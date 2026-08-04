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വെനസ്വേലയിൽ ഭൂകമ്പത്തിൽ മരണം 6,125 ആയി; 10,000 പേരെ കാണാതായെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

ഭൂകമ്പത്തിൽ 17,000ത്തോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ 61,000ത്തോളം ആളുകൾ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

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Rescue teams and volunteers search for bodies amid the rubble of a collapsed building in Caraballeda, Venezuela (AFP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 4, 2026 at 10:08 AM IST

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കരാക്കസ്: വെനസ്വേലയിൽ ജൂണിലുണ്ടായ ഇരട്ട ഭൂചലനങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 6,125 ആയി ഉയർന്നതായി നാഷണൽ അസംബ്ലി മേധാവി ജോർജ് റോഡ്രിഗസ്. ജൂൺ 24ന് ഉണ്ടായ 7.2, 7.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടായ തീരദേശ സംസ്ഥാനമായ ലാ ഗ്വെയ്‌റയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇരുനൂറോളം കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ കണക്കുകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. നേരത്തെ 5,546 പേർ മരിച്ചെന്നായിരുന്നു ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ.

രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു
ടെലഗ്രാമിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പുതിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. ഭൂകമ്പത്തിൽ 17,000ത്തോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ 61,000ത്തോളം ആളുകൾ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ദുരന്തത്തിൽ കാണാതായവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കുമായി അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തകരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഇതുവരെ 6,462 പേരെയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെടുത്തത്.

ദുരന്തത്തിന് ശേഷം 1,400ഓളം പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്ന് ലാ ഗ്വെയ്‌റ ഗവർണർ ജോസ് അലെജാൻഡ്രോ ടെറാനെ ഉദ്ധരിച്ച് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എത്രപേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, പതിനായിരത്തോളം പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ നിഗമനം. പൂർണമായും തകർന്ന 190 കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പുറമെ, 16,200ലധികം ഘടനകൾ സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് അധികൃതർ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി പേർക്ക് സ്വന്തം വീടുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ടി വന്നു. രാജ്യത്തുടനീളം 43,000ത്തിലധികം കെട്ടിടങ്ങളിലാണ് അധികൃതർ പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇതിൽ 6,000ത്തിലധികം കെട്ടിടങ്ങൾ അതീവ അപകടാവസ്ഥയിലാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

താത്കാലിക അഭയകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആയിരങ്ങൾ
ഭൂചലനത്തെ തുടർന്ന് ലാ ഗ്വെയ്‌റയിലും കരാക്കസിലുമായി 24,000ത്തോളം ആളുകളാണ് താത്കാലിക അഭയകേന്ദ്രങ്ങളിൽ കഴിയുന്നത്. ഇതിനിടെ, വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്ന നിയമത്തിന് വെനസ്വേലൻ നിയമനിർമാതാക്കൾ വെള്ളിയാഴ്ച ഐകകണ്ഠേന അംഗീകാരം നൽകി. ഭവനരഹിതരായ ഭൂകമ്പ ബാധിതരെ സഹായിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ നടപടി, മുൻ ഇടത് ഷാവിസ്ത ഭരണകൂടങ്ങൾ പാസാക്കിയ വാടക വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കുന്നതാണ്. ഈ നിയമത്തിലൂടെ നാല് ലക്ഷത്തോളം വീടുകൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഇടക്കാല നേതാവ് ഡെൽസി റോഡ്രിഗസ് തിങ്കളാഴ്ച നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വാടകക്കാർക്കും വസ്തു ഉടമകൾക്കും ഒരുപോലെ ഗുണകരമാകുന്ന സാഹചര്യമാണിതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ലോകബാങ്കിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 19.6 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് രാജ്യത്തുണ്ടായത്.

പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ഈ വർഷാവസാനത്തോടെ ഭൂകമ്പ ബാധിതർക്ക് 4,000 വീടുകൾ നൽകുമെന്ന് റോഡ്രിഗസ് നേരത്തെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. 2027ൽ ഈ സംഖ്യ 10,000 കടക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി 287 പുതിയ വീടുകൾ ഇതിനകം തന്നെ ദുരിതബാധിതർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ 16.5 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇതുവരെ നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജനുവരിയിൽ യുഎസ് സേന മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയെ പുറത്താക്കിയതിന് ശേഷം വാഷിങ്ടണിൻ്റെ കർശന നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇടക്കാല നേതാവ് ഡെൽസി റോഡ്രിഗസ് ഭരണം നടത്തുന്നത്.

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VENEZUELA TWIN EARTHQUAKE
VENEZUELA EARTHQUAKE IN JUNE
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VENEZUELA EARTHQUAKE DEATH TOLL
VENEZUELA EARTHQUAKE DEATH TOLL

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