ETV Bharat / international

വെനസ്വേല ഭൂചലനം: മരണം 1,450 കടന്നു; 50,000 പേരെ കാണാനില്ലെന്ന് യുഎൻ

ദുരന്തം നടന്ന് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ജീവനോടെ ആളുകളെ കണ്ടെത്തുന്നത് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ മാത്രം 33 പേരെ ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി ഇടക്കാല പ്രസിഡൻ്റ് ഡെൽസി റോഡ്രിഗസ് അറിയിച്ചു

Venezuela Earthquake Death Toll La Guaira Earthquake Rescue UN Rescue Teams In Venezuela Earthquake Looting Incidents
അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 29, 2026 at 7:07 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കരാക്കസ്: വെനസ്വേലയിൽ ബുധനാഴ്ചയുണ്ടായ ഇരട്ട ഭൂചലനങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,450 ആയി. അൻപതിനായിരം പേരെ കാണാതായതായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ വിലയിരുത്തുന്നു. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ കൊള്ളയും മോഷണവും ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം ഇരട്ടിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

ഈയാഴ്ചയുണ്ടായ 7.2, 7.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനങ്ങളിൽ 774 കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നതായി നാഷണൽ അസംബ്ലി പ്രസിഡൻ്റ് ജോർജ് റോഡ്രിഗസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിൽ 189 എണ്ണം പൂർണമായും തകർന്നു. തലസ്ഥാനമായ കരാക്കസിൻ്റെ അയൽപ്രദേശവും തീരദേശ സംസ്ഥാനവുമായ ലാ ഗ്വെയ്‌റയിലാണ് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഏറെയും.

Venezuela Earthquake Death Toll La Guaira Earthquake Rescue UN Rescue Teams In Venezuela Earthquake Looting Incidents
അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു (AP)

അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലെ ജീവൻ

ദുരന്തം നടന്ന് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ജീവനോടെ ആളുകളെ കണ്ടെത്തുന്നത് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ മാത്രം 33 പേരെ ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി ഇടക്കാല പ്രസിഡൻ്റ് ഡെൽസി റോഡ്രിഗസ് അറിയിച്ചു. ലാ ഗ്വെയ്‌റയിലെ കാരബല്ലെഡയിൽ അമേരിക്കയിലെ വിർജീനിയയിൽ നിന്നുള്ള ഫെയർഫാക്സ് കൗണ്ടി അർബൻ സർച്ച് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സംഘവും ഫ്രാൻസ്, വെനസ്വേല എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംഘങ്ങളും ചേർന്ന് ഒരു പിതാവിനെയും കൗമാരക്കാരനായ മകനെയും നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം രക്ഷപ്പെടുത്തി.

അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായ ജുവാൻ പാബ്ലോ അറേസ്, മത്തിയാസ് ഡെലാക്രോയിക്സ് എന്നിവർ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. കൊളംബിയയുടെ ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേന ആറ് മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ മൂന്ന് മീറ്റർ ആഴത്തിലുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് മോയിസസ് എന്ന പതിനൊന്നുകാരനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി.

Venezuela Earthquake Death Toll La Guaira Earthquake Rescue UN Rescue Teams In Venezuela Earthquake Looting Incidents
അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു (AP)

മരിച്ച അമ്മയുടെയും സഹോദരിയുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾക്ക് സമീപത്ത് നിന്നാണ് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്. കാരബല്ലെഡയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പതിനൊന്നുകാരനെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഡെൽസി റോഡ്രിഗസ് പങ്കുവച്ചു. 70 മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഒരു സ്ത്രീ പുഞ്ചിരിയോടെ ജനങ്ങളെ കൈവീശി കാണിക്കുന്നതും, അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയ നായയ്ക്ക് അഗ്നിരക്ഷാസേനാംഗങ്ങൾ വെള്ളം നൽകുന്നതും ദുരന്തമുഖത്തെ ആശ്വാസക്കാഴ്ചകളായി.

തുടരുന്ന തെരച്ചിൽ

ആദ്യത്തെ 48 മുതൽ 72 മണിക്കൂറുകൾ നിർണായകമാണെങ്കിലും, ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ലഭിച്ചാൽ കൂടുതൽ പേരെ ജീവനോടെ കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ റസിഡൻ്റ് കോ-ഓർഡിനേറ്റർ ജിയാൻലൂക്ക റാംപോള വ്യക്തമാക്കി. മെക്സിക്കോ, സ്പെയിൻ, ഖത്തർ, അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തകരും രംഗത്തുണ്ട്. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി അൻപത് മുതൽ നൂറ് പേർ വരെയടങ്ങുന്ന 39 സംഘങ്ങളെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് യുഎൻ പ്രതിനിധി ടോം ഫ്ലെച്ചർ പറഞ്ഞു. രണ്ടായിരത്തോളം പേരും 111 നായ്ക്കളും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള മൈക്രോ ഡ്രോണുകളും തെരച്ചിലിനുണ്ട്.

