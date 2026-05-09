സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അമേരിക്ക; ഇസ്രയേൽ-ലെബനൻ സമാധാന ചർച്ചകൾ മെയ് 14 മുതൽ

ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏപ്രിൽ 23ന് നടന്ന ആദ്യഘട്ട ചർച്ചകളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ നീക്കം

By ANI

Published : May 9, 2026 at 10:55 AM IST

വാഷിങ്ടൺ: ഇസ്രയേലും ലെബനനും തമ്മിലുള്ള സമഗ്രമായ സമാധാന സുരക്ഷാ കരാർ ലക്ഷ്യമിട്ട് നിർണായക ചർച്ചയ്ക്കൊരുങ്ങി അമേരിക്ക. ഹിസ്ബുല്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അടുത്ത ഘട്ട ചർച്ചകൾ മെയ് 14നും 15നും നടക്കുമെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അറിയിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് അമേരിക്കയാണ് മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നത്.

യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏപ്രിൽ 23ന് നടന്ന ആദ്യഘട്ട ചർച്ചകളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ നീക്കം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലൂടെ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് വക്താവ് തോമസ് ടോമി പിഗോട്ടാണ് വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. മെയ് 14നും 15നും ഇസ്രയേൽ ലെബനൻ സർക്കാരുകൾ തമ്മിൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ തീവ്രമായ ചർച്ചകൾക്ക് അമേരിക്ക സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
ലെബനന് ആവശ്യമായ മാനുഷിക പുനർനിർമാണ പിന്തുണ, അതിർത്തി നിർണയം, സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ, നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സമാധാനത്തിനായുള്ള ചട്ടക്കൂട് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധി സംഘങ്ങൾ വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തുമെന്നാണ് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൻ്റെ അറിയിപ്പ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളിലായി തുടരുന്ന പരാജയപ്പെട്ട സമീപനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കാരണം അത്തരം സമീപനങ്ങൾ ഹിസ്ബുല്ല ഉൾപ്പെടെയുള്ള സായുധ സംഘങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലെബനീസ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അധികാരം ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇസ്രയേലിൻ്റെ വടക്കൻ അതിർത്തികൾക്ക് കടുത്ത ഭീഷണിയാകുന്നതിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

ലെബനൻ്റെ പരമാധികാരം അവരുടെ പ്രദേശം മുഴുവൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിലും ദീർഘകാല സ്ഥിരതയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിലും വരാനിരിക്കുന്ന ചർച്ചകൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്ന് അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി. ദേശീയ താത്പര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി സമാധാന പ്രക്രിയയിൽ സജീവമായി ഏർപ്പെടാൻ ഇരുപക്ഷവും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ഇതേസമയം ഇസ്രയേലിന് ശാശ്വതമായ സുരക്ഷയും ലെബനന് പൂർണ്ണ പരമാധികാരവും പുനർനിർമാണ സഹായങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാൻ അമേരിക്ക മുൻകൈയെടുക്കും.

സമാധാനം ഹിസ്ബുല്ലയുടെ നിരായുധീകരണത്തിലൂടെ
ലെബനീസ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അധികാരം പൂർണ്ണമായും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിലും അമേരിക്ക വിദേശ ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഹിസ്ബുല്ലയെ പൂർണ്ണമായി നിരായുധീകരിക്കുന്നതിലുമാണ് മേഖലയിലെ സമഗ്രമായ സമാധാനം നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഊന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട്. സമാധാന നയങ്ങളോടുള്ള ഇസ്രയേൽ ലെബനൻ സർക്കാരുകളുടെ പ്രതിബദ്ധതയെ പ്രസ്താവനയിലൂടെ അമേരിക്ക പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ചെയ്തു. മേഖലയിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി നീളുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ എക്കാലവും ശാശ്വതമായ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ചർച്ചകളെന്നും യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അറിയിച്ചു.

വെടിനിർത്തലും തുടർനീക്കങ്ങളും
യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെഡി വാൻസ്, യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ, ഇസ്രയേലിലെ യുഎസ് അംബാസഡർ മൈക്ക് ഹക്കബി, ലെബനനിലെ യുഎസ് അംബാസഡർ മിഷേൽ ഇസ എന്നിവരുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇസ്രയേലും ലെബനനും തമ്മിലുള്ള പത്ത് ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ നീട്ടിയതായി കഴിഞ്ഞ മാസം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. തൻ്റെ സമൂഹ മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ് ട്രംപ് വെടിനിർത്തൽ മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയ കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്. ഏപ്രിൽ മധ്യത്തോടെ ആദ്യം പത്ത് ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ട്രംപ് പിന്നീട് ഏപ്രിൽ 24ന് ഇത് മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടുകയായിരുന്നു.

ഹിസ്ബുല്ലയാണ് പ്രധാന തടസം
അതിനിടെ ലെബനനും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള സമാധാന കരാർ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ സാധ്യമാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ എന്നും എന്നാൽ ഇറാന്റെ പിന്തുണയുള്ള സായുധ സംഘങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ ഇടപെടലുകൾ കാരണം നടപടിക്രമങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതാണെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാർക്കോ റൂബിയോ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലുള്ള നിർണായക സമാധാനത്തിന് പ്രധാന തടസം ലെബനീസ് പ്രദേശത്ത് ഹിസ്ബുല്ലയുടെ സാന്നിധ്യവും പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ഹിസ്ബുല്ലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മറുപടിയായാണ് ദക്ഷിണ ലെബനനിൽ ഇസ്രയേൽ സൈനിക നടപടി ആരംഭിച്ചതെന്ന ന്യായീകരണവും അദ്ദേഹം ഈ അവസരത്തിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടി.

ഇസ്രയേലിനോ ലെബനനോ അല്ല യഥാർഥ പ്രശ്നമുള്ളതെന്നും അതിർത്തികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹിസ്ബുല്ലയിലാണെന്നുമാണ് റൂബിയോയുടെ വിശദീകരണം. ലെബനീസ് പ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവർ ഇസ്രയേലികളെ ആക്രമിക്കുന്നതിനൊപ്പം സ്വന്തം ലെബനീസ് ജനതയ്ക്കും വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ സുപ്രധാന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ലെബനൻ നിരന്തരം ഇസ്രയേലിന്റെ കനത്ത ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നതെന്നും റൂബിയോ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇസ്രയേലിനു നേരെ വടക്കൻ അതിർത്തികളിൽ ഹിസ്ബുല്ല തങ്ങളുടെ പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾ ശക്തമായി തുടരുമ്പോഴും ദക്ഷിണ ലെബനനിലെ സൈനിക ഓപ്പറേഷനുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം.

