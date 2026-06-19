യുഎസ്-ഇറാന് ചര്ച്ച ഇന്നില്ല; വാൻസ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് സന്ദർശനം മാറ്റിവച്ചു
ജെഡി വാന്സ് ഇന്ന് സ്വിറ്റ്സര്ലണ്ടിലേക്ക് ചര്ച്ചയ്ക്ക് പോകില്ലെന്ന് വൈറ്റ്ഹൗസ്. ചർച്ചകൾക്കുള്ള പദ്ധതികൾ അന്തിമമാക്കിയിട്ടില്ല.
Published : June 19, 2026 at 11:04 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: സമാധാന കരാറിന് പിന്നാലെ ഇന്ന് നടത്താനിരുന്ന ചര്ച്ച മാറ്റി വച്ച് അമേരിക്കയും ഇറാനും. സ്വിറ്റ്സര്ലന്റിലേക്ക് പോകാനിരുന്ന യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെഡി വാന്സ് ഇന്ന് ചര്ച്ചയ്ക്കായി പോകില്ലെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് അറിയിച്ചു. വാഷിങ്ടണും ടെഹ്റാനും തമ്മിലുള്ള സാങ്കേതിക ചർച്ചകൾ ഇതുവരെ അന്തിമമാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പറഞ്ഞു.
'വരാനിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക ചർച്ചകൾക്കുള്ള പദ്ധതികൾ അന്തിമമാക്കിയിട്ടില്ല, ലഭ്യമായ ആദ്യ അവസരത്തിൽ തന്നെ യുഎസ് പ്രതിനിധി സംഘം പോകാൻ തയ്യാറാണ്. എന്നാൽ ഈ ചർച്ചകളുടെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഒരിക്കലും ലളിതമോ പ്രവചനാതീതമോ ആയിരുന്നില്ലെന്ന്' വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് അറിയിച്ചു.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 14 പോയിന്റ് ധാരണാപത്രത്തിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെഷേഷ്കിയാനും ഒപ്പുവച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ചര്ച്ച നടക്കാനിരുന്നത്. ചര്ച്ച നടത്താന് തീരുമാനിച്ച പ്രതിനിധി സംഘത്തെ നയിക്കാന് നിയുക്തനായത് ജെഡി വാന്സായിരുന്നു. അതേസമയം വളരെ വേഗത്തില് തന്നെ ചര്ച്ച നടത്തുമെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് അറfയിച്ചു. പാകിസ്ഥാന്- ഖത്തര് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികള് ചര്ച്ചയില് മധ്യസ്ഥരാകുമെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് വ്യക്തമാക്കി.
പശ്ചിമേഷ്യയിലുള്ള പൂര്ണമായൊരു വെടിനിര്ത്തലാണ് അമേരിക്ക പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധതകള് പാലിക്കണമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം സമാധാന കരാര് ചര്ച്ച ചെയ്യുന്ന ട്രംപിനെ തങ്ങള് വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് ഇസ്രയേല് അംബാസഡര് ഡാനി ഡനോണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയില് പറഞ്ഞു.
തെക്കന് ലെബനനില് ഇസ്രയേല് ആക്രമണം: ലെബനൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മുന്നണികളിലെയും സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടനടി സ്ഥിരമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഇന്നലെ തെക്കൻ ലെബനനിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ലെബനൻ മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
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ധാരണാപത്രത്തില് എതിര്പ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും രാജ്യ സുരക്ഷയില് ഉറപ്പ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അംഗീകാരം നല്കിയതെന്ന് മുജ്തബ ഖമനയി പറഞ്ഞു. അതിനായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഖമനേയി പറഞ്ഞു.അതിനായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ട കാരണം ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസഷ്കിയാനിൽ നിന്നും ഇറാൻ സുപ്രീം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ നിന്നും രാജ്യസുരക്ഷയെപ്പറ്റി ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ്.
'യുഎസ് സമാധാനത്തിന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ട്രംപ്. പശ്ചിമേഷ്യയില് ഉള്ളവര് ഈ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത നിലനിര്ത്താന് ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ലെബനൻ, ഹിസ്ബുള്ള, ഇസ്രയേൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പൂർണമായ വെടിനിർത്തലാണ് തങ്ങള് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തില് സഹകരിച്ച എല്ലാവര്ക്കും നന്ദിയെന്നും ' ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യയില് കുറിച്ചു.
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