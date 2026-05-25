ETV Bharat / international

അമേരിക്കൻ വിസ ചട്ടങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല: മാർകോ റൂബിയോ

മൈഗ്രേഷൻ സംവിധാനം പരിഷ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഇന്ത്യക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കുടിയേറ്റ നയമല്ല അമേരിക്ക നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് മാർകോ റൂബിയോ

Us Visa New Rules Marco Rubio Visa Speech Indian Investment In Us S Jaishankar Marco Rubio
യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർകോ റൂബിയോ (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 25, 2026 at 6:34 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: അമേരിക്കൻ വിസ ചട്ടങ്ങളിൽ നിലവിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതല്ലെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർകോ റൂബിയോ. വിസ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറിനൊപ്പം മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കാണവേയാണ് റൂബിയോ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്.

ഇന്ത്യൻ നിക്ഷേപം വർധിക്കണം
അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളെ റൂബിയോ പ്രശംസിച്ചു. അമേരിക്കൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് 20 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം നിക്ഷേപം നടത്താൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് യുഎസ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ്. ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഈ പങ്കാളിത്തം തുടരാനും ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ വർധിപ്പിക്കാനും വാഷിങ്ടൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിദേശ പൗരന്മാർക്ക് രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശനം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നയങ്ങളിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ നിക്ഷേപം വർധിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും മാർകോ റൂബിയോ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മാറ്റം ആഗോളതലം
ജെ 1, എഫ് 1, എച്ച് 1 ബി വിസകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന ആശങ്കകൾക്കും റൂബിയോ മറുപടി നൽകി. വിസ ചട്ടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മാത്രമായി ബാധകമായ വിസാനിയമങ്ങളല്ല. അത് ആഗോളതലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്. തങ്ങളുടെ മൈഗ്രേഷൻ സംവിധാനം പരിഷ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഇന്ത്യക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കുടിയേറ്റ നയമല്ല അമേരിക്ക നടപ്പാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കുടിയേറ്റ നയം ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും പരമാധികാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ദേശീയ താത്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായാണ് ഓരോ രാജ്യവും ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ രൂപകൽപന ചെയ്യേണ്ടത്. അമേരിക്കൻ കുടിയേറ്റ നയം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന നവീകരണത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

കുടിയേറ്റ പ്രതിസന്ധി
അമേരിക്കൻ അതിർത്തികളിൽ നേരിടുന്ന വലിയ കുടിയേറ്റ പ്രതിസന്ധികളാണ് വിസ ചട്ടങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും മാർകോ റൂബിയോ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാജ്യത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള കുടിയേറ്റ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രണ്ട് കോടിയിലധികം ആളുകളാണ് യാതൊരു രേഖകളുമില്ലാതെ അനധികൃതമായി അമേരിക്കയിലേക്ക് കടന്നത്. ഈ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നത്. അനധികൃത കുടിയേറ്റം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നല്ലെങ്കിലും കുടിയേറ്റ നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ അത് ആഗോളതലത്തിൽ ബാധകമാകും. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ദേശീയ താത്പര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകണം. കുടിയേറ്റ നയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇത് ബാധകമാണെന്നും റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി.

നിയമപരമായ കുടിയേറ്റം
നിയമപരമായ കുടിയേറ്റങ്ങളെ അമേരിക്ക എക്കാലവും സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് റൂബിയോ പ്രതികരിച്ചു. കുടിയേറ്റത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക. ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ അമേരിക്കൻ സ്ഥിരതാമസക്കാരായി മാറുകയും രാജ്യത്തിനായി വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. 1956ൽ തൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ക്യൂബയിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിലെത്തി സ്ഥിരതാമസക്കാരായവരാണെന്നും നിയമപരമായ ഈ പ്രക്രിയ രാജ്യത്തെ സമ്പന്നമാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

എങ്കിലും കാലത്തിനനുസരിച്ച് കുടിയേറ്റ നയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ആധുനിക കാലത്തെ യാഥാർഥ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നയങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. അമേരിക്കയിലേക്ക് എത്ര ആളുകൾ വരണം, ആരെല്ലാം വരണം, എപ്പോൾ വരണം എന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നതിനുള്ള സിസ്റ്റം പരിഷ്കരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ് രാജ്യമിപ്പോൾ.

പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ഇത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മാത്രമായി കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങളല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. ഒരു പരിവർത്തന കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് അമേരിക്കൻ കുടിയേറ്റ നയം കടന്നുപോകുന്നത്. ഈ മാറ്റത്തിൻ്റെ പാതയിൽ ചില തടസങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാം. എന്നാൽ ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ മികച്ചതും സുസ്ഥിരവും കാര്യക്ഷമവുമായ ഒരു കുടിയേറ്റ സംവിധാനം രാജ്യത്ത് നിലവിൽവരുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും മാർകോ റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി.

Also Read:- യുഎസ്- ഇറാൻ സമാധാന കരാർ; 60 ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറന്നേക്കും

TAGGED:

US VISA NEW RULES
MARCO RUBIO VISA SPEECH
INDIAN INVESTMENT IN US
S JAISHANKAR MARCO RUBIO
US VISA POLICY CHANGES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.