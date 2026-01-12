'വെനസ്വേലയുടെ സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ആക്ടിങ് പ്രസിഡൻ്റ്'; ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അവകാശവാദവുമായി ട്രംപ്
സ്വന്തമായി തയാറാക്കിയ വ്യാജ വിക്കിപീഡിയയിൽ ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സ്വന്തം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുകയാണ് ട്രംപ്.
Published : January 12, 2026 at 12:47 PM IST
ന്യൂയോർക്ക്: വെനസ്വേലയുടെ ആക്ടിങ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് സ്വയ പ്രഖ്യാപനവുമായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. സ്വന്തമായി തയാറാക്കിയ വ്യാജ വിക്കിപീഡിയയിൽ ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സ്വന്തം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുകയാണ് ട്രംപ്.
നിലവിൽ വെനസ്വേലയിൽ ആക്ടിങ് പ്രസിഡൻ്റ് അധികാരത്തിലിരിക്കെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദം. സമൂഹമാധ്യമമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ പങ്ക് വച്ച പുതിയ പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ആഗോള തലത്തിൽ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത്. വിഷയത്തിൽ വലിയ വിമർശനം ഉയരുകയാണ്.
പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്, സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുന്ന ട്രംപിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഫോട്ടോ. അതിന് താഴെ വെനസ്വേലയുടെ ആക്ടിങ് പ്രസിഡൻ്റ്' എന്ന പദവി നൽകിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. 2026 ജനുവരിയിലാണ് ചുമതലയേറ്റത് എന്നും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അമേരിക്കയുടെ 45-ാമത്തെയും 47-ാമത്തെയും പ്രസിഡൻ്റ് എന്നും പോസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അധികാരത്തിൽ വന്ന വർഷവും വൈസ് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പേരും ഇതിലുണ്ട്. നിലവിൽ 13.7k ലൈക്കാണ് പോസ്റ്റിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഏതാനും ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുൻപാണ് വെനസ്വേലയുടെ തലസ്ഥാനമായ കാരക്കാസിൽ യുഎസ് സൈനിക ആക്രമണം നടത്തിയതും മയക്കുമരുന്ന് ഭീകരത ആരോപിച്ച് വെനിസ്വേലയുടെ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡൂറോയെയും ഭാര്യയെയും പിടികൂടിയതും. ഇതിന് പിന്നാലെ വെനസ്വേലയുടെ ഇടക്കാല പ്രസിഡൻ്റായി ഡെല്സി റോഡ്രിഗസ് ചുമതയേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും വെനസ്വേലയും ഗ്രീൻ ലാൻ്റും വേണമെന്ന ആവശ്യം ട്രംപ് ശക്തമായി ആവർത്തിച്ച് ഉന്നയിക്കുകയാണ്.
'എല്ലാം വേണമെന്ന് ട്രംപ്'
വെനസ്വേല യുഎസിന് 30 മുതൽ 50 ദശലക്ഷം ബാരൽ എണ്ണ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. വിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഈ പദ്ധതി ഉടൻ നടപ്പിലാക്കാൻ ഞാൻ ഊർജ്ജ സെക്രട്ടറി ക്രിസ് റൈറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് സംഭരണ കപ്പലുകൾ വഴി നേരിട്ട് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ അൺലോഡിങ് ഡോക്കുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നുമാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം.
ഇന്നലെ (ജനുവരി 11) എണ്ണയില് നിന്നുള്ള വരുമാനം നിയമ നടപടികള്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവില് ട്രംപ് ഒപ്പ് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരം ഉപയോഗത്തിനായി പണം ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയാല് അത് വെനിസ്വേലയില് സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാനുള്ള അമേരിക്കന് ശ്രമങ്ങളെ നിര്ണായകമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് വേണം കരുതാനെന്നും ഉത്തരവില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. താന് വെനിസ്വേലയിന് ജനതയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. വെനിസ്വേലയെ വീണ്ടും സമ്പന്നവും സുരക്ഷിതവും ആക്കണമെന്നും ഇപ്പോള് ദക്ഷിണ ഫ്ലോറിഡയിലുള്ള ട്രംപ് തന്റെ സാമൂഹ്യമാധ്യമത്തില് കുറിച്ചിരുന്നു.
