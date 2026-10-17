റഷ്യൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതി; ഉപരോധം ഒഴിവാക്കി അമേരിക്ക, ഇന്ത്യയ്ക്ക് വൻ ആശ്വാസം
'ലിൻഡ്സെ ഒ. ഗ്രഹാം സാങ്ഷനിങ് റഷ്യ ആൻഡ് ഇറാൻ ആക്ട് 2026' പ്രകാരം ചുമത്താനിരുന്ന ഉപരോധങ്ങളാണ് അമേരിക്കൻ ദേശീയ താത്പര്യം മുൻനിർത്തി ട്രംപ് ഒഴിവാക്കിയത്
Published : October 17, 2026 at 2:19 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണയും പ്രകൃതിവാതകവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ചുമത്താനിരുന്ന കടുത്ത ഉപരോധങ്ങളും തീരുവകളും ഒഴിവാക്കി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് അമേരിക്കയുടെ പുതിയ തീരുമാനം.
'ലിൻഡ്സെ ഒ. ഗ്രഹാം സാങ്ഷനിങ് റഷ്യ ആൻഡ് ഇറാൻ ആക്ട് 2026' പ്രകാരം ചുമത്താനിരുന്ന ഉപരോധങ്ങളാണ് അമേരിക്കൻ ദേശീയ താത്പര്യം മുൻനിർത്തി ട്രംപ് ഒഴിവാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ പകുതിയോടെയാണ് ഈ ബില്ലിൽ ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ചത്. റഷ്യൻ എണ്ണയും പ്രകൃതിവാതകവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നൂറ് ശതമാനം വരെ തീരുവ ചുമത്താൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഈ നിയമം. അന്തരിച്ച സെനറ്റർ ലിൻഡ്സെ ഗ്രഹാമിൻ്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്. റഷ്യയെ ഉപരോധം മറികടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെയും നടപടിക്ക് വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ട്രംപ് ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസം
റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസംസ്കൃത എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അമേരിക്കയുടെ പുതിയ തീരുമാനം വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. നൂറ് ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതിക്കാരെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുമായിരുന്നു. അമേരിക്കയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളി. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഊർജ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ ഇളവ് ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഗ്രാൻ്റ് തോൺടൺ ഭാരതിലെ വിദഗ്ധനായ മനോജ് മിശ്ര വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക വ്യാപാര കരാർ ചർച്ചകൾക്കും ഈ തീരുമാനം അനുകൂല സാഹചര്യമൊരുക്കും. വാണിജ്യ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ അടുത്തിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കരാറിൻ്റെ കരട് രൂപം ഉടൻ തയ്യാറായേക്കും.
പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയും എണ്ണ വിപണിയും
ഇറാനുമായുള്ള അമേരിക്ക-ഇസ്രയേൽ യുദ്ധം പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ വിതരണത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള ചരക്കുനീക്കം തടസ്സപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഇന്ത്യ റഷ്യൻ എണ്ണയെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങിയതിന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേൽ ട്രംപ് 25 ശതമാനം പിഴത്തീരുവ ചുമത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇത് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉപരോധ ഭീഷണി ഒഴിഞ്ഞെങ്കിലും റഷ്യൻ എണ്ണയ്ക്കായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചൈനയുമായി കടുത്ത മത്സരം നേരിടേണ്ടി വരും. പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് ചൈന റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി വലിയ തോതിൽ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ട്രംപിനെതിരെ വിമർശനം
അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ ആഴ്ചകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ നിർണായക പ്രഖ്യാപനം. ഇന്ധനവില കുറയ്ക്കുന്നതിനായി റഷ്യയുമായി അടുത്തിടെ അമേരിക്ക ഡീസൽ കരാറിലും ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കിയെ പരസ്യമായി വിമർശിക്കുന്ന ട്രംപ്, യുക്രെയ്ന് പുതിയൊരു നേതാവിനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേസമയം, ട്രംപിൻ്റെ നടപടിക്കെതിരെ അമേരിക്കയിൽ കടുത്ത വിമർശനവും ഉയരുന്നുണ്ട്. റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിന് മുന്നിൽ ട്രംപ് കീഴടങ്ങിയെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രതിനിധി ഡോൺ ബെയർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ, അമേരിക്കയുടെ തീരുമാനത്തെ ചരിത്രപരമായ നിമിഷമെന്നാണ് പുടിൻ്റെ പ്രതിനിധി കിറിൽ ദിമിത്രീവ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
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