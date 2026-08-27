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നാവികർക്ക് കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദം; യുഎസ്എസ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ തീരമണയുന്നു

അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വിന്യസിച്ചത്.

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Sailors and Marines line the deck of aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN-72) (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2026 at 2:13 PM IST

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ബാങ്കോക്ക്: ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്ന അമേരിക്കൻ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലായ യുഎസ്എസ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ തായ്‌ലൻഡിലെത്തുന്നു. 250 ദിവസത്തിലധികം നീണ്ട കടൽവാസത്തിന് ശേഷമാണ് വിശ്രമത്തിനായി കപ്പൽ ബാങ്കോക്കിൽ നങ്കൂരമിടുന്നത്. അടുത്തയാഴ്ച കപ്പൽ തായ്‌ലൻഡിൽ എത്തുമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.

അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വിന്യസിച്ചത്. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു വിമാനവാഹിനിക്കപ്പൽ 250 ദിവസത്തിലധികം തുടർച്ചയായി കടലിൽ ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഇത്രയും നീണ്ട കാലയളവ് നാവികരുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

ഇതിനുപുറമെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ, ശുചിത്വ ഉത്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കടുത്ത ക്ഷാമവും കപ്പലിൽ നേരിട്ടിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നാവികർക്ക് വിശ്രമം അനുവദിക്കുന്നതിനായി കപ്പൽ തായ്‌ലൻഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. വിശ്രമത്തിന് ശേഷം കപ്പൽ അമേരിക്കയിലെ താവളത്തിലേക്ക് മടങ്ങും. നാവികർക്ക് കരയിലിറങ്ങാനും മാനസിക സമ്മർദം കുറയ്ക്കാനും ഈ സന്ദർശനം സഹായിക്കുമെന്ന് തായ്‌ലൻഡ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വക്താവ് സുരസന്ത് കോങ്സിരി ബാങ്കോക്കിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി.

സൈനികാഭ്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല
അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ കാരിയർ സ്ട്രൈക്ക് ഗ്രൂപ്പിലെ മൂന്ന് കപ്പലുകൾ കിഴക്കൻ തായ്‌ലൻഡിൽ നങ്കൂരമിടുമെന്ന് റോയൽ തായ് നേവി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു. സന്ദർശന വേളയിൽ യാതൊരുവിധ സൈനികാഭ്യാസങ്ങളും നടത്തില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദീർഘകാലം വീടുവിട്ടുനിൽക്കുന്നത് സൈനികരെ മാനസികമായി തളർത്തുന്നതിനൊപ്പം കപ്പലിൻ്റെയും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളുടെയും കാര്യക്ഷമതയെയും ബാധിക്കാറുണ്ട്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ശത്രുതയ്ക്ക് അടുത്തിടെ നേരിയ ശമനമുണ്ടായെങ്കിലും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ നാവികസേന ഉപരോധം തുടരുകയാണ്. ആറുമാസം പിന്നിടുന്ന ഈ സംഘർഷം എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഇതുവരെ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടില്ല.

വിതരണ ശൃംഖലയിലെ പാളിച്ചകൾ
ഇറാനെതിരായ യുദ്ധത്തിന് പെട്ടെന്നുള്ള ആക്രമണം ആവശ്യമായിരുന്നതിനാൽ കടലിൽ വച്ച് തന്നെ കപ്പലുകളിൽ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ സമയമെടുത്തുവെന്ന് അമേരിക്കൻ നാവികസേനയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അഡ്മിറൽ ഡാരിൽ കോഡിൽ പറഞ്ഞു. മാംസ്യം, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവയ്ക്ക് ക്ഷാമമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ദീർഘകാലം കടലിൽ കഴിയുന്ന നാവികർക്ക് ആവശ്യമായ ശുചിത്വ ഉത്പന്നങ്ങൾ, എനർജി ഡ്രിങ്കുകൾ, സോഡ തുടങ്ങിയവ എത്തിക്കുന്നതിലാണ് കാലതാമസം നേരിട്ടത്. സ്പെയർ പാർട്സുകൾ, ഭക്ഷണം, മറ്റ് അവശ്യസാധനങ്ങൾ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത ശൃംഖലകളാണുള്ളത്. എപിക് ഫ്യൂറി എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സൈനിക നീക്കത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വിതരണ ശൃംഖലയിൽ ചില പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും നിലവിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകളിലൊന്നാണ് നിമിറ്റ്സ് ക്ലാസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന യുഎസ്എസ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ. ആണവോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ കൂറ്റൻ കപ്പലിൽ അയ്യായിരത്തിലധികം നാവികരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ അമേരിക്കൻ സാന്നിധ്യം ഇറാനുമേൽ വലിയ സമ്മർദമാണ് ചെലുത്തുന്നത്. അതേസമയം കപ്പൽ തായ്‌ലൻഡിൽ നങ്കൂരമിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ ബാങ്കോക്കിലെ അമേരിക്കൻ എംബസിയോ നാവികസേനയോ ഇതുവരെ തയാറായിട്ടില്ല.

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