വെനസ്വേല ഭൂചലനം: മരണസംഖ്യ 3,889 ആയി; തെരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ
ടെലിഗ്രാമിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിലാണ് മരണസംഖ്യ 3,811ൽ നിന്ന് 3,889 ആയി ഉയർന്ന വിവരം നാഷണൽ അസംബ്ലി മേധാവി ജോർജ് റോഡ്രിഗസ് വ്യക്തമാക്കിയത്
Published : July 10, 2026 at 9:57 AM IST
കാരാകസ്: വെനസ്വേലയിൽ രണ്ട് ആഴ്ച മുൻപുണ്ടായ ഇരട്ട ഭൂചലനങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 3,889 ആയി ഉയർന്നതായി സർക്കാർ റിപ്പോർട്ട്. ജൂൺ 24നുണ്ടായ 7.2, 7.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനങ്ങളിൽ 16,740 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും 17,907 പേർക്ക് വീട് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
ഇന്നലെ ടെലിഗ്രാമിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിലാണ് മരണസംഖ്യ 3,811ൽ നിന്ന് 3,889 ആയി ഉയർന്ന വിവരം നാഷണൽ അസംബ്ലി മേധാവി ജോർജ് റോഡ്രിഗസ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ദുരന്തത്തെ നേരിടാൻ രാജ്യത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനായി വിദേശത്ത് മരവിപ്പിച്ച വെനസ്വേലൻ ഫണ്ടുകൾ വിട്ടുനൽകണമെന്ന് ഇടക്കാല നേതാവ് ഡെൽസി റോഡ്രിഗസ് ബുധനാഴ്ച ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനിടെ വെനസ്വേലയ്ക്കായുള്ള ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് 30 കോടി ഡോളർ സമാഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ.
അടിയന്തര സഹായം ആവശ്യമുള്ള 13 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ തുക കണ്ടെത്തുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ആസ്തികൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് നീക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധിയുമായി (ഐഎംഎഫ്) ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ഐഎംഎഫ് വക്താവ് ജൂലി കോസാക്ക് അറിയിച്ചു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന രാജ്യത്തിന് ഈ ഫണ്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നത് വലിയ ആശ്വാസമാകും.
പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണി
തലസ്ഥാനമായ കാരാകസിന് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് 39 സെക്കൻഡുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ രണ്ട് വലിയ ഭൂചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും അഭാവം കാരണം പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നുപിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പാൻ അമേരിക്കൻ ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ (പാഹോ) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ തിരക്കും വാക്സിനേഷൻ മുടങ്ങിയതും വലിയ ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. ഭൂചലനത്തിന് മുൻപ് തന്നെ രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് മാനുഷിക സഹായം ആവശ്യമായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വൈദ്യുതി, വാർത്താവിനിമയം തുടങ്ങിയ അവശ്യ സേവനങ്ങളും പലയിടത്തും താറുമാറായിരിക്കുകയാണ്.
പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ കുടുംബങ്ങൾ
ഭൂചലനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശം വിതച്ച തീരദേശ മേഖലയായ ലാ ഗ്വയ്റയിൽ 800ലധികം കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും 190 എണ്ണം പൂർണമായി തകരുകയും ചെയ്തു. ദുരന്തം നടന്ന് രണ്ട് ആഴ്ച പിന്നിട്ടതോടെ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയവർക്കായി നടത്തിവന്ന തിരച്ചിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ജീവൻ്റെ തുടിപ്പുകൾ അവശേഷിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതിനാലാണ് ഔദ്യോഗിക തിരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ചില കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കൈവിട്ടിട്ടില്ല.
ലാ ഗ്വയ്റ നഗരത്തിലെ പ്ലായ ഗ്രാൻഡെയിൽ തകർന്നുവീണ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ തൻ്റെ കൗമാരക്കാരായ മക്കൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് സിറോ ഒകാൻഡോ എന്ന പിതാവ്. 13, 18 പ്രായമുള്ള തൻ്റെ ആൺമക്കൾ ജീവനോടെയുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പായെങ്കിലും അവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളെങ്കിലും കണ്ടെത്തണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിലാണ് അദ്ദേഹമുള്ളത്.
താൻ തിരയുന്നത് ശരിയായ സ്ഥലത്താണെങ്കിലും നിരവധി തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് സ്വന്തം ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നതിനിടെ അദ്ദേഹം എഎഫ്പിയോട് വ്യക്തമാക്കി. ദുരന്തം വിതച്ച വേദനകൾക്കിടയിലും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വച്ചും തിരച്ചിൽ നടത്തുന്ന ഇത്തരം നിരവധി പേരാണ് പ്രദേശത്തുള്ളത്.
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