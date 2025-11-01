'തന്റെ ഭാര്യക്ക് മതം മാറാൻ പദ്ധതിയില്ല'; വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി ജെഡി വാൻസ്
ഭാര്യ ഉഷ വാന്സിന്റെ മതത്തെ കുറിച്ച് ജെഡി വാന്സ്. തന്റെ പരാമര്ശങ്ങളില് വിമര്ശനം ഉയര്ന്നതോടെയാണ് പ്രതികരണം. തനിക്കെതിരെയുണ്ടായ വിമര്ശനങ്ങള് വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം.
Published : November 1, 2025 at 1:08 PM IST
ന്യൂയോർക്ക്: ഭാര്യ ഉഷയുടെ മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരായ വിമർശനങ്ങൾക്ക് പ്രതികരണവുമായി യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെഡി വാൻസ്. ഉഷ ഒരു ക്രിസ്തീയ മത വിശ്വാസിയല്ലെന്നും മതം മാറാൻ പദ്ധതിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സമൂഹ മാധ്യമമായ എക്സിലൂടെയാണ് ജെഡി വാന്സ് പ്രതികരിച്ചത്.
ഹിന്ദുമതത്തിൽ വളർന്ന ഭാര്യ ക്രസ്തുമതത്തിലേക്ക് മാറിയാൽ സന്തോഷമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ വിമർശത്തിന് മറുപടിയായാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് താത്കാലിക അംഗീകാരം നേടുന്നതിനായി സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ മതത്തെ പരസ്യമായി തള്ളിപറയുന്നത് വിചിത്രമാണെന്ന വിമർശനത്തെ 'എത്ര വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന' അഭിപ്രായം എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
മിശ്രവിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം വ്യക്തിപരമാണെന്ന് താൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ താൻ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണെന്നും ആ സ്ഥിതിക്ക് ഇത് താൻ ഒഴിവാക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്നും വാൻസ് പറഞ്ഞു. വാൻസിനെ വിമർശിച്ചുള്ള പോസ്റ്റിനെതിരെ അദ്ദേഹം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മറുപടിയായി പറഞ്ഞത്.
What a disgusting comment, and it's hardly been the only one along these lines.— JD Vance (@JDVance) October 31, 2025
First off, the question was from a person seemingly to my left, about my interfaith marriage. I'm a public figure, and people are curious, and I wasn't going to avoid the question.
Second, my… https://t.co/JOzN7WAg3A
"ഒന്നാമത് എൻ്റെ മിശ്രവിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം എൻ്റെ ആശയങ്ങളോട് യോജിക്കാത്ത ഒരാളിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു പൊതു പ്രവർത്തകനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾക്ക് ആകാംക്ഷയുണ്ടാകും. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല" വാൻസ് എക്സിൽ പറഞ്ഞു.
"രണ്ടാമതായി അവൾ ഒരു ക്രസ്ത്യാനിയല്ല. മതം മാറാൻ പദ്ധതിയുമില്ല. എന്നാൽ എതൊരു മിശ്രവിവാഹത്തിൽ ഉള്ള പലരെയും പോലെ അവളും ഒരുനാൾ ഞാൻ കാണുന്നത് പോലെ കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"മൂന്നാമതായി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. ആ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് പല അനന്തരഫലങ്ങളും ഉണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് തികച്ചും സാധാരണമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അത് അങ്ങനെയല്ലെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന എതൊരാൾക്കും ഒരു പ്രത്യേക അജണ്ടയുണ്ടാവുമെന്നും" അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ബുധാനാഴ്ച (ഒക്ടോബര് 29) മിസിസിപ്പി സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന ടേണിങ് പോയിൻ്റ് യുഎസ്എ പരിപാടിയിലായിരുന്നു ഭാര്യ ഉഷയുടെ മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം നടത്തിയത്. മിക്ക ഞാറാഴ്ചകളിലും ഉഷ എൻ്റെ കൂടെ പള്ളിയിൽ വരും.
ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ, പരസ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത 10,000 സുഹൃത്തുകളുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ പള്ളിയിൽ വച്ച് എന്നെ സ്പർശിച്ച ഒരു കാര്യം അവളെയും ഒരുനാൾ സ്പർശിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ ക്രിസ്തു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഭാര്യയും ഒരു നാൾ അത് അങ്ങനെ കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു", വാൻസ് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് പിന്നീട് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്.
