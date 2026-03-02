ETV Bharat / international

"അബദ്ധം പറ്റിയതാണേ..." മൂന്ന് അമേരിക്കൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വെടിവച്ചിട്ടത് കുവൈറ്റ് സേനയെന്ന് യുഎസ് സേന

അമേരിക്കയുടെ യുദ്ധ വിമാനങ്ങൾ വെടിവച്ചിട്ട് കുവൈറ്റ് സേന. യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡാണ് ഇക്കാര്യം അറിയച്ചത്...

ഇസ്രയേല്‍ ഇറാൻ അമേരിക്ക ഇറാൻ ആക്രമണം കുവൈറ്റ് വ്യോമ പ്രതിരോധ സേന യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ്
Collage of images showing US military aircrafts crashing in Kuwait (AFP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 2, 2026 at 7:24 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: യുഎസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഇറാൻ അല്ലെ വെടിവച്ചിട്ടതെന്നും അബദ്ധത്തിൽ കുവൈറ്റ് വ്യോമ പ്രതിരോധ സേനയാണ് വെടിവച്ചിട്ടതെന്നുമുള്ള അവകാശവാദവുമായി യുഎസ്‌ സേന. അമേരിക്കയുടെ മൂന്ന് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ കുവൈറ്റ് പ്രതിരോധ സേന വെടിവച്ചിട്ടതായി യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സെൻട്രോം) അറിയിച്ചു. ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഇറാൻ മൂന്നാം ദിവസവും ആക്രമണം തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് സംഭവം.

മൂന്ന് യുഎസ് എഫ്-15ഇ സ്ട്രൈക്ക് ഈഗിൾ വിമാനങ്ങളാണ് വെടിവച്ചിട്ടത്. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആക്രമണത്തിനിടിയൽ അറിയാതെ വെടിവച്ചിടുകയായിരുന്നു. ആറ് പേരാണ് അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ വിമാനം തകരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പൈലറ്റുമാർ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണെന്നും യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് വ്യക്തമാക്കി.

ഇക്കാര്യം കുവൈറ്റ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. പൈലറ്റ് അടക്കം എല്ലാ ജീവനക്കാരും രക്ഷപ്പെട്ടതായും നിലവിൽ എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്‌തികരമാണെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. അതേസമയം സംഭവത്തെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും ഇതുവരെ പുറത്ത് വിട്ടട്ടില്ല. അപകടമുണ്ടായതിന് പിന്നാലെ രക്ഷാപ്രവർത്തകൾ എത്തുകയും വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പൈലറ്റുമാരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഇറാൻ ആക്രമണം തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ സംഭവം. അപകടത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതിനോടകം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു യുഎസ് സൈനിക ജെറ്റ് നിയന്ത്രണം നഷ്‌ടപ്പെട്ട് താഴേക്ക് വീഴുന്നത് കാണാം. എന്നാൽ നിലപതിക്കും മുമ്പേ പൈലറ്റ് പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നതും പാരച്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷിതമായി നീങ്ങുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അമേരിക്കൻ യുദ്ധ വിമാനങ്ങള്‍ ഇറാൻ വെടിവച്ചിട്ടുവെന്ന തരത്തിലായിരുന്നു നേരത്തെ വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യം തള്ളിയ യുഎസ് സേന, കുവൈറ്റ് പ്രതിരോധ സേന അബദ്ധത്തില്‍ വെടിവച്ചിട്ടതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

ആക്രമണം തുടരുന്നു

ഇറാൻ, ഇസ്രയേൽ, അമേരിക്ക തമ്മിലുള്ള ആകമണം മൂന്നാം ദിവസത്തേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. സംഘർഷത്തിൻ്റെ വ്യാപ്‌തി കൂടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കനത്ത ജാഗ്രത നിർദേശമാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഫെബ്രുവരി 28ന് ആരംഭിച്ച ആക്രമണത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ വ്യോമ ഭീഷണികളെ വിജയകരമായി തടഞ്ഞതായി യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ഇറാൻ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം സൈന്യം ഇതുവരെ 165 ബാലിസ്‌റ്റിക് മിസൈലുകൾ, രണ്ട് ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ, 541 ഇറാനിയൻ ഡ്രോണുകൾ എന്നിവയെ വിജയകരമായി നിർവീര്യമാക്കിയെന്ന് യുഎഇ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതിനിടയിൽ ഒമാൻ തീരത്തെ മാർഷൽ ഐലൻഡ്‌സ് പതാകയുള്ള എംകെഡി വ്യോം എന്ന എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെയുള്ള ഇറാൻ്റെ ആക്രമണത്തില്‍ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഇറാനെതിരെ നടത്തിയ സൈനിക നീക്കത്തിന് ശേഷം പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ആരംഭിച്ച സംഘർഷത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