Venezuela Earthquake Death Toll La Guaira Earthquake Rescue UN Rescue Teams In Venezuela Earthquake Looting Incidents
ദുരന്തമുഖത്ത് നടക്കുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനം (AP)

തുടർചലനങ്ങൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ചെറിയ ശബ്ദങ്ങൾ പോലും ഭയപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും അറുപത്തിനാലുകാരനായ ബസ് ഡ്രൈവർ ജീസസ് ആൻഡ്യൂസ പറഞ്ഞു. വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വാഹനങ്ങളിലും വിമാനത്താവളത്തിലും ഗോൾഫ് കോഴ്സിലുമായാണ് കഴിയുന്നത്. കാരബല്ലെഡയിലെ ഗോൾഫ് കോഴ്സ് നിലവിൽ താത്കാലിക ആശുപത്രിയും ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രവുമാക്കി മാറ്റി.

തൻ്റെ രണ്ട് പെൺമക്കൾക്കും പ്രായമായ രണ്ട് ബന്ധുക്കൾക്കുമൊപ്പം ഗോൾഫ് കോഴ്സിലാണ് അഭയം പ്രാപിച്ചതെന്ന് കരീബ് സ്വദേശിയായ മിലാഗ്രോസ് ഗോൺസാലസ് പറഞ്ഞു. ലാ ഗ്വെയ്‌റയിലെ ഹോസെ മരിയ വർഗാസ് സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സും അടിയന്തര പ്രതികരണ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സൈന്യത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ വസ്ത്രങ്ങളും മരുന്നും ഭക്ഷണവും തരംതിരിക്കുന്ന ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

ദുരന്തമുഖത്തെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വ്യാപകമായ കൊള്ളയാണ് നടക്കുന്നത്. തകർന്ന കടകളിൽ നിന്ന് വീട്ടുപകരണങ്ങൾ കടത്തുന്നതിൻ്റെയും വാഹനങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. പൊലീസും സൈനികരും വീടുകളിൽ നിന്നും മരിച്ചവരിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുന്നതായും ആരോപണമുണ്ട്. ഫാർമറ്റോഡോ എന്ന പ്രമുഖ ഫാർമസി ശൃംഖലയുടെ ശാഖയും സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളും കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടു.

Venezuela Earthquake Death Toll La Guaira Earthquake Rescue UN Rescue Teams In Venezuela Earthquake Looting Incidents
ദുരന്തമുഖത്ത് നടക്കുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനം (AP)

പിന്നീട് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൃത്തിയാക്കിയ ഫാർമസി നിലവിൽ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ധനം ഊറ്റിയെടുക്കുന്നതായും അഗ്നിരക്ഷാസേനാംഗങ്ങളെന്ന വ്യാജേന ചിലർ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കാനെത്തിയ സൈനികനെയും ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും ഒരാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം വൈകുന്നതിൽ ജനങ്ങൾ കടുത്ത രോഷത്തിലാണ്. ലാ ഗ്വെയ്‌റയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനൊപ്പം സുരക്ഷയും ഭക്ഷണവും വെള്ളവും മരുന്നും ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം. ഇതേത്തുടർന്ന് സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം സൈന്യത്തിന് കൈമാറി. കരാക്കസിലെ സൈനിക കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക പാസ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇവിടേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളത്. ഗതാഗതം തടസപ്പെടുത്തിയും മറ്റും സർക്കാർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തടസം നിൽക്കുകയാണെന്നും ചിലർ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. കരീബ്, തനാഗ്വാരെന തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന നടപടികൾ ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

Also Read:- ഹോർമുസ് തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ അമേരിക്കയും ഇറാനും; നിർണായക ചർച്ച ചൊവ്വാഴ്ച ദോഹയിൽ

TAGGED:

VENEZUELA EARTHQUAKE DEATH TOLL
LA GUAIRA EARTHQUAKE RESCUE
UN RESCUE TEAMS IN VENEZUELA
EARTHQUAKE LOOTING INCIDENTS
VENEZUELA EARTHQUAKE RESCUE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.