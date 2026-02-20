ETV Bharat / international

ട്രംപിന് വന്‍ തിരിച്ചടി; തീരുവ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ തള്ളി യുഎസ് സുപ്രീം കോടതി, നിയമവിരുദ്ധമെന്നും വിധി

ഇറക്കുമതി തീരുവകൾ ചുമത്താൻ പ്രസിഡന്‍റിന് അധികാരമില്ലെന്ന് ആറിനെതിരെ മൂന്ന് വോട്ടുകൾക്കാണ് കോടതി വിധിച്ചത്.

US SUPREME COURT TARIFF TRUMP USA
US Supreme Court Rules Trump Emergency Tariffs (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 20, 2026 at 9:12 PM IST

|

Updated : February 20, 2026 at 9:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വാഷിംഗ്ടൺ: യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്‍റെ വ്യാപാര നയങ്ങൾക്ക് വൻ തിരിച്ചടി. യുഎസ് സര്‍ക്കാര്‍ ചുമത്തിയ വ്യാപകമായ താരിഫ് അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി. ഇറക്കുമതി തീരുവകൾ ചുമത്താൻ പ്രസിഡന്‍റിന് അധികാരമില്ലെന്ന് ആറിനെതിരെ മൂന്ന് വോട്ടുകൾക്കാണ് കോടതി വിധിച്ചത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജോൺ റോബർട്ട്‌സ് ആണ് ഭൂരിപക്ഷ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ ക്ലാരൻസ് തോമസ്, സാമുവൽ അലിറ്റോ, ബ്രെറ്റ് കവനോ എന്നിവർ വിധിയിൽ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി.

രണ്ടാം തവണയും വൈറ്റ് ഹൗസിൽ എത്തിയതിനുശേഷം, ലോകത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് വൻതോതിൽ തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ട്രംപ് അമേരിക്കയുടെ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ അടിമുടി മാറ്റിമറിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായി 'ഇന്‍റർനാഷണൽ എമർജൻസി ഇക്കണോമിക് പവേഴ്സ് ആക്ട്' എന്ന നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളാണ് ട്രംപ് ആയുധമാക്കിയത്.

മാരകമായ ലഹരിമരുന്നുകളുടെ കടത്ത് തടയുന്നതിനും വ്യാപാര കമ്മി കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രത്യേക തീരുവകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ, ഈ നിയമത്തിൽ 'താരിഫ്' അല്ലെങ്കിൽ 'തീരുവ' എന്ന വാക്ക് എടുത്തു പറയുന്നില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. അസാധാരണവും ഭീഷണിയുമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിദേശ ഇടപാടുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ മാത്രമേ ഈ നിയമം പ്രസിഡന്‍റിന് അധികാരം നൽകുന്നുള്ളൂവെന്ന് വിധിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പ്രസിഡന്‍റിന് ഏകപക്ഷീയമായി ഇത്തരം നികുതികൾ ചുമത്താൻ അധികാരമില്ലെന്ന് നേരത്തെ ഫെഡറൽ ട്രേഡ് കോടതിയും അപ്പീൽ കോടതിയും വിധിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം അമേരിക്ക സമാഹരിച്ച താരിഫ് വരുമാനത്തിന്‍റെ ഭൂരിഭാഗവും ഈ നിയമപ്രകാരമുള്ള തീരുവകളിൽ നിന്നായിരുന്നു. ട്രംപ് തന്‍റെ 'ലിബറേഷൻ ഡേ' (വിമോചന ദിനം) പ്രഖ്യാപനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടുവന്ന താരിഫ് പ്ലാനുകൾ വിപണിയിൽ വൻ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. മെക്സിക്കോ, കാനഡ, ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് ലഹരിമരുന്ന് കടത്ത് ആരോപിച്ചാണ് പ്രത്യേക തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

താരിഫുകൾ രാജ്യത്തിന്‍റെ വരുമാന മാർഗ്ഗമാണെന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഇത് പ്രധാന ആയുധമാണെന്നുമാണ് ട്രംപ് വാദിച്ചിരുന്നത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ നികുതിയുടെ ഭാരം വഹിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അവകാശവാദം. എന്നാൽ, അമേരിക്കൻ ഇറക്കുമതിക്കാരാണ് ഈ തുക ഒടുക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഭരണകൂടം തന്നെ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. താരിഫ് വരുമാനം വഴി ആദായനികുതി ഒഴിവാക്കാമെന്നും അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്ക് 2,000 ഡോളർ വീതം 'താരിഫ് ഡിവിഡന്‍റ്' നൽകുമെന്നും ട്രംപ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു.

600 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം താരിഫ് ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്‍റെ അവകാശവാദം. എന്നാൽ ബൈപാർട്ടിസൻ പോളിസി സെന്‍റിറിന്‍റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2025-ൽ ഇത് ഏതാണ്ട് 289 ബില്യൺ ഡോളർ മാത്രമാണ്. ഇതിൽ ഐ.ഇ.ഇ.പി.എ. പ്രകാരമുള്ള തീരുവകളിൽ നിന്ന് ഡിസംബർ വരെ ലഭിച്ചത് 129 ബില്യൺ ഡോളറാണ്. സുപ്രീം കോടതി വിധി തനിക്ക് തിരിച്ചടിയായാൽ അത് രാജ്യത്തിന് വലിയ ആഘാതമാകുമെന്ന് ട്രംപ് നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസെന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിധി അനുകൂലമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ വിധി ട്രംപിന്‍റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുടെ നെടുംതൂണാണ് തകർത്തിരിക്കുന്നത്.

Also Read: "മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ചു", കാലിഫോർണിയയിൽ ഹിമപാതത്തില്‍ എട്ട് മരണം, അമേരിക്കയില്‍ 1981ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം

Last Updated : February 20, 2026 at 9:19 PM IST

TAGGED:

US SUPREME COURT
TARIFF
TRUMP
USA
MAJOR BLOW TO TRUMP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.