'മദർ ഓഫ് ഓൾ ഡീൽസ്', വ്യവസായങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ വളരെ മുന്നിൽ; അമേരിക്കൻ വ്യാപാര പ്രതിനിധി

'മദർ ഓഫ് ഓൾ ഡീൽസ്'എന്ന് യൂറോപ്യൻ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ ഉർസുല വോൺ ഡെർ ലെയ്‌നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ഒരുപോലെ വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യാപാര കരാറിലാണ് ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഒപ്പുവച്ചത്.

US Trade Representative Jamieson Greer (X@USTradeRep)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 28, 2026 at 4:04 PM IST

ന്യൂയോർക്ക്: യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായുള്ള സ്വതന്ത്ര വ്യവസായ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉയർച്ച നൽകുമെന്ന് അമേരിക്കൻ വ്യാപാര പ്രതിനിധി ജാമിസൺ ഗ്രീർ. ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി മേഖലയ്ക്ക് മികവും പ്രതീക്ഷയും നൽകുന്ന സ്വതന്ത്ര വ്യവസായ കരാറിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായി ഇന്ത്യ ഒപ്പുവച്ചത്. ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര കരാറിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണത്തിനിടെയാണ് പരാമർശം.

'മദർ ഓഫ് ഓൾ ഡീൽസ്'എന്ന് യൂറോപ്യൻ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ ഉർസുല വോൺ ഡെർ ലെയ്‌നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ഒരുപോലെ വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യാപാര കരാറിലാണ് ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഇന്ത്യ വ്യവസായങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ മുന്നിലാണെന്നും ജാമിസൺ ഗ്രീർ പറഞ്ഞു.

"കരാറിൻ്റെയും ഇതുവരെയുള്ള ഇടപാടിൻ്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. യഥാർഥത്തിൽ വ്യവസായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ വളരെയധികം മുന്നിലാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായി വ്യാപാര കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതോടെ യൂറോപ്പിലെ കൂടുതൽ വിപണികളിലേയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നു. ഇതോടെ ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി സാധ്യത വർധിക്കുന്നു," - ജാമിസൺ ഗ്രീർ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും ഈ കരാർ ഏറെ പ്രയോജനപ്രദമാകാനാണ് സാധ്യതയെന്നും ജാമിസൺ ഗ്രീർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, അമേരിക്ക ആഗോളവത്കരണത്തിൻ്റെ പ്രശ്‌നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആഗോളവത്കരണത്തെ ഇരട്ടിയാക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു.

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇറക്കുമതിയ്ക്ക് തീരുവ ചുമത്തുകയും ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന് മുൻഗണന നൽകുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതോടെ രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയെ കൂടാതെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ വിപണി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ജാമിസൺ ഗ്രീർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഇന്ത്യയിലും വിപണി കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും 25 ശതമാനം തീരുവ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും ജാമിസൺ ഗ്രീർ പറഞ്ഞു.

ഉത്പാദന മേഖലയ്ക്കും സേവന മേഖലയ്ക്കും കരാര്‍ കരുത്തേകും. വസ്‌ത്രങ്ങൾ, രത്നങ്ങള്‍, ആഭരണങ്ങള്‍, തുകല്‍, കരകൗശല വസ്‌തുക്കൾ ചെരുപ്പ്, സമുദ്രോത്പ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന യുവജനങ്ങൾക്ക് കരാർ പുതിയൊരു അവസരമാകും തുറന്ന് നല്‍കുക.

യൂറോപ്പ് വൈൻ, ഓട്ടോമൊബൈൽസ്, കെമിക്കൽസ്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തെ ആകെയുള്ള ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിൻ്റെ 25 ശതമാനം വര്‍ധനവ് ഉണ്ടാകാൻ സഹായകമായ കരാറാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായി ഒപ്പുവച്ചത്.

