്കാരിനും ജനങ്ങൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം അനുശോചനം അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്ന് പ്രാർഥിക്കുന്നതായും ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ദുരന്തബാധിതർക്കൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വെനസ്വേലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും എത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യ സജ്ജമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സഹായവുമായി അമേരിക്ക
വെനസ്വേലയിലുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. ഇരട്ട ഭൂചലനങ്ങൾ വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളും മരണങ്ങളും വിതച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വെനസ്വേലയെ സഹായിക്കാൻ അമേരിക്ക സജ്ജമാണെന്നും അടിയന്തര ഇടപെടലുകൾക്കായി തയാറെടുക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സർക്കാർ ഏജൻസികൾക്കും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

വെനസ്വേലയിലെ ജനങ്ങളെ ബാധിച്ച രണ്ട് വലിയ ഭൂചലനങ്ങളും വലിയ തോതിലുള്ളതാണെന്നും, പുതിയതും മികച്ചതുമായ സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി അമേരിക്ക ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പുറത്തുവരുന്ന പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒട്ടും ആശാവഹമല്ലെന്നും ദുരന്തത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയിൽ കടുത്ത ആശങ്കയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

വെനസ്വേലയിലുടനീളം യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അടിയന്തര സഹായങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു ദുരന്ത നിവാരണ സംഘത്തെയും പ്രത്യേക കർമസേനയെയും നിയോഗിച്ചതായി യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അറിയിച്ചു. തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നതിനും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ, അവശ്യ മരുന്നുകൾ, ദുരന്തബാധിതർക്കുള്ള മറ്റ് മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമായി തുടരുകയാണ്.

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