വെനസ്വേലയിൽ ആക്രമണം:'മഡുറോയെയും ഭാര്യയെയും ബന്ദികളാക്കി, നാടുകടത്തിയെന്ന്' ട്രംപ്

വെനസ്വേലയിൻ പ്രസിഡൻ്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയെയും ഭാര്യ സിലഫ്ലോർസിയെയും ബന്ദികളാക്കിയെന്ന് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്.

fire at Fuerte Tiuna, Venezuela's largest military complex (AFP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 3, 2026 at 4:33 PM IST

1 Min Read
കാരക്കാസ്: ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യമായ വെനസ്വേലയിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ വെനസ്വേലയിൻ പ്രസിഡൻ്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയെയും ഭാര്യ സിലഫ്ലോർസിനെയും പിടികൂടിയതായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും ഇടയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥ രൂക്ഷമായി തുടരവേയാണ് യുഎസിന്‍റെ ആക്രമണം. ഇരുവരെയും രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് കടത്തിയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.

നിക്കോളാസ് മഡുറോയെ വീഴ്ത്താൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്ന നിലപാടിലാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്‍റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. പ്രദേശത്തെ സൈനിക താവളങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഫ്ലോറിഡയിലെ മാർ-എ-ലാഗോയിലെ വസതിയിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ത്യൻ സമയം 9.30ന് വാർത്ത സമ്മേളനം നടത്തുമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചത്. തലസ്ഥാനമായ കാരക്കാസിൽ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് സ്ഫോടനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

വ്യോമാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ വെനസ്വേലയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരക്കാസിന് പുറമെ മിറാൻഡ, അറാഹുവ, ലാഗുവൈറെ തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. അതേസമയം, കാരക്കാസിൽ പൊട്ടിത്തെറികൾക്ക് തൊട്ട് മുമ്പായി അമേരിക്കയുടെ ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്‌മിനിസ്ട്രേഷൻ യുഎസ് വിമാനങ്ങളെ വെനസ്വേലയുടെ വ്യോമപാത ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വിലക്കിയിരുന്നു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കരീബിയൻ മേഖലയിൽ ലഹരിമരുന്ന് കള്ളക്കടത്ത് ആരോപിച്ച് അമേരിക്കൻ സൈന്യം വെനസ്വേലയുടെ എട്ട് ബോട്ടുകൾ തകർത്തിരുന്നു.

ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ഇറാൻ: വെനസ്വേലയ്‌ക്കെതിരായ യുഎസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ഇറാൻ. തലസ്ഥാനത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ സ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ അമേരിക്കയാണെന്ന് കാരക്കാസ് ആരോപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണവുമായി ഇറാൻ എത്തിയത്. വെനസ്വേലയുടെ പരമാധികാരത്തിൻ്റെയും പ്രദേശിക സമഗ്രതയുടെയും ലംഘനമാണിതെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

