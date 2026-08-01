അമേരിക്കൻ വിസയ്ക്ക് ഇനി 20,000 ഡോളർ ബോണ്ട്; പുതിയ നിയമം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ
50 രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാർ ബി1/ബി2 വിഭാഗത്തിലുള്ള വിസകൾക്കായി 15,000 ഡോളർ മുതൽ 20,000 ഡോളർ വരെ ബോണ്ടായി കെട്ടേണ്ടിവരും
Published : August 1, 2026 at 9:43 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിലേക്ക് ബിസിനസ്, വിനോദസഞ്ചാര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എത്തുന്ന 50 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൗരന്മാർക്ക് വിസ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ബോണ്ട് വ്യവസ്ഥ സ്ഥിരമാക്കി യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ്. പ്രധാനമായും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കാണ് ഈ നിബന്ധന ബാധകമാകുക. വിസ ബോണ്ട് തുക ഇരുപതിനായിരം ഡോളറായി വർധിപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഫെഡറൽ രജിസ്റ്ററിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട് വിജ്ഞാപനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വിസ നിബന്ധനകൾ കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ ബോണ്ട് പ്രോഗ്രാം സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു വർഷത്തോളം നീണ്ട അവലോകനത്തിൽ വ്യക്തമായതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാമായി ആരംഭിച്ച പദ്ധതി സ്ഥിരമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച വിജ്ഞാപനം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറങ്ങുന്നതോടെ പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. നിലവിലുള്ള അൻപത് രാജ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളെ ഈ പട്ടികയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.
ബോണ്ട് തുക 20,000 ഡോളർ
പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാം പ്രകാരം പരമാവധി 15,000 ഡോളറായിരുന്നു ബോണ്ട് തുകയായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. കോൺസുലാർ ഓഫിസറുടെ വിവേചനാധികാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് 5,000 ഡോളർ, 10,000 ഡോളർ എന്നിങ്ങനെ കുറഞ്ഞ നിരക്കുകളിലും ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ നിയമം വരുന്നതോടെ പരമാവധി തുക 20,000 ഡോളറായി ഉയർത്തുകയും 5,000 ഡോളർ എന്ന കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു.
ബിസിനസ്, ടൂറിസ്റ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ബി1, ബി2 വിസകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഈ തുക കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടത്. വിസ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെടുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ വിസ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം നിബന്ധനകൾ കൃത്യമായി പാലിച്ച് മടങ്ങുകയോ ചെയ്താൽ ഈ തുക തിരികെ നൽകും.
വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും അമേരിക്കയിൽ തുടരുന്നവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൻ്റെയും അനധികൃത കുടിയേറ്റം തടയുന്നതിൻ്റെയും ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും രാജ്യത്ത് തുടരുന്ന ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നാടുകടത്തുന്നതിനായി ഏകദേശം 18,000 ഡോളറോളം സർക്കാരിന് ചെലവാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
അതേസമയം, പദ്ധതി വലിയ വിജയമാണെന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. 2024ൽ ഈ 50 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 45,500 ഓളം സന്ദർശകരാണ് വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും അമേരിക്കയിൽ തുടർന്നത്. എന്നാൽ പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ച് ആദ്യ പത്ത് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് അൻപതിൽ താഴെയായി കുറഞ്ഞുവെന്നും വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നു.
വിമർശനവുമായി ഒരു വിഭാഗം
എന്നാൽ ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് ഈ നിയമം വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. കുടുംബാംഗങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുന്നതിനോ വിദ്യാഭ്യാസ, ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കോ അമേരിക്കയിൽ എത്തുന്നവർക്ക് ഈ ഉയർന്ന തുക വലിയ ബാധ്യതയാകും. പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ വർഷത്തെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഏകദേശം 2,000 വിസ അപേക്ഷകർക്ക് മാത്രമേ ബോണ്ട് കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടി വരൂ എന്നായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് 20,000 ഓളം അപേക്ഷകർക്ക് ഈ നിബന്ധന ബാധകമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
ഇതിൽ പകുതിയോളം പേരും ബോണ്ട് തുക അടയ്ക്കാൻ തയാറായില്ല. ഇതോടെ പട്ടികയിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൗരന്മാർക്ക് ബിസിനസ്, ടൂറിസ്റ്റ് വിസകൾ അനുവദിക്കുന്നതിൽ 83 ശതമാനത്തിൻ്റെ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബി1, ബി2 വിസ അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇനിയും കുറവുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി.
Also Read:ഇറാനിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നു; കടുത്ത വിമർശനവുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്