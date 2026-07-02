വെനസ്വേലയിൽ ഇരട്ട ഭൂചലനം; മരണം 2,295 ആയി, കടുത്ത ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധിക്ക് സാധ്യത
യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഭരണകൂടം 300 ദശലക്ഷം ഡോളറിൻ്റെ സഹായമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്
Published : July 2, 2026 at 12:58 PM IST
കരാക്കസ്: വെനസ്വേലയിൽ ജൂൺ 24നുണ്ടായ ഇരട്ട ഭൂചലനങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 2,295 ആയി. 11,000-ത്തിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റ ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്ത് കടുത്ത ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. ചികിത്സ ലഭിക്കാത്ത പരിക്കുകളും പകർച്ചവ്യാധികളും തകർന്നടിഞ്ഞ ആരോഗ്യ സംവിധാനവും വരുംദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
തെരുവിലായി ആയിരങ്ങൾ
ഭവനരഹിതരായ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ശുദ്ധജലമോ പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാതെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലും തെരുവുകളിലുമായി കഴിയുന്നത്. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ദീർഘകാലം കഴിയുന്നവരിലെ അണുബാധയാണ് വരുംദിവസങ്ങളിൽ നേരിടാൻ പോകുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളിയെന്ന് തലസ്ഥാനമായ കരാക്കസിലെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെൽ ഒസ്റ്റെ ഡോ. ജോസ് ഗ്രിഗോറിയോ ഹെർണാണ്ടസിലെ ട്രോമ യൂണിറ്റ് മേധാവി യൂജെനിയോ കോവ പറഞ്ഞു. സങ്കീർണമായ പരിക്കുകളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയതെന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അണുബാധ കൂടി പടരുന്നത് സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കുണ്ടായ വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധികൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് യുഎൻ ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ ഏജൻസി വക്താവ് വെറോണിക് ഡ്യൂറോക്സ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കടുത്ത ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കൊതുക് പോലുള്ളവയിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് വലിയ ആശങ്കയുണ്ട്. മാലിന്യ സംസ്കരണവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സഹായവുമായി അമേരിക്ക
രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 900 യുഎസ് സൈനികരെയാണ് വെനസ്വേലയിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് യുഎസ് സതേൺ കമാൻഡ് വക്താവ് സ്റ്റീവൻ മക്ലൗഡ് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിനോട് പറഞ്ഞു. മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനായി കരാക്കസിലെ പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ തകർന്ന റൺവേ സൈന്യം നന്നാക്കി. രക്ഷപ്പെടുത്തിയവരെ മാറ്റുന്നതിനായി തീരത്ത് നാവികസേനയെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ നിന്നുള്ള 100 പേരെ കൂടി അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഭരണകൂടം 300 ദശലക്ഷം ഡോളറിൻ്റെ സഹായമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ യുഎൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് വിശകലനം അനുസരിച്ച് 6.7 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് രാജ്യത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇക്വഡോർ, ഇസ്രയേൽ തുടങ്ങി നയതന്ത്ര ബന്ധമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുൾപ്പെടെ 50 അന്താരാഷ്ട്ര സംഘങ്ങളാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആറ് ദിവസമായി കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
തകർന്നടിഞ്ഞ് ആരോഗ്യ മേഖല
ഭൂചലനത്തിന് മുൻപ് തന്നെ വെനസ്വേലയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു. വെള്ളം, വൈദ്യുതി, ജീവൻരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ, പരിശീലനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാർ എന്നിവയുടെ അഭാവം ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിരുന്നു. 2013ൽ നിക്കോളാസ് മഡൂറോ അധികാരമേറ്റതിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് 7.7 ദശലക്ഷം ആളുകളാണ് രാജ്യം വിട്ടത്. ഇതിൽ നിരവധി ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ഉൾപ്പെടുന്നു.
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 60,000 ഡോക്ടർമാരിൽ മൂന്നിലൊന്ന് പേരും രാജ്യം വിട്ടതായാണ് കണക്കുകൾ. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് രാജ്യത്ത് 84,000 ഡോക്ടർമാരെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ പകുതി മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതെന്ന് വെനസ്വേലൻ പീഡിയാട്രിക്സ് അസോസിയേഷൻ ബോർഡ് അംഗം ഡോ. ഹുനിയാഡെസ് ഉർബിന പറഞ്ഞു. 2025ലെ സർവേ പ്രകാരം അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങളിൽ 30 ശതമാനത്തിൻ്റെയും ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്ററുകളിൽ 70 ശതമാനത്തിൻ്റെയും മരുന്നുകളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും കുറവുണ്ട്. ലാബുകൾ മിക്കവാറും അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ
കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങി ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ചികിത്സിക്കുക എന്നത് ഡോക്ടർമാരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. അസ്ഥിരോഗ ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് ആവശ്യമായ സ്ക്രൂകൾ, പ്ലേറ്റുകൾ, അണുബാധ തടയാനുള്ള മരുന്നുകൾ എന്നിവയുടെ കടുത്ത ക്ഷാമമാണ് ആശുപത്രികൾ നേരിടുന്നത്. ഭൂചലനത്തിൽ ആശുപത്രി കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതിനാൽ താത്കാലിക മുറികളിലാണ് ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തുന്നതെന്ന് യൂജെനിയോ കോവ പറഞ്ഞു. ആവശ്യമായ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾക്കായി ഡോക്ടർമാർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സഹായം അഭ്യർഥിക്കുന്നുണ്ട്.
രാജ്യത്തൊട്ടാകെ 38 ആശുപത്രികൾക്കാണ് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചത്. ആംബുലൻസുകളുടെ കുറവ് കാരണം പിക്കപ്പ് ട്രക്കുകളിലാണ് പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രികളിൽ എത്തിക്കുന്നതെന്ന് യുണൈറ്റഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഓഫ് വെനസ്വേല ഡയറക്ടർ ജെയിംസ് ലോറെൻസോ പറഞ്ഞു. ആസ്ത്മ, പ്രമേഹം, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം തുടങ്ങിയ വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളുള്ളവർക്ക് മരുന്നുകൾ ലഭിക്കാത്തത് വരുംദിവസങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനം
ജനുവരിയിൽ അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണയോടെ നിക്കോളാസ് മഡൂറോയെ പുറത്താക്കിയതിന് ശേഷം അധികാരമേറ്റ ഇടക്കാല പ്രസിഡൻ്റ് ഡെൽസി റോഡ്രിഗസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിനെതിരെ വലിയ വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്. തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പണവും മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളും മോഷ്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ ക്രമക്കേട് നടത്തിയ നാല് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്താക്കുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
അതേസമയം, 40,600-ലധികം ആളുകളെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്നാണ് അനൗദ്യോഗിക കണക്കുകൾ. എന്നാൽ സർക്കാരിനെതിരായ വിമർശനങ്ങളെ യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തള്ളി. പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ഭരണകൂടങ്ങളുടെ അവഗണനയാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് യുഎസ് സതേൺ കമാൻഡ് മേധാവി ജനറൽ ഫ്രാൻസിസ് ഡോനോവൻ പറഞ്ഞു. ഇത്രയും വലിയൊരു ദുരന്തത്തെ നേരിടുക എന്നത് ഏതൊരു ഭരണാധികാരിക്കും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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