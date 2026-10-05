ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണി; ഇംഗ്ലണ്ടിലെ താവളത്തിൽനിന്ന് ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ തിരികെ വിളിച്ച് അമേരിക്ക
ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ അമേരിക്കയിലെ താവളങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയതായി പേരു വെളിപ്പെടുത്താൻ താത്പര്യമില്ലാത്ത പെൻ്റഗൺ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
Published : October 5, 2026 at 11:01 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സൈനിക താവളത്തിൽനിന്ന് അമേരിക്കൻ വ്യോമസേന തങ്ങളുടെ ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ തിരികെ വിളിച്ചു. റോയൽ എയർഫോഴ്സ് (ആർ.എ.എഫ്) ഫെയർഫോർഡ് താവളത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഭീകരാക്രമണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി.
ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ അമേരിക്കയിലെ താവളങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയതായി പേരു വെളിപ്പെടുത്താൻ താത്പര്യമില്ലാത്ത പെൻ്റഗൺ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഞായറാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിനങ്ങൾ മുതൽ ഡസൻ കണക്കിന് ബി-52, ബി-1 ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ ആർ.എ.എഫ് ഫെയർഫോർഡിൽനിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി മിലിറ്ററി എയർ ട്രാക്കിങ് അലയൻസ് പോലുള്ള വ്യോമയാന നിരീക്ഷകർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച നിരവധി ബി-1 ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ താവളത്തിൽനിന്ന് പറന്നുയർന്നതായും നിരീക്ഷകർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ വ്യോമസേനയുടെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ പോർവിമാനങ്ങളിലൊന്നാണ് ബി-52 ബോംബറുകൾ. ദീർഘദൂര ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട ഇവയ്ക്ക് ആണവായുധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ട്. സമാനമായി, ശത്രുപാളയങ്ങളിൽ കനത്ത നാശം വിതയ്ക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളവയാണ് ബി-1 ബോംബറുകളും.
ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണം
ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം ഏതാനും ആഴ്ചകൾ മാത്രമേ നീണ്ടുനിൽക്കൂ എന്ന് അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്ക് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നേരത്തെ ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധ്യതകൾ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കുകയാണ്. ഇറാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ താൻ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമെന്നും അവർ പൂർണമായും തകർക്കപ്പെട്ടുവെന്നും ശനിയാഴ്ച ഒഹായോയിലെ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വൈറ്റ് ഹൗസിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിനിടെ അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി. ഇനി എളുപ്പമുള്ള വഴിയാണോ അതോ കഠിനമായ വഴിയാണോ വേണ്ടത് എന്നത് മാത്രമാണ് ചോദ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഭീകരാക്രമണ ഗൂഢാലോചന
സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ ആർ.എ.എഫ് ഫെയർഫോർഡിലുണ്ടായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ, ഭീകരാക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്തുവെന്ന സംശയത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ്-ഇറാനിയൻ പൗരത്വമുള്ള ഒരാളെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മധ്യ ലണ്ടനിൽനിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആറുപേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും പിന്നീട് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഭവത്തിന് ടെഹ്റാനുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇറാൻ ഈ ആരോപണം നിഷേധിച്ചു. അതേസമയം തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ ആക്രമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് താവളവും നിയമാനുസൃതമായ ലക്ഷ്യമാണെന്ന് ഇറാൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രിട്ടനിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും നടക്കുന്ന തീവെപ്പുകൾക്കും മറ്റ് ആക്രമണങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ ഇറാനുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണെന്ന് യുകെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. ജൂത സമൂഹത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഭയം വിതയ്ക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഘർഷങ്ങൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ യുകെയിൽ ഇറാൻ കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയേക്കാമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലണ്ടനിൽനിന്ന് നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറ് മാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആർ.എ.എഫ് ഫെയർഫോർഡ്, പതിറ്റാണ്ടുകളായി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഘർഷങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന താവളമാണ്.
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സൈനിക സാന്നിധ്യം
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഇപ്പോഴും ശക്തമായ സാന്നിധ്യം നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെ വിന്യസിച്ച യുഎസ്എസ് തിയോഡോർ റൂസ്വെൽറ്റ് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലും യുഎസ്എസ് മാൽക്കിൻ ഐലൻഡ് ആംഫിബിയസ് റെഡിനസ് ഗ്രൂപ്പും ഈ മേഖലയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്ന് ഒരു യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യാഴാഴ്ച അറിയിച്ചു. ഏഴായിരത്തിലധികം നാവികരെയും രണ്ടായിരം മറൈനുകളെയും വഹിക്കുന്ന കപ്പലുകളുടെ കൂട്ടമാണ് യുഎസ്എസ് മാൽക്കിൻ ഐലൻഡ്. ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ മേഖലയിൽ മൂന്ന് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകൾ വിന്യസിക്കാൻ ഈ നീക്കം കാരണമാകുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: 'സിയോണിസം വംശീയത, പലസ്തീന് പൂർണ പിന്തുണ'; ഗ്രീൻ പാർട്ടി നേതാവിന് ഇസ്രയേലിൽ പ്രവേശന വിലക്ക്